Зеленський провокує початок великої війни, - спікер Держдуми РФ Володін
Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив українську владу в провокуванні "початку великої війни".
Про це він пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Володін звинуватив Україну в обстрілі "мирних громадян" на території окупованого Донбасу.
"Тепер стає зрозумілим, чому звучали звинувачення з боку Вашингтона на адресу Росії. Це не що інше, як вигадана ними провокація для дезінформації світової спільноти. Вони самі створили неіснуючу загрозу, потім санкціонували напад на мирних громадян ДНР та ЛНР і навіть призначили винних", - твердить спікер Держдуми РФ.
Володін вважає, що якщо війна почнеться, то ареною воєнних дій стане Європа.
"Хотілося б звернутися до депутатів європейських країн: запитайте своїх виборців, чи вони хочуть війни? І друге питання: що ви робите, щоб її запобігти?" - пише він.
"Росія не хоче війни. Про це неодноразово говорив раніше та говорить сьогодні наш Президент Володимир Путін. Але якщо виникне загроза життю громадян РФ та співвітчизників, які проживають у ДНР та ЛНР, наша країна стане на їхній захист", - підсумував російський політик.
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Штош то за брігада такая хде усьо управленіе находится на 0 і все лупят із автомата да еще і соревнованіе прі єтом проводять?😂😂😂
Ааа. Ну на полігоні можна бути РЕКСОМ.😂😂😂
Бригада напевно 95 кварталь😂
шизофренія якась виходить. На кого наступного нападе країна, яка "не хоче війни"?
А Гитлер им и говорит:
- Ну вы и мрази....
🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Давай видосик для узкоглазого Володина!