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пропаганда (3633) россия (93003) ядерное оружие (1292) Кива (398)

Экс-нардеп Кива призвал Россию применить оружие массового поражения в Украине

кива

Экс-депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива призвал Кремль нанести превентивный удар оружием массового поражения по Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, проиллюстрировав пост фотографией масштабного взрыва, похожего на ядерный, передает Цензор.НЕТ.

Предатель Кива заявил, что "Зеленский, его окружение и Западные кураторы, больше всего боятся нанесения РФ - превентивного удара, оружием массового поражения".

"Именно это может поставить точку в сегодняшнем противостоянии, не только с украинской властью, но и всем Западом. Который активно и уже открыто сегодня принимает участие в военном конфликте на Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обоих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России", - призвал Кива.

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Он также заявил, что "играть по правилам" невозможно, потому что их якобы "Запад написал в своих интересах и только для того, чтобы эффективнее вас можно было уничтожить".

Кива также назвал Зеленского "террористом", с которым "нельзя вести переговоры".
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Топ комментарии
+91
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17.04.2022 16:30
+85
Прив'яжіть киву до ядерної бомби й жахніть по Вороніжу.
Так звана гівнобомба.
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17.04.2022 16:30
+74
Що там донька з Полтави, ще в адміністрації?
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17.04.2022 16:28
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Як сказав Авакян про ківу: дєтєй нєлюбімих не буває
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17.04.2022 19:41 Ответить
Кива-один з керівників ОПЗЖ. Цей його заклик беззаперечний привід оголосити ОПЗЖ поза законом, а не тимчасово припинити, як зараз. Запровадити карні справи проти всієї фракції і членів цієї партії. Це не тільки державна зрада, то заклик дозлочинів проти всіх українців ( незалежно від етнічної приналежності, проти людства.
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17.04.2022 19:43 Ответить
Він напевно по сей день ще депутат України... Так розпіарили зняття деп.недоторканості, а якщо генпрокурор свія "людина" то усьо хорошо.
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18.04.2022 11:18 Ответить
Кто-нибудь уже уроет этого дебила? А журналистам предупреждение: хватить постить всякое дерьмо!
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17.04.2022 19:45 Ответить
В ілюші в Полтаві ще дочка працює біля мамая(такий же уйобок),брат діма шоркається по місту.
От цих родичів за жопу і в підвал,а там і цей кадр нарисується......
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17.04.2022 19:46 Ответить
💯
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18.04.2022 10:42 Ответить
Такое впечатление, что в него переселилась душа Жириновского.
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17.04.2022 19:47 Ответить
"свято" место путлеровского шута пусто не бывает...
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18.04.2022 11:14 Ответить
Есть такой душок. И что страшнее, такой дух есть и у обычных украинцев.
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29.04.2022 11:43 Ответить
Ця відверта бидлота не заслуговує уваги, щоб про нього щось писали і навіть десь колись згадували. Він є ніхто, його звати ніяк, як і його опзжопних однопартійців. Про нього слід згадати, коли повідомити, що він вже здох, або його затримали і помістили в клітку, де він сам подохне ...
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17.04.2022 20:18 Ответить
Поки його однопартійці тут в Україні, треба їх уже ловити і відстрілювати яйца .
Но не в в'язницю.
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17.04.2022 20:55 Ответить
Однопартийцев и однодумцев, таких же быков, хватает. Только не понятно, почему с ними церемонятся.
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29.04.2022 11:42 Ответить
яке вон невиліковно хворе.
но подсудное.
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18.04.2022 06:35 Ответить
Неужели наших в Испании нету?шоб найти там этого петушару и порвать
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18.04.2022 10:41 Ответить
Ну как можно было такого негодяя привести в политику.
Неужели, по каким-то признакам, нельзя было определить что он негодяй.
Неужели до того как он попал в политику у негодяя не было негодяйских действий.
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18.04.2022 11:27 Ответить
Е**ть дыбил. Почему его еще не завалили.
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29.04.2022 11:31 Ответить
И еще. Какой дыбил его в народные депутаты поставил.
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29.04.2022 11:33 Ответить
Неужели наши власти не видели, кто сидит в верховной раде? Думаю, там тоже нужно чистку проводить, чтобы таких как Кива и их родственников и приближенных не то, что в нардепы не брали, а и близко к какой-либо власти не подпускали.
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29.04.2022 11:35 Ответить
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