Зеленский провоцирует начало большой войны, – спикер Госдумы РФ Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинские власти в провоцировании "начала большой войны".
Об этом он пишет в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Володин обвинил Украину в обстреле "мирных граждан" на территории оккупированного Донбасса.
"Теперь становится понятным, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как вымышленная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже назначили виновных", - утверждает спикер Госдумы РФ.
Володин считает, что если война начнется, то ареной военных действий станет Европа.
"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" – пишет он.
"Россия не хочет войны. Об этом неоднократно говорил раньше и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна станет на их защиту", - подытожил российский политик.
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Штош то за брігада такая хде усьо управленіе находится на 0 і все лупят із автомата да еще і соревнованіе прі єтом проводять?😂😂😂
Ааа. Ну на полігоні можна бути РЕКСОМ.😂😂😂
Бригада напевно 95 кварталь😂
шизофренія якась виходить. На кого наступного нападе країна, яка "не хоче війни"?
А Гитлер им и говорит:
- Ну вы и мрази....
🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Давай видосик для узкоглазого Володина!