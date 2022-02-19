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Новости Война
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Зеленский провоцирует начало большой войны, – спикер Госдумы РФ Володин

Зеленский провоцирует начало большой войны, – спикер Госдумы РФ Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинские власти в провоцировании "начала большой войны".

Об этом он пишет в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Володин обвинил Украину в обстреле "мирных граждан" на территории оккупированного Донбасса.

"Теперь становится понятным, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как вымышленная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже назначили виновных", - утверждает спикер Госдумы РФ.

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Володин считает, что если война начнется, то ареной военных действий станет Европа.

"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" – пишет он.

"Россия не хочет войны. Об этом неоднократно говорил раньше и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна станет на их защиту", - подытожил российский политик.

Читайте также: Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Автор: 

Зеленский (20196) россия (95326) Володин (72)


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Топ комментарии
+110
Зеленский провоцирует ? Он же под стол забился
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19.02.2022 00:32
+104
ну шо, Валодька-клоун, казав же тобі Порох на дебатах - "КУДИ ТИ ЛІЗЕШ? В КРАЇНІ ВІЙНА! ВИСТУПАЙ В КВАРТАЛІ!"
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19.02.2022 00:32
+78
Пришло время НАТО дать по ***** Рашке потому что она не успокоиться так просто . И помните хороший москаль - мёртвый москаль
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19.02.2022 00:33
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Та забейте хер на этих дебилов. Если они решили напасть то нападут. Не решали напасть не нападут. Хватит уже реагировать на их чухню. Готовимся к войне, рано или поздно она будет. Не сейчас так через 10 лет, 20. Пофигу совсем, готовится надо уже сегодня и каждый день. Крым и даунбасс сам по себе не вернётся.
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19.02.2022 01:54 Ответить
Думаю стільки пьіня не протягне, а потім румир всьо.
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19.02.2022 07:22 Ответить
Нихрена не "всьо". ***** - просто обычный типичный кацап с типичными кацапскими тараканами в голове. Там любого мужика на улице поймай, сделай президентом, и получится Путин. Собственно, ведь так и произошло, взяли недомерка, который в свите чиновника чемоданы носил, и вон оно что получилось. Россия в её нынешнем виде должна быть разрушена, иначе покоя не будет ни через 20, ни через 100 лет. Для начала отпилить от неё богатые углеводородами "национальные республики", пусть сами живут. Без них Россия в виде Московской области будет не в состоянии поддерживать достаточный для агрессивных действий военный потенциал. А там, что они будут внутри себя делать, жрать лягушек, или друг друга - мне лично пофиг.
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19.02.2022 08:18 Ответить
Ну да, Польша спровоцировала начало Второй Мировой Войны, а теперь Украина - Третьей. Господи, у в каком-же паноптикуме иы живём, это, наверное, зверьё из петровской кунсткамеры сбежало и расселилось по всему Залешанью, от Москвы и до Урала.
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19.02.2022 02:20 Ответить
Ничего он там не провоцирует не надо обманывать.
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19.02.2022 02:32 Ответить
Пора щоб цапські місця пізнали те, що пізнали люди в Сирії, Грузії, Чечні і тд.
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19.02.2022 02:45 Ответить
Русня ****** копия фашистов, провокации устраивает потом обвиняет других, рассея и русня что б вы подохли от рака яиц
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19.02.2022 03:00 Ответить
анастeзiя для русского бидла.
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19.02.2022 03:05 Ответить
Зеля ведет себя вполне нормально. Я считаю го поездку в Мюнхен нужной. Мы и без него сумеем справится с бурято-моксельской навалой. Мне пока еще не выдали автомат. Я из него лупил лучше всех в управлении бригадой. Смерть свинособакам!
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19.02.2022 03:19 Ответить
Чічас міня сльозі гордості за тібя залівают. Лучше всех в управленіі брігадой😂😂😂.
Штош то за брігада такая хде усьо управленіе находится на 0 і все лупят із автомата да еще і соревнованіе прі єтом проводять?😂😂😂
Ааа. Ну на полігоні можна бути РЕКСОМ.😂😂😂
Бригада напевно 95 кварталь😂
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19.02.2022 07:57 Ответить
..ты что в школу не ходил?....не пиши...ставь картинки)))))))))
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19.02.2022 11:52 Ответить
Московиты самые брехливые и подлые людишки на Земле.
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19.02.2022 03:20 Ответить
Не называй их людишками, это твари обыкновенные
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19.02.2022 14:16 Ответить
надо бы показать Володину вечернего Шуфрича - это наглядное проявление отношения Украины к русскому миру, хотя скорее всего ему будет пофиг, т.к. смешивать с чернозёмом в результате будут не его а рядовых бурятов
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19.02.2022 04:29 Ответить
Да вся эта история потому, что писюанист, так русня решила над нами поиздеваться
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19.02.2022 05:11 Ответить
цинизм зашкаливает.Вроде это Украина нападает на Кубань или Брянск.Вроде это "бандеровцы" устроили "отдельные районы Домодедово" (ОРДО) для защиты граждан украинского происхождения,а не Россия Украине ОРДЛО (читай ОРДУ).Удивителен цинизм ООН и ЕС,которые настолько вяло реагируют на то,что снова в европе слагается ситуация с большой войной по причине попыток России восстановить российскую империю и "зону влияния" в европе равную временам СССР...
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19.02.2022 06:02 Ответить
зеленский блін Гудеріан Гундосий
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19.02.2022 06:34 Ответить
Кацап українцю:- "Ты виноват уж потому, что хочется мне кушать!! "
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19.02.2022 06:37 Ответить
Валодін і вся ванючая лжівая лапатная хрєнь-ідітє нахрєн...
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19.02.2022 07:04 Ответить
дивно, як це країна, яка ніколи не хоче війни, завжди при цьому перебуває в стані війни? Чечня, Придністров'я, Грузія, Україна, Сирія....

