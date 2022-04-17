У Росії досі чекають від Зеленського "демілітаризації" і відмови від Криму
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що президент Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу України, а також погодитись на "денацифікацію", "демілітаризацію" та відмову від НАТО і Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у підконтрольному Кремлю виданні "РИА Новости".
Спікер Держдуми РФ заявив, що Зеленський, "якщо думає про громадян України", має виконати всі вимоги Росії, зокрема негайно ухвалити такі рішення:
"Перше. Відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік.
Друге. Фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни", - заявив Володін.
Коментуючи слова президента про те, що договір з РФ може складатися з двох документів – про гарантії безпеки для України та про її відносини з Росією, російський спікер сказав, що Зеленський хоче "виграти час".
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на русофобію,
пачєму москалів скрізь *******, нє вінаватиє ані
ждьот рассвєєєтааа..
а Свєта загуляла і єє нєтууу
Напевне, що є
кто такая володина?
это ордынская заднеприводная обезьяна, вылизывающая пуйлу с проготом, что ли?
из госДуры всея паРаши?