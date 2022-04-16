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Зеленський (22399) зброя (7278)

В зоні ООС та Маріуполі нова зброя потрібна якомога швидше, - Зеленський

зеленський

Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх нашої держави у боротьбі з агресором.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами президента, народи окремих країн, які вагалися в питанні щодо постачання зброї Україні, почали тиснути на владу, що дало змогу пришвидшити цей процес.

"Від моменту, коли вони кажуть, що ми (уряди або парламенти) вирішили питання щодо підтвердження постачання зброї Україні, до моменту, коли ця зброя вже в нас на озброєнні, у нашої армії, може минути два-три тижні. Це дуже довгий процес", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема в зоні проведення ООС чи в Маріуполі, нова зброя потрібна якомога швидше, і часу на тривале очікування немає.

Водночас президент повідомив, що останнім часом риторика окремих держав щодо постачання зброї Україні змінилася на нашу користь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями надамо Україні нову партію військової допомоги, - Джонсон

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Топ коментарі
+33
У тебя было 3 года чтобы производить ОТРК ГРОМ-2 в больших количествах, но бездарно просрал все это в асфальт. Ты, ермак, абхаз и прочие болтуны. Аналог Искандера с дальностью в 1000 км, сейчас бы эти ракеты уничтожали инфраструктуру рф а Мариуполь возможно не был бы окружен.
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16.04.2022 22:36
+26
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16.04.2022 22:38
+16
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16.04.2022 22:32
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16.04.2022 22:32 Відповісти
То воно про свої полюції розповідає , бо мріє про такий "Нептун" яких її проткне до самих гланд .
Мабуть колишній рижесер Кеосаян її не задовільняє в достатньої мірі !
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16.04.2022 22:39 Відповісти
В "верховного головнокомандувача" немає стратегічного мислення.... Він і досі не зрозумів, не допетрав, що в нинішніх умовах ведення війни слід відійти від стратегії "ближнього чи контактного" бою... І навіть для мене, невійськового, - це очевидно!

І що слід вже нині перебудовувати армію під стратегію високоточного дальнього враження сил, техніки і інфраструктури противника...

Тобто ,слід розвивати саме далекобійне і точне озброєння (з враженням противника на відстані більшій за 5 км. і більшеі), як і підготовку особового складу, переформатовування структури армії під це...Потрібне високоточне озброєння і носії та пускові установки під нього, що мають відповідати вимогам дальності точного враження противника від 0,5 до 3 тисяч км.

І саме під це переорієнтовувати і "Оборонпром", і іноземні замовлення, а не виклянчувати різні БТРи, автобуси, танки, в яких смертність екіпажів в бою -надто висока... (наприклад "життя" танка і екіпажу в ********* бою - 20 хвилин...) А якщо й замовляти танки , то тільки з далекобійними і високоточними зарядами під них (осколочні, бронебійні, фугасні, запалювальні, вакуумні, протиповітряні... в крайньому випадку - з керованими снарядами цих типів... А також- по всіх типах розміщення і носіях: на наземних, а набагато ефективніше- на високомобільних, над-,та на під-водних і повітряних... і з автономним захистом від їх ураження ! !
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16.04.2022 22:46 Відповісти
Чому ти до цих пір на дивані?
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16.04.2022 23:36 Відповісти
Тому , що Верховний головнокомандувач це лише номінальна посада , яка виконує виключно політичне керівництво в тому числі й армією , а військове виконує начальник генштабу .
Це доречі саме ******** в тому числі й натівська схема .

Й як виявилося по факту -- це велика вдача , що саме зараз такий президент , який не має амбіций військового стратега (на відміну від попереднього) . Й саме тому вирішує в військових питаннях найбільш компетентна в них людина - Валерій Залужний ...