шизофренія якась виходить. На кого наступного нападе країна, яка "не хоче війни"?
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19.02.2022 07:06 Ответить
Слова Байдена та й інших з НАТО про те, що у них не має підстав надсилати солдат в Україну навіть у разі вторгнення, не менше ніж інше, якщо не більше, провокують @уйла на вторгнення. @уйло давно попередив своїх мільярдерів, що гроші треба тримати на болотах, тому можливе їх заморожування за кордоном у разі вторгнення, його не хвилює і точно не зупинить.
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19.02.2022 07:16 Ответить
в 2 мировую американцы также не вмешивались..лишь помогали- и это привело к победе а не доблесттное книжное прыганье на амбразуры тех, кому советы дали одно ружье на десятерых
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19.02.2022 10:55 Ответить
ОН НЕ ВОЛОДИН, А ХЙЛОДИН !)
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19.02.2022 07:31 Ответить
хвойдін
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19.02.2022 08:05 Ответить
Это боярышник. Переходи на чистый спирт, без примесей.
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19.02.2022 07:34 Ответить
Он может провоцировать лишь своей слабостью, как косуля провоцирует волка.
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19.02.2022 07:49 Ответить
Собрались как-то Путлер, Какдыров и Лукашенко...
А Гитлер им и говорит:
- Ну вы и мрази....
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19.02.2022 08:00 Ответить
Мене вчили, що не можна показувати собаці свій страх. Від зе боягуза несе страхом на весь світ. Слова вже скінчилися, просто хочу, щоб зе мразота подохла.
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19.02.2022 08:01 Ответить
Зеленському хвала, в даному разі!
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19.02.2022 08:07 Ответить
ждали когда к власти придет зе и дождались. Оно с кварталом уже вывезли своих гребаных родственников на острова. И так все понятно что отбиваться придется самим. А те кто хочет сдастся пусть и не мечтают о том, что их пощадят. Вытрут ноги и вышвырнут из дома. Завезут орков в пустые дома и будет предателям счастье.
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19.02.2022 08:17 Ответить
Дружина агента Соколовського виїхала до Білорусі, мабуть знає, що кум затіяв щось лихе....
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19.02.2022 08:25 Ответить
Мне в этой истории больше понравилось то, как этот Володин ненавязчиво взял всю Европу в заложники. Типа не хотите, чтобы было по нашему - тогда будет вам война. Гопники, можно одеть гопника в дорогой костюм вместо абибаса, но он всё равно так и останется гопником.
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19.02.2022 08:22 Ответить
Все как и ожидалось: не не не, вторгаться не будем...но если мы сами начнем подставлять дамбасят, чтобы обвинить Украину, то вынуждены будем "защищать" дамбасят.
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19.02.2022 08:37 Ответить
кремлівський фюрер задумав змінити світовий порядок, відкинувши світ десь в 18-19 століття ,все йде вхід: цинізм ,брехня ,підступність все як в Гітлера.
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19.02.2022 08:52 Ответить
То Порошенко провоцировал,теперь клован. Суть не в личности президента Украины,а в самой независимой Украине,которая кацапам,как кость в горле. Варианта два. Или засрашке кранты ..или засрашке тоже кранты. Кремляди просто настолько обезумели,что не видят этого. Как бы в будущем не сложилось,а засрашка не жилец. Правда за Украиной.
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19.02.2022 10:18 Ответить
уберите эти рашиские морды с экрана. тошнит
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19.02.2022 10:19 Ответить
🏛️Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".



