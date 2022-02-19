Зеленский провоцирует начало большой войны, – спикер Госдумы РФ Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинские власти в провоцировании "начала большой войны".

Об этом он пишет в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Володин обвинил Украину в обстреле "мирных граждан" на территории оккупированного Донбасса.

"Теперь становится понятным, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как вымышленная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже назначили виновных", - утверждает спикер Госдумы РФ.

Читайте также: Байден: Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев

Володин считает, что если война начнется, то ареной военных действий станет Европа.

"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" – пишет он.

"Россия не хочет войны. Об этом неоднократно говорил раньше и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна станет на их защиту", - подытожил российский политик.

Читайте также: Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы