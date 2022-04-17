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Новини Війна
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Зеленський (22399) Маріуполь (3205)

Ми щоденно на зв'язку із захисниками Маріуполя, - Зеленський

маріуполь

Президент Володимир Зеленський зазначив, що 100%-го реального варіанту для деблокади Маріуполя ще не було.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі. 

Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

Читайте також: В зоні ООС та Маріуполі нова зброя потрібна якомога швидше, - Зеленський

Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб влада не шукала рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей.

"Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу.

Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", - додав президент.

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Автор: 
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Топ коментарі
+20
А Азов каже що ні. То с ким ви там балакаєте?
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17.04.2022 00:28
+14
Где-то с неделю назад телеканал 1+1 снял видео с цеха Киевского бронетанкового завода, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3. По этому видео довольно легко было вычислить местоположение цеха.
Утром 14ого апреля россияне это сделали и выложили точные координаты на свои паблики в телеграмм с сотнями тысяч подписчиков и наверняка передали координаты "куда надо".
Ночью с 15 на 16 число цех был уничтожен вместе с работниками, которые ремонтировали технику, и самой техникой.
Почему разрешили снимать там, почему за почти двое суток не эвакуировали сотрудников и технику хотя бы в соседний цех? Это далеко не первый случай, надеюсь, хоть в этот раз виновных накажут и таких случаев в будущем будет меньше
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17.04.2022 01:09
+13
по телефону набої передаєш ?
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17.04.2022 00:35
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А Азов каже що ні. То с ким ви там балакаєте?
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17.04.2022 00:28 Відповісти
зе в телеграм подписан на канал полк АЗОВ
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17.04.2022 00:37 Відповісти
ну як завжди *******
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17.04.2022 08:00 Відповісти
А Залужний каже,що говорять. Ось тільки зе шукає 100%план, коли потрібно розробити стратегію визволення захисників . Коли орки пишуть про зачистку, нажаль,таке воно і є. Захисники гинуть.. . Маріуполь не легенда,а Пам'ять Героям і нагадування про зраду,некомпетентність, небажання і байдужість уряду, головне договори....
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17.04.2022 09:01 Відповісти
марик - легенда.
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17.04.2022 00:29 Відповісти
по телефону набої передаєш ?
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17.04.2022 00:35 Відповісти
По словацкому Авторадио пару дней назад передали , что у Лаврова инфаркт. И вот его не слышно . Может правда?
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17.04.2022 00:35 Відповісти
надеемся и ждем.
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17.04.2022 00:37 Відповісти
Дождались , кацапы уже фаб 3000 начали сбрасывать , 1.5 тонны вв а у них ещё и фаб 5000 были на складах длительного хранения
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17.04.2022 01:13 Відповісти
что это меняет? если у них 140 миллионов лавровых. любого хватай, давай назначение и вперед.
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17.04.2022 00:40 Відповісти
Невже таки докурилась на роботі коняка?
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17.04.2022 00:41 Відповісти
Вряд ли. Позавчера публиковали его сообщение о "Москве" (что уничтожение корабля с экипажем является нарушением правил ведения войны). Хотя это тоже может быть фейком... Хочется увидеть, как сдохнет *****, а Писков с Унылой Лощадью начнут переобуваться в воздухе.
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17.04.2022 01:26 Відповісти
Так он не сам пишет все сообщения, а Машка
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17.04.2022 01:43 Відповісти
ну если сам арахамия на связи - за Марик можно не волноваться конечно....
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17.04.2022 00:35 Відповісти
Що б ти з'їв, щоб не ******?
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17.04.2022 00:36 Відповісти
Яду
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17.04.2022 01:31 Відповісти
Здать Марик будет означать что окупанты возьмутся за Харьков и окружение нашей группировки на всем дамбасе.
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17.04.2022 00:38 Відповісти
дамбасе? Яке ж ти кончене. Я розумію, що ти кацапська ************. Вам ніколи не взяти Харків! Ви зуби там усі зломити на Харківщині! Там у нас буде богато справ із захороненням ваших заблукавших хдопців.
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17.04.2022 03:15 Відповісти
Виникає питання яку саме сторону Зеленський вважає захисниками Маріуполя.
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17.04.2022 00:42 Відповісти
ну та сторона , ну ви зрозуміли ...
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17.04.2022 05:18 Відповісти
Странно, Азов в видеообращении говорит что они уже три недели не могут дозвониться до власти - там морозятся и не отвечают. Интересно, да?
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17.04.2022 00:44 Відповісти
в данном случае, гадать, кто ****** - нет смысла. картина станет окончательно понятна 18 числа.
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17.04.2022 00:47 Відповісти
Зелене очко починає стискатись: Zкоманда здатна генерувати лише PR-гундосики та красти державні гроші, навіть не уявляє, як рятувати економіку, яка й до початку війни на ладан дихала їх стараннями. А ще голодно гримає тарілкою каломой. А ще кляті іноземці багато питань задають
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17.04.2022 00:55 Відповісти
Если Украина не станет страной НАТО с военными базами НАТО в Украине, то про економику можешь забыть, как и о отстройке разрушенных городов. Бизнесс не вернется в страну часть которая окупирована а остальная не защищена куполом НАТО, живя рядом с бешенным неадекватным *соседом*
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17.04.2022 01:00 Відповісти
Где-то с неделю назад телеканал 1+1 снял видео с цеха Киевского бронетанкового завода, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3. По этому видео довольно легко было вычислить местоположение цеха.
Утром 14ого апреля россияне это сделали и выложили точные координаты на свои паблики в телеграмм с сотнями тысяч подписчиков и наверняка передали координаты "куда надо".
Ночью с 15 на 16 число цех был уничтожен вместе с работниками, которые ремонтировали технику, и самой техникой.
Почему разрешили снимать там, почему за почти двое суток не эвакуировали сотрудников и технику хотя бы в соседний цех? Это далеко не первый случай, надеюсь, хоть в этот раз виновных накажут и таких случаев в будущем будет меньше
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17.04.2022 01:09 Відповісти
відео г+г, скрін пабліка рашистів та фото наслідків за посиланням

https://t.me/BerezaJuice/13552?single
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17.04.2022 01:10 Відповісти
Коломойський та Медведчук- співвласники ;1+1;.
Зеленський- людина Коломойського.
Ще питання?
А, і Приватбанк, кажуть працівники, уже Бєні.
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17.04.2022 01:15 Відповісти
Зе на гілляку!
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17.04.2022 01:11 Відповісти
Пізно всрались...
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17.04.2022 01:33 Відповісти
добре.
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17.04.2022 02:54 Відповісти
А тобі не приходило в голову, що 100% реального варіанту не існує в природі?
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17.04.2022 07:20 Відповісти
Ця потвора знаючи за два місяця до війни що парашка нападе,нічого не зробила аби цієї трагєдії не сталось.Ще в 15 році довкола маріуполя побудували укреп райони з бетонними дотами.Чому 24.02.2022р. в ціх укріпленнях нібуло жодного військового.Може у Зє с самого початку такий план був,здати.
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17.04.2022 08:28 Відповісти
Або-або, але все повинні зробити "партнери", котрих він любить щодня поливати лайном! "Класний хлопчина" і в дипломатії шарить!!!
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17.04.2022 08:47 Відповісти
Если только по телефону общаться, то возможность деблокады не появится.
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17.04.2022 09:15 Відповісти
вот гуси-лебеди летят чуть-чуть курлыкая...
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17.04.2022 09:30 Відповісти
 
 