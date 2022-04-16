УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
16 071 69
Велика Британія (5332) зброя (7278) допомога (7870) Джонсон Борис (572)

Найближчими днями надамо Україні нову партію військової допомоги, - Джонсон

джонсон

Велика Британія найближчими днями надасть Україні нову партію військової допомоги.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень я поінформував мого друга Зеленського щодо подальшої військової допомоги, яку ми надамо Україні найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

"Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами для захисту своєї країни від російського наступу", - додав британський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британський спецназ відновив підготовку українських військовослужбовців у Києві, - The Times

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+86
Господи! До чого ж класний чувак!!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:23
+53
Дякуємо і ніколи не забудемо.
показати весь коментар
16.04.2022 22:24
+46
Спасибо британскому народу!
показати весь коментар
16.04.2022 22:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи! До чого ж класний чувак!!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:23 Відповісти
и шоб мы без него делали? шоб мы делали без тех, кто за 2 недели до войны затаривал нас многотонными "подарками", хоть их просили не нагнетать???
показати весь коментар
16.04.2022 22:38 Відповісти
Бред. Военная помощь в Одессу не доставляется самолетами. Она самолетами доставляется в Польшу, а оттуда едет наземным транспортом.
показати весь коментар
16.04.2022 23:00 Відповісти
Чем сбили? Вообще я не шерстю русские источники, но они активно в последние дни лезут. С-300 уничтожены под Днепром, сбитые Сушки в Изюме и прочее. Они сейчас активно вбрасывают перемоги. Может что-то они реально разрушают, но из-за того что наши ничего не пишут остаются только русские помойки и все аналитики сейчас их активно читают. Ну пусть читают.
показати весь коментар
16.04.2022 23:08 Відповісти
Вообще думаю главная цель вбросов в том, чтобы воодушевить свою армию на штурм. Типа, нет у Украины никакого оружия заморского и вообще надо идти атаковать и дожимать. Также как раньше они рассказывали о сдаче Киева или Одессы, то теперь про то как они там разрушили всё что может укусить побольнее. Чтобы не боялись. Но это моя версия.
показати весь коментар
16.04.2022 23:10 Відповісти
И в очередной раз напомню что единственное в чем Россия действительно мировая сверхдержава это в способности нагло и на ходу врать. Эту способность невозможно победить никаким оружием, так что она осталась такой же как до войны. Так что относитесь ко всем заявлениям русских со скепсисом. А лучше не читайте их вообще.
показати весь коментар
16.04.2022 23:17 Відповісти
цю здатність перемогають правдою.
показати весь коментар
17.04.2022 00:16 Відповісти
Правда для тех кто способен её дождаться. А для нетерпеливых есть русская брехня. Короче, правда она всплывает но не сразу же часто.
показати весь коментар
17.04.2022 07:53 Відповісти
Чувак ты откуда? Из-под питера? Только дибилы такое могут писать и верить тем более верить. тормоз конченый.
показати весь коментар
16.04.2022 23:18 Відповісти
Ви навіть не уявляєте як його тут полоскати десь пів року за те що вони в епідемію Ковід провели якусь винну вечірку.при тому що столи як би не були поруч але як тут всі його хаїли...Бідний Борис я думаю що він навіть мігине знати що хтось влаштовує паті під час локдауну але все ж иаін був крайнім.і ось нарешті вже його оштрафували і війна вийшла на перші шпальти.А ми пам'ятаємо як у нас гуляли в Буковелі і майже нічого та масса прикладів а тут вина випили і ледь не у відставку пішов.
показати весь коментар
16.04.2022 23:11 Відповісти
Пресса. В Британии есть власть и оппозиция. У них такая система власти, что власть сидит в парламенте с одной стороны, а оппозиция с другой. Они правят страной. Власть говорит, оппозиция отвечает. Таким образом вся страна поделена по симпатиям. Сейчас это тори, консерваторы, которые правят в результате победы на мажоритарных округах, а лейбористы главные в оппозиции. И лейбористы активно накидывают на Джонсона.

