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Найближчими днями надамо Україні нову партію військової допомоги, - Джонсон
Велика Британія найближчими днями надасть Україні нову партію військової допомоги.
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень я поінформував мого друга Зеленського щодо подальшої військової допомоги, яку ми надамо Україні найближчими днями", - йдеться в повідомленні.
"Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами для захисту своєї країни від російського наступу", - додав британський прем'єр.
Топ коментарі
+86 Старый пионэр
показати весь коментар16.04.2022 22:23
+53 Welle
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+46 littwa
показати весь коментар16.04.2022 22:25
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Легко найти под многими новостями о помощи Украине или поддержке Украины в твиттере, что Джонсон должен пойти в отставку из-за скандала с ковидом или что там в его партии брали деньги у русских олигархов и прочее. Короче, всё как у нас.
Туму хай свинособаки пишуть ще
https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
Работал и жил в кибуце, хорошо говорит на Иврите.