А диванні стратеги дають космічні рецепти перемог
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17.04.2022 12:55 Відповісти
Шкода, що не можу йому відповісти :"нравится - не нравится......................."
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16.04.2022 22:37 Відповісти
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd



Україна під іменем "УРСР" була одним із засновників ООН у 1945 році, ставши членом цієї організації з моменту її створення. Нарівні з БРСР і СРСР в цілому.
З початком розпаду СРСР, коли окуповані ним республіки почали відновлювати незалежність, вони вступали до ООН на загальних підставах. Так, у 1991 до ООН було прийнято країни Балтії. Ще 9 колишніх совєцьких республік було прийнято до організації у 1992 році.
Україна та Білорусь стали правонаступниками УРСР та БРСР, тому не проходили через процедуру повторного вступу до ООН. Тобто, з 15 колишніх "республік" СРСР 2 стали членами ООН у 1945, 3 - у 1991, і 9 - у 1992. В сумі 14.
Залишилася росія, яка не була співзасновником ООН, не була прийнята до ООН після розпаду СРСР. Росія самовільно присвоїла собі права СРСР у ООН, оголосивши себе правонаступником союзу з мовчазної згоди членів РБ ООН.
Однак, говорити про таке правонаступництво було б логічно, якби всі решта 14 республік, які за конституцією СРСР були рівноправними, визнали його. Але цього ніколи не сталося. Більш того, деякі республіки оголосили правонаступниками себе, як, наприклад, Україна).
Таким чином, нормальну роботу ООН зараз блокує самозванець, якого ніколи не приймали ні до Ради Безпеки, ні до самої організації взагалі. Тому росію не потрібно виключати з РБ ООН з тієї простої причини, що її там немає! Потрібно просто світовій спільноті нарешті в̶і̶д̶р̶о̶с̶т̶и̶т̶и̶ ̶я̶й̶ц̶я̶ проявити волю і констатувати факт відсутності у росії повноважень у ООН і запропонувати їй подати заявку на вступ. І нагадаю, що в статуті ООН немає жодної згадки про росію. Геть самозванців!
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16.04.2022 22:36 Відповісти
Для повної і чіткої картини краще прочитати інтерв'ю Кислиці -там все "по поличкам":
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/8/7133682/
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16.04.2022 22:48 Відповісти
У тебя было 3 года чтобы производить ОТРК ГРОМ-2 в больших количествах, но бездарно просрал все это в асфальт. Ты, ермак, абхаз и прочие болтуны. Аналог Искандера с дальностью в 1000 км, сейчас бы эти ракеты уничтожали инфраструктуру рф а Мариуполь возможно не был бы окружен.
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16.04.2022 22:36 Відповісти
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16.04.2022 22:38 Відповісти
Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема в зоні проведення ООС чи в Маріуполі, нова зброя потрібна якомога швидше, і часу на тривале очікування немає.
---
Про Мариуполь надо было думать когда отходили с Волновахи, теперь это невозможная задача. Вообще без вариантов.
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16.04.2022 22:39 Відповісти
Ти б трохи подумав своєю макітрою що сказано ? А сказано те що новітня зброя в Маріуполі, якби не було можливості туди її доставляти, то так би не казали. І якщо б ти був уважний, та на відео бачив би чим в Маріуполі воюють, то в тебе б виникло б резонне питання, а як воно там опинилося. Але ж ти з розряду читачів без роздумів.
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16.04.2022 23:39 Відповісти
А чего ты думал что оружие по щелчку пальцев окажется в Украине? Для етого нужно было 8 лет сопли не жевать а завозить и производить оружие. А когда ты говоришь о *гарантиях безопасности* как ты думаешь, при нападении Рашки *гаранты* за сколько времени смогут в Украину перебросить свою армию, если вообще она у них есть и они ее захотят перебрасывать для войны за Украину так как у них свой народ, который очень возможно не захочет воевать в Украине?
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16.04.2022 22:36 Відповісти
Донбас екзамен на сьогодні. Тільки Перемога України, тільки вперед,до кордону
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16.04.2022 22:37 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше Джерело:

Таке враження, що існує кілька клонів Зе. Ці клони не домовились, що вони роблять.
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16.04.2022 22:38 Відповісти
биполярка называется
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16.04.2022 22:42 Відповісти
шизуха
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16.04.2022 23:36 Відповісти
Фіни потролили росіян і відправили до кордону трактори )))
https://youtu.be/1fX4adK8xYs
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16.04.2022 22:39 Відповісти
Ось про що мріє цей горе-герой. https://socportal.info/ru/news/ukraina-i-rf-mogut-podpisat-dva-dokumenta-zelenskii/
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16.04.2022 22:40 Відповісти
Німеччина відправляє в Україну ТАНКИ Leopard 1A5! Та й ще дещо...