Легко найти под многими новостями о помощи Украине или поддержке Украины в твиттере, что Джонсон должен пойти в отставку из-за скандала с ковидом или что там в его партии брали деньги у русских олигархов и прочее. Короче, всё как у нас.
показати весь коментар
16.04.2022 23:30 Відповісти
Надо помнить что Уинстон Черчилль был самым популярным человеком в мире в 1944м-45м году, но все равно после победы мира над фашисткой Германией в мае 1945-го -- он потерял свое место премьер-министра. Британцы тогда были о нем другого мнения. И зря. Сейчас он является историческим героем для всех британцев.
показати весь коментар
16.04.2022 23:46 Відповісти
Краще не скажеш, тому просто лайк Вам. Неземний чолов'яга....
показати весь коментар
16.04.2022 23:54 Відповісти
Дякуємо і ніколи не забудемо.
показати весь коментар
16.04.2022 22:24 Відповісти
оце дійсно друзі
показати весь коментар
16.04.2022 22:24 Відповісти
Вот где дела, а не слова. Правда немцы с французами?
показати весь коментар
16.04.2022 22:24 Відповісти
Пожежники з Німеччини і Франції в Україні, працюють. А ви з дивана віщаєте
показати весь коментар
16.04.2022 22:54 Відповісти
ми пожежниками кацев не победим как-бы...
показати весь коментар
16.04.2022 23:25 Відповісти
Спасибо британскому народу!
показати весь коментар
16.04.2022 22:25 Відповісти
Спасибо Англии в её борьбе за независимость Украины.
показати весь коментар
16.04.2022 22:26 Відповісти
Им что, нота протеста мида хрюсии не дошла что-ли?
показати весь коментар
16.04.2022 22:26 Відповісти
Борис над ними стебается. вот повезло бритам.
показати весь коментар
16.04.2022 22:28 Відповісти
Дійшла, і тому дадуть нам ще більше зброї
Туму хай свинособаки пишуть ще
показати весь коментар
16.04.2022 22:31 Відповісти
Боря мстит zасрашке, бо в Сызрани хату хотел купить..😁
показати весь коментар
16.04.2022 22:46 Відповісти
Якщо нормальній людині будуть надходити погрози, то вона , навпаки, ще більше буде робити задля безпеки. Так що х...ло своїми " нотами" вчергове переграв сам себе. Як завжди.
показати весь коментар
16.04.2022 22:52 Відповісти
До финнов тоже дошло - тракторами троллят рашку. Есть видео - очень смешно.....
показати весь коментар
16.04.2022 23:56 Відповісти
Лошаре Пупкину самое время застрелитьс
показати весь коментар
16.04.2022 22:28 Відповісти
Завжди був англофілом і тепер розумію, чому.
показати весь коментар
16.04.2022 22:28 Відповісти
What about Inglish speek?
показати весь коментар
16.04.2022 22:31 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 23:19 Відповісти
Видео рекомендовано к распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
показати весь коментар
16.04.2022 22:29 Відповісти
Великобританія та США хоч таким чином виконують будапештський меморандум.
показати весь коментар
16.04.2022 22:29 Відповісти
Бомбардировщики мы отдавали России при Кучме или закрыли ракетные программы при Зеленском без Будапешсткого Меморандума. Если бы у нас было бы всё это оружие, то ситуация сейчас была бы совсем иной. Украина уничтожала свою армию. Не только ядерку, а вообще. Может при активном участии российских агентов изнутри и снаружи, но это уничтожение было ручками Украины. Ни Британия, ни США тут ни при чем.
показати весь коментар
16.04.2022 22:36 Відповісти
Армія, Мова, Віра? Та нє, какая разніца, хуже нє будєт, хоть пасмійомся...
показати весь коментар
16.04.2022 22:58 Відповісти
Страхіття якесь! Кацапи обьявили,що Джонсону закритий шлях в російські *****!!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:29 Відповісти
Тепер Борян буде мстити. Він так хотів придбати собі хату у Гелєнджику.
показати весь коментар
16.04.2022 22:34 Відповісти
Тепер і Джосон не зможе зайти в будку з діркою.
показати весь коментар
16.04.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 22:32 Відповісти
Здається десь далеко(давно) в роду у Бориса хтось з оселедцем ходив намотаним аж на два вуха.
показати весь коментар
16.04.2022 22:32 Відповісти
Вики говорит турки, евреи и немцы.
показати весь коментар
16.04.2022 22:39 Відповісти
Вообще кроме смешного Джонсона на троссе во время Олимпийских игр в Лондоне, когда он был мером Лондона я на него впервые обратил внимание, когда он написал стишок как Эрдоган трахает козу за что был скандал. Также он не боится критиковать африканских популистов. Может он сам чуточку популист и вообще хитрый дяденька, но он трезво мыслит.
