Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може бути "червоною лінією" на шляху переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Маріуполь може бути червоною лінією", - наголосив глава МЗС.

Також він додав, що Міністерство закордонних справ України не мало жодних контактів з російськими дипломатами останніми тижнями.

"Єдиний рівень контакту – це переговорна група, яка складається з представників різних інституцій та депутатів. Вони продовжують консультації на експертному рівні, але жодних переговорів на високому рівні не відбувається", - пояснив він.

Також, як повідомляє CNN, Кулеба зазначив, що українські захисники в Маріуполі продовжують боротьбу з російськими окупантами.

"Але, судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили будь-якою ціною зрівняти місто з землею", - додав міністр.

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