https://www.youtube.com/watch?v=oWVTtKMsfO8


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16.04.2022 22:44 Відповісти
Треба вернути Азов УКРАІНЕ
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16.04.2022 22:48 Відповісти
Армія з народом!
" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"
(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )
Семен Салатенко
«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.
2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.
А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.
3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.
4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.
5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.
6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
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16.04.2022 22:53 Відповісти
6. Ваші ( АРАХАМІЯ) подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
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16.04.2022 22:55 Відповісти
Ковыряй асфальт, а под ним и лежит так нужное оружие.
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16.04.2022 22:52 Відповісти
16.04.2022

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна определиться, каким она хочет видеть оккупированные территории.
«По Донбассу у меня много вопросов. Вопрос, что мы хотим от этого, что хочет народ. Там есть люди, которые нас ненавидят, а есть люди, граждане Украины, которые хотят, чтобы мы там были», - сказал он в субботу в интервью украинским журналистам.
«8 лет Россия не считает это нашим, не считает Крым нашим. У нас есть разные позиции по оккупированным территориям. И найти модель, которая не даст ответа, что делать сегодня, но даст, когда закончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии», - сказал он.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/824741.html
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16.04.2022 22:53 Відповісти
Афганістан переміг срср без танків, тяжкої артилерії, літаків, гелікоптерів.А чому? Тому, що у них при владі не було піаністів хрінових.
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16.04.2022 22:59 Відповісти
Там местность совсем иная.., и то, только, когда дали стингеры, всё стало на их пользу..Это же был ввод "ограниченного контингента", туда не та техника стягивалась..
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16.04.2022 23:04 Відповісти
Треба сивочолого ! Тей точно знає як здавати країну . Крим здав , Донбас здав би повністю та армія , добровольці , народ , та волонтери завадили! Що тут піанісу робити ? Сивочолий за п'ять років міг супер армію побудувати , з ракетами , літаками , новітьніми танками Оплот . Але звичка красти йому цього не давала зробити ! Бігає по Київі і фотосесії робить . А міг би і десяток літаків прикупити ! Міліардер як не як ! Тай друзів своїх заохотити , наприклад Сеню (куля в лоба ) тей також міліардер ! Так в чому річ ? Чи не патріот ? Гроші свої тільки на імідж та на тролів витрачає . Тай самого головного дружка зловили на днях , Медведчука. Халепа . Тей роскаже про схеми ротердамів , про зрадницькі мінські домовленості , та ще багато чого іншого !Далі буде.....
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16.04.2022 23:15 Відповісти
дебіл де Порошенко де Крим.
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17.04.2022 08:04 Відповісти
Именно так и есть..Странно, знали ведь ещё в 14-м, что Мариуполь намечался как вариант сухопутного коридора в Крым..Почему не укрепили Южные границы?Почему так просрали Херсон..А с Мариуполя могли вывозить людей потихоньку ещё с конца ноября..Вместо этого всё прожралОсь, просралОс..и гулялось и пилось..
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16.04.2022 23:01 Відповісти
Ещё в 90-е, нажали на Кучму с этим Будапештским меморандумом, а он, свежепришедший, решил, непонятно, каким местом думая..Вроде и не дурак, технарь, прекрасно понимал, что и как., и чем это может грозить..И когда Крымская область получила статус АР-вообще было стрёмно и непонятно..Я даже больше скажу: мой бывший муж, россиянин, мне ещё в 96-м говорил : "Скоро мы Крым у вас заберём"..Я думала, что это он так шутит..А он далеко не из "простых слесарей" был..
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16.04.2022 23:10 Відповісти
Всё это понятно и печально..И??
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16.04.2022 23:12 Відповісти
Жалко військових, але у тебе Володя, було три роки і купа нових проектів на новітню зброю, але ти вибрав асфальт.
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16.04.2022 23:32 Відповісти
брехлива наволоч.Знову усі крім нього винні
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17.04.2022 08:36 Відповісти
 
 