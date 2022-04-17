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Мариуполь (5693) Кулеба Дмитрий (2880)

Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах, - Кулеба

театр,маріуполь,драматичний

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе может быть "красной линией" на пути переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мариуполь может быть красной линией", – подчеркнул глава МИД.

Также он добавил, что Министерство иностранных дел Украины не имело никаких контактов с российскими дипломатами в последние недели.

"Единственный уровень контакта – это переговорная группа, состоящая из представителей разных институтов и депутатов. Они продолжают консультации на экспертном уровне, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит", – пояснил он.

Как сообщает CNN, Кулеба отметил, что украинские защитники в Мариуполе продолжают борьбу с российскими оккупантами.

"Но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сравнять город с землей", - добавил министр.

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Топ комментарии
+16
95% уничтоженного Марика- это ещё не "красная линия"? Надо, чтобы было 100%?
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17.04.2022 19:22
+15
А нельзя ровнять с землей всё вокруг Мариуполя? Партнеры не дают спутниковой информации о расположении орковских скоплений?
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17.04.2022 19:19
+14
Всё таки "пасматреть в глаза"...Буча,типа ,так себе не красная линия...
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17.04.2022 19:28
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А нельзя ровнять с землей всё вокруг Мариуполя? Партнеры не дают спутниковой информации о расположении орковских скоплений?
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17.04.2022 19:19 Ответить
Тоже всегда об этом думаю. Американцы со спутника видят лица мародеров и звёзды на погонах, но не знают откуда ракеты летят.
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17.04.2022 19:25 Ответить
линия сегодня пересечена. никаких сюсюканий с парашей о мире
https://twitter.com/TRTRussian/status/1515663947176849408
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17.04.2022 19:19 Ответить
для зелених дурнів немає червоних ліній !
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17.04.2022 19:20 Ответить
не квакай...
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17.04.2022 19:37 Ответить
НОВІЧЬОК?
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17.04.2022 19:44 Ответить
Дихлофосом! Ещ' новичок на него тратить.
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17.04.2022 19:50 Ответить
ти спочатку розуму наберись , а потім тут писатимеш, игарок !
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17.04.2022 20:05 Ответить
95% уничтоженного Марика- это ещё не "красная линия"? Надо, чтобы было 100%?
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17.04.2022 19:22 Ответить
Касапам не нужны переговоры они просто рыло делают,ну вот типа мы а Украина все нарушает. Эту йуню они талдычат на всех своих помойках.
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17.04.2022 19:22 Ответить
єдине, на що я сподіваюсь, це те, що гімно-група нічого не вирішує і путлеру не цікава.
а так-то рекомендую Швеця, особливо хвилина 22 https://youtu.be/ej1DQ4JuirM https://youtu.be/ej1DQ4JuirM

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17.04.2022 19:23 Ответить
Краще би вона стала "червоною лінією" президентства Зеленського!
Хай добровільно ЙДЕ У ВІДСТАВКУ!
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17.04.2022 19:24 Ответить
здрысни нах, не воняй...
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17.04.2022 19:38 Ответить
Всё таки "пасматреть в глаза"...Буча,типа ,так себе не красная линия...
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17.04.2022 19:28 Ответить
Урод Зеленский сдал юг Украины,об этом надо не забывать
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17.04.2022 19:34 Ответить
Ну цікаво, а Буча і Бородянка ще не стали червоною лінією? Кулебу возили в Бучу, чи він на "дистанційкі"?
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17.04.2022 19:37 Ответить
Дипломатия - это блеф на грани провала. Иногда словами можно выиграть намного больше, чем оружием. И не стоит делать категоричные выводы по темам, по которым ты не имеешь как минимум профильного образования. Стоит всегда помнить об эффекте Даннинга-Крюгера и не считать себя экспертом.
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17.04.2022 19:43 Ответить
******.……… А раніше не було червоних ліній?!!!
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17.04.2022 19:42 Ответить
Вас колаборантов вже вже важко зрозуміти. Що що означає червоні лінії ? Для Украіни? А що для Зелі ?
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17.04.2022 19:47 Ответить
Червона лінія началась 24 лютого. Скільки міст,сіл і містечок було розстріляно. Що за нові лінії для позорних переговорів знову шукаєте. Скільки ще повинні бути загиблими,щоб зрозуміти, що з ворогом або перемагають або здаються. Не має золотої середини
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17.04.2022 19:49 Ответить
Кулеба робить все що йому говорить Зеля. Такщо справи дуже погані.
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17.04.2022 19:57 Ответить
Ви,своїми переговорами,як могли наближали ці "лінії"!
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17.04.2022 20:02 Ответить
Червоною лінією має стати дата -24.02,не інакше
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17.04.2022 20:11 Ответить
да ***** прямо сказало что время для переговоров еще не наступило!!! оно ж хочет или капитуляции или уничтожения Украины!!!
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17.04.2022 20:21 Ответить
 
 