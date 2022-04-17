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Маріуполь (3205) Кулеба Дмитро (3604)

Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах, - Кулеба

театр,маріуполь,драматичний

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може бути "червоною лінією" на шляху переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Маріуполь може бути червоною лінією", - наголосив глава МЗС.

Також він додав, що Міністерство закордонних справ України не мало жодних контактів з російськими дипломатами останніми тижнями.

"Єдиний рівень контакту – це переговорна група, яка складається з представників різних інституцій та депутатів. Вони продовжують консультації на експертному рівні, але жодних переговорів на високому рівні не відбувається", - пояснив він.

Також, як повідомляє CNN, Кулеба зазначив, що українські захисники в Маріуполі продовжують боротьбу з російськими окупантами.

"Але, судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили будь-якою ціною зрівняти місто з землею", - додав міністр.

Також читайте: Ми щоденно на зв'язку із захисниками Маріуполя, - Зеленський

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Топ коментарі
+16
95% уничтоженного Марика- это ещё не "красная линия"? Надо, чтобы было 100%?
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17.04.2022 19:22
+15
А нельзя ровнять с землей всё вокруг Мариуполя? Партнеры не дают спутниковой информации о расположении орковских скоплений?
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17.04.2022 19:19
+14
Всё таки "пасматреть в глаза"...Буча,типа ,так себе не красная линия...
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17.04.2022 19:28
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А нельзя ровнять с землей всё вокруг Мариуполя? Партнеры не дают спутниковой информации о расположении орковских скоплений?
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17.04.2022 19:19 Відповісти
Тоже всегда об этом думаю. Американцы со спутника видят лица мародеров и звёзды на погонах, но не знают откуда ракеты летят.
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17.04.2022 19:25 Відповісти
линия сегодня пересечена. никаких сюсюканий с парашей о мире
https://twitter.com/TRTRussian/status/1515663947176849408
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17.04.2022 19:19 Відповісти
для зелених дурнів немає червоних ліній !
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17.04.2022 19:20 Відповісти
не квакай...
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17.04.2022 19:37 Відповісти
НОВІЧЬОК?
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17.04.2022 19:44 Відповісти
Дихлофосом! Ещ' новичок на него тратить.
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17.04.2022 19:50 Відповісти
ти спочатку розуму наберись , а потім тут писатимеш, игарок !
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17.04.2022 20:05 Відповісти
95% уничтоженного Марика- это ещё не "красная линия"? Надо, чтобы было 100%?
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17.04.2022 19:22 Відповісти
Касапам не нужны переговоры они просто рыло делают,ну вот типа мы а Украина все нарушает. Эту йуню они талдычат на всех своих помойках.
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17.04.2022 19:22 Відповісти
єдине, на що я сподіваюсь, це те, що гімно-група нічого не вирішує і путлеру не цікава.
а так-то рекомендую Швеця, особливо хвилина 22 https://youtu.be/ej1DQ4JuirM https://youtu.be/ej1DQ4JuirM

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17.04.2022 19:23 Відповісти
Краще би вона стала "червоною лінією" президентства Зеленського!
Хай добровільно ЙДЕ У ВІДСТАВКУ!
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17.04.2022 19:24 Відповісти
здрысни нах, не воняй...
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17.04.2022 19:38 Відповісти
Всё таки "пасматреть в глаза"...Буча,типа ,так себе не красная линия...
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17.04.2022 19:28 Відповісти
Урод Зеленский сдал юг Украины,об этом надо не забывать
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17.04.2022 19:34 Відповісти
Ну цікаво, а Буча і Бородянка ще не стали червоною лінією? Кулебу возили в Бучу, чи він на "дистанційкі"?
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17.04.2022 19:37 Відповісти
Дипломатия - это блеф на грани провала. Иногда словами можно выиграть намного больше, чем оружием. И не стоит делать категоричные выводы по темам, по которым ты не имеешь как минимум профильного образования. Стоит всегда помнить об эффекте Даннинга-Крюгера и не считать себя экспертом.
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17.04.2022 19:43 Відповісти
******.……… А раніше не було червоних ліній?!!!
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Вас колаборантов вже вже важко зрозуміти. Що що означає червоні лінії ? Для Украіни? А що для Зелі ?
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17.04.2022 19:47 Відповісти
Червона лінія началась 24 лютого. Скільки міст,сіл і містечок було розстріляно. Що за нові лінії для позорних переговорів знову шукаєте. Скільки ще повинні бути загиблими,щоб зрозуміти, що з ворогом або перемагають або здаються. Не має золотої середини
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17.04.2022 19:49 Відповісти
Кулеба робить все що йому говорить Зеля. Такщо справи дуже погані.
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17.04.2022 19:57 Відповісти
Ви,своїми переговорами,як могли наближали ці "лінії"!
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17.04.2022 20:02 Відповісти
Червоною лінією має стати дата -24.02,не інакше
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17.04.2022 20:11 Відповісти
да ***** прямо сказало что время для переговоров еще не наступило!!! оно ж хочет или капитуляции или уничтожения Украины!!!
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17.04.2022 20:21 Відповісти
 
 