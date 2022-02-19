Зеленський провокує початок великої війни, - спікер Держдуми РФ Володін

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив українську владу в провокуванні "початку великої війни".

Про це він пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Володін звинуватив Україну в обстрілі "мирних громадян" на території окупованого Донбасу.

"Тепер стає зрозумілим, чому звучали звинувачення з боку Вашингтона на адресу Росії. Це не що інше, як вигадана ними провокація для дезінформації світової спільноти. Вони самі створили неіснуючу загрозу, потім санкціонували напад на мирних громадян ДНР та ЛНР і навіть призначили винних", - твердить спікер Держдуми РФ.

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Володін вважає, що якщо війна почнеться, то ареною воєнних дій стане Європа.

"Хотілося б звернутися до депутатів європейських країн: запитайте своїх виборців, чи вони хочуть війни? І друге питання: що ви робите, щоб її запобігти?" - пише він.

"Росія не хоче війни. Про це неодноразово говорив раніше та говорить сьогодні наш Президент Володимир Путін. Але якщо виникне загроза життю громадян РФ та співвітчизників, які проживають у ДНР та ЛНР, наша країна стане на їхній захист", - підсумував російський політик.

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