🤷🏻‍♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.



😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".

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19.02.2022 10:22 Ответить
С госдурой все понятно. Там другая реальность. Но так и надо Зелебени., Если это не операция прикрытия своего агента, то поделом. Пусть терпит красавица
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19.02.2022 10:22 Ответить
В тебе голова дубова, Вова!
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19.02.2022 10:42 Ответить
Помиляєтесь, це представник виду безголових
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19.02.2022 14:24 Ответить
почему еще нет санкций? они показательно угрожают Европе и миру и чтоб каждый кацап почувствовал на своей шкуре "цену величия""чтоб орки на форумах не гавкали про самую нищую страну европу так как их страна Мордор превратится в намного хуже нищую територию
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19.02.2022 10:32 Ответить
Клоун этот мой тезка володин. Если хоть одна бомба или ракета РСЗО упадет на Европу, российскую армию ждет очередной Дейр-эс-Зор, только в несколько бОльших масштабах. А прочитав о "соотечественниках", проживающих где-то там, я ржал как лошадь. И эти идиоты еще говорят о гражданской войне у нас
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19.02.2022 10:36 Ответить
максимум что может спровоцировать, это пукнуть Юзика
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19.02.2022 10:36 Ответить
Військові контингенти країн-членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 ООН , виділені за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військова демонстрація , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0 блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми. В ООН декілька раз обговорювалось питання нападу на Україні, а питання про введення військ ООН, саме ООН а не НАТО, не піднімалось! Може так задумано, щоб стравити росіян з українцями і чекати хто кому горлянку перегрезе? План Далласа в дії?
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19.02.2022 10:46 Ответить
Кто громче всех кричит ,- Держи вора ! ??? Всё на виду ,всё очевидно ...но этих "спикеров" не удержишь ,санитары развязали на пару часов. Ну , а из нашего Вовки поджигатель войны хреновый...как и пианист.
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19.02.2022 11:17 Ответить
сложно было поверить как люди поддались на пропаганду Геббельса. Теперь есть живой пример иносказательной правды, пост-правды в удобной интерпритации.
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19.02.2022 11:33 Ответить
Хотят повоевать на территории ОРДЛО?
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19.02.2022 11:33 Ответить
...все знают. что "Моль" это делает, но ***нутый русский народ думает и верит ему, что НАТО хочет захватить их...Боже, какие д**илы!!!
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19.02.2022 12:00 Ответить
О#уевшая мразота. Уже нашел березку, на которой будет висеть?
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19.02.2022 12:03 Ответить
В Московіі думають що якщо війна з ними, то це Велика Війна. А там хтось важкою табакеркою карлика по скроні стукне, і війні кінець!
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19.02.2022 12:14 Ответить
ну что зелох, помогли тебе твои перемирия и отвод войск... все равно обвинили в нападении
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19.02.2022 14:06 Ответить
Вова, твой выход!
Давай видосик для узкоглазого Володина!
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19.02.2022 14:08 Ответить
Шо б ти здох, бешена собака.
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19.02.2022 14:46 Ответить
Марьинку пусть сперва возьмут, *********. До Европы они воевать собрались...
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14.04.2022 12:00 Ответить
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