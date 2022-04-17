Ми щоденно на зв'язку із захисниками Маріуполя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що 100%-го реального варіанту для деблокади Маріуполя ще не було.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.

Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

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Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб влада не шукала рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей.

"Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу.

Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", - додав президент.

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