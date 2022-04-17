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Екснардеп Кива закликав Росію застосувати зброю масового ураження в Україні

кива

Ексдепутат Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива закликав Кремль завдати превентивного удару зброєю масового ураження по Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, проілюструвавши пост світлиною масштабного вибуху, схожого на ядерний, передає Цензор.НЕТ.

Зрадник Кива заявив, нібито "Зеленський, його оточення та Західні куратори, найбільше бояться завдання РФ - превентивного удару, зброєю масового ураження".

"Саме це може поставити крапку у сьогоднішньому протистоянні, не лише з українською владою, а й усім Заходом. Який активно і вже відкрито сьогодні бере участь у воєнному конфлікті в Україні. Далі участь Заходу тільки зростатиме, а значить і жертви з обох боків збільшуватимуться в геометричній прогресії. Затягується час і готуються нові кроки для заподіяння шкоди Росії", - закликав Кива.

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Він також заявив, що "грати за правилами" неможливо, бо їх нібито "Захід написав у своїх інтересах і лише для того, щоб ефективніше можна було вас знищити". 

Кива також назвав Зеленського "терористом", з яким "не можна вести перемовини".

Автор: 
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Топ коментарі
+91
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17.04.2022 16:30
+85
Прив'яжіть киву до ядерної бомби й жахніть по Вороніжу.
Так звана гівнобомба.
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17.04.2022 16:30
+74
Що там донька з Полтави, ще в адміністрації?
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17.04.2022 16:28
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Як сказав Авакян про ківу: дєтєй нєлюбімих не буває
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17.04.2022 19:41 Відповісти
Кива-один з керівників ОПЗЖ. Цей його заклик беззаперечний привід оголосити ОПЗЖ поза законом, а не тимчасово припинити, як зараз. Запровадити карні справи проти всієї фракції і членів цієї партії. Це не тільки державна зрада, то заклик дозлочинів проти всіх українців ( незалежно від етнічної приналежності, проти людства.
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17.04.2022 19:43 Відповісти
Він напевно по сей день ще депутат України... Так розпіарили зняття деп.недоторканості, а якщо генпрокурор свія "людина" то усьо хорошо.
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18.04.2022 11:18 Відповісти
Кто-нибудь уже уроет этого дебила? А журналистам предупреждение: хватить постить всякое дерьмо!
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17.04.2022 19:45 Відповісти
В ілюші в Полтаві ще дочка працює біля мамая(такий же уйобок),брат діма шоркається по місту.
От цих родичів за жопу і в підвал,а там і цей кадр нарисується......
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17.04.2022 19:46 Відповісти
💯
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18.04.2022 10:42 Відповісти
Такое впечатление, что в него переселилась душа Жириновского.
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17.04.2022 19:47 Відповісти
"свято" место путлеровского шута пусто не бывает...
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18.04.2022 11:14 Відповісти
Есть такой душок. И что страшнее, такой дух есть и у обычных украинцев.
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29.04.2022 11:43 Відповісти
Ця відверта бидлота не заслуговує уваги, щоб про нього щось писали і навіть десь колись згадували. Він є ніхто, його звати ніяк, як і його опзжопних однопартійців. Про нього слід згадати, коли повідомити, що він вже здох, або його затримали і помістили в клітку, де він сам подохне ...
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17.04.2022 20:18 Відповісти
Поки його однопартійці тут в Україні, треба їх уже ловити і відстрілювати яйца .
Но не в в'язницю.
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17.04.2022 20:55 Відповісти
Однопартийцев и однодумцев, таких же быков, хватает. Только не понятно, почему с ними церемонятся.
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29.04.2022 11:42 Відповісти
яке вон невиліковно хворе.
но подсудное.
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18.04.2022 06:35 Відповісти
Неужели наших в Испании нету?шоб найти там этого петушару и порвать
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18.04.2022 10:41 Відповісти
Ну как можно было такого негодяя привести в политику.
Неужели, по каким-то признакам, нельзя было определить что он негодяй.
Неужели до того как он попал в политику у негодяя не было негодяйских действий.
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18.04.2022 11:27 Відповісти
Е**ть дыбил. Почему его еще не завалили.
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29.04.2022 11:31 Відповісти
И еще. Какой дыбил его в народные депутаты поставил.
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29.04.2022 11:33 Відповісти
Неужели наши власти не видели, кто сидит в верховной раде? Думаю, там тоже нужно чистку проводить, чтобы таких как Кива и их родственников и приближенных не то, что в нардепы не брали, а и близко к какой-либо власти не подпускали.
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29.04.2022 11:35 Відповісти
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