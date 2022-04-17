Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября

Кабмин продолжил возложение специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года. Действие фиксированных тарифов также продолжено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 апреля 2022 г. № 453, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022:

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);

свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться. Сейчас обсуждается механизм, каким образом это обеспечить.

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