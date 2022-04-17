Екснардеп Кива закликав Росію застосувати зброю масового ураження в Україні

Ексдепутат Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива закликав Кремль завдати превентивного удару зброєю масового ураження по Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, проілюструвавши пост світлиною масштабного вибуху, схожого на ядерний, передає Цензор.НЕТ.

Зрадник Кива заявив, нібито "Зеленський, його оточення та Західні куратори, найбільше бояться завдання РФ - превентивного удару, зброєю масового ураження".

"Саме це може поставити крапку у сьогоднішньому протистоянні, не лише з українською владою, а й усім Заходом. Який активно і вже відкрито сьогодні бере участь у воєнному конфлікті в Україні. Далі участь Заходу тільки зростатиме, а значить і жертви з обох боків збільшуватимуться в геометричній прогресії. Затягується час і готуються нові кроки для заподіяння шкоди Росії", - закликав Кива.

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Він також заявив, що "грати за правилами" неможливо, бо їх нібито "Захід написав у своїх інтересах і лише для того, щоб ефективніше можна було вас знищити".

Кива також назвав Зеленського "терористом", з яким "не можна вести перемовини".