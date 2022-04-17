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Кабмін (13943) тарифи (1924) електроенергія (6014)

Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до кінця жовтня

електрика

Кабмін продовжив покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів з 30 квітня до 31 жовтня 2022 року. Дія фіксованих тарифів також продовжена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. № 453, фіксовані тарифи на електроенергію діятимуть до 31 жовтня 2022 року:

  • до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);
  • понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

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значит хорошие сапоги -надо брать
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17.04.2022 16:42 Відповісти
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться. Сейчас обсуждается механизм, каким образом это обеспечить.
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Дайте угадаю. Денег напечатать?
И да, что там с ценами на эл-во для бизнеса. Или бизнес резким повышением цен на эл-во будет расплачиваться за население? Логично, чо.
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17.04.2022 17:11 Відповісти
нинішні ціни на електрику вже зашкалюють. А подорощення особисто мене вб'є
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17.04.2022 18:03 Відповісти
... а після жовтня будуть знижені...
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17.04.2022 18:41 Відповісти
 
 