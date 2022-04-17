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Кабмин (13507) тарифы (1791) Тарифы на электроэнергию (2140)

Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября

електрика

Кабмин продолжил возложение специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года. Действие фиксированных тарифов также продолжено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 апреля 2022 г. № 453, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022:

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);
свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться. Сейчас обсуждается механизм, каким образом это обеспечить.

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значит хорошие сапоги -надо брать
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17.04.2022 16:42 Ответить
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться. Сейчас обсуждается механизм, каким образом это обеспечить.
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Дайте угадаю. Денег напечатать?
И да, что там с ценами на эл-во для бизнеса. Или бизнес резким повышением цен на эл-во будет расплачиваться за население? Логично, чо.
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17.04.2022 17:11 Ответить
нинішні ціни на електрику вже зашкалюють. А подорощення особисто мене вб'є
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17.04.2022 18:03 Ответить
... а після жовтня будуть знижені...
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17.04.2022 18:41 Ответить
 
 