показати весь коментар
16.04.2022 22:41 Відповісти
Кстати, о хитрости Джонсона. Джонсон хотел стать премьером и разыграл для этого целую партию. Он поддержал Терезу Мей, так как она была слабым кандидатом. А потом стал её министром, но быстро ушел в отставку и терпеливо ждал пока Мей не потеряет популярность. И тут Борис-спаситель въезжает на белом коне. Об этом бритиши писали сразу же. Короче, он очень умно играет.
показати весь коментар
16.04.2022 22:47 Відповісти
по нему не скажешь...а терезу жалко было...Она так плакала...
показати весь коментар
16.04.2022 23:27 Відповісти
Я даже больше скажу. Он же поддержал Брексит, чтобы снять предыдущего премьера. Короче, если смотрели сериал Карточный Домик со Спейси, то он изначально про британскую политику. Вот Джонсон политик уровня главного героя Карточного Домика, только он компетентен, а не убивает журналистов.
показати весь коментар
16.04.2022 23:33 Відповісти
Він нормальний такий популіст і в Британії йому за це на горіхи дістається, але за таку відверто проукраїнську позицію йому можна багато чого пробачити
показати весь коментар
16.04.2022 22:58 Відповісти
Он скорее антироссийский, но просто он не любит вранье. А русские лжецы. Он Россию активно критикует уже много лет.
показати весь коментар
16.04.2022 23:01 Відповісти
Врчд ли он антироссийский, он знает руский например, против путлера скорее всего, еще химатака россии на британию сильно задело
показати весь коментар
17.04.2022 00:56 Відповісти
Он еще до химатаки был против России. Но у Джонсона это не только России касается. Он также относится к другим диктаторам и популистам. Россия просто концентрация всего того чего не любит Джонсон.
показати весь коментар
17.04.2022 07:51 Відповісти
В молодости Борис Джонсон прожил два года в Израиле, ему было интересно, так как там есть евреи в роду.
Работал и жил в кибуце, хорошо говорит на Иврите.
показати весь коментар
16.04.2022 22:46 Відповісти
Вопрос к знающим людям. Могут ли сейчас в Европе какие-то страны ремонтировать наши танки?
показати весь коментар
16.04.2022 22:36 Відповісти
наши танки и наша могут хорошо ремонтировать...( в любой тракторной бригаде)))
показати весь коментар
16.04.2022 22:41 Відповісти
Дмитрий Иванов: можуть,але кому і навіщо потрібен такий онанізм?! Краще побудувати адекватний Челенджер,Леопард чи навіть Леклерк.
показати весь коментар
16.04.2022 22:46 Відповісти
Чехия и Польша
показати весь коментар
16.04.2022 22:48 Відповісти
БОрис,ти нариваєшся! А як же заборона приїхати в кацапські *****?!
показати весь коментар
16.04.2022 22:36 Відповісти
отож! Борис обиделся!!! )))теперь он свободно может закидывать на Украину все шо его щедрая душа пожелает, без оглядки на русовонючек !!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:40 Відповісти
Борис рассердился, что в бебеня не поi'де й вирiшив стати англоукром!
показати весь коментар
16.04.2022 22:44 Відповісти
Борис по этому поводу не сильно переживает. Все равно в будущем разрешение на посещение руин москвы будет давать власть Украины.
показати весь коментар
16.04.2022 22:47 Відповісти
михалков, старый пердун, призывает отомстить за крейсер масква, ну который пошел *****. кстати по ящику это слово уже не запикивают. ну утапили 750 млн долл.
показати весь коментар
16.04.2022 22:41 Відповісти
Йооооой шо сі коється, от буває ж, і шо не треба запитувати НАТО?????!! оййй, а німці там бідненькі всі пороги Стєклова оббили, постійно питають а шо давати, а скільки? а може путін нападе??? а як же ми самі тоді? аааа якщо газ подорожчає??? шо ж ми робити будемо... і шо не треба дзвонити в бункер і питати дозволу? і шо прям от так? взяли й дали? і не треба шукати відповіді чому путін напав? і шо його образили? і не треба спокійніше говорити, про брацькі народи? так пане Омікрон?! ойойой, якісь чудні речі, просто отак взяли і дали? і шо не потрібно питати мадярщину обригану???! а як же без Сіярто? а як же його дуже важлива думка? та величний циганьский барон Обран може ж вето накласти? НІ??? Чудо якесь, просто *нєобикновєнноу чудо*... і шо не треба санкцій ООН, просто от так можно дати? і не треба питати в пана путіна? нехаймер, шольц? Ви чули?!!! ТАК БУВАЄ! коли Чоловічі статеві залози присутні, і нормальних розмірів, а не перепелині...
показати весь коментар
16.04.2022 22:47 Відповісти
Джонсонюку треба якийсь монумент поставити
показати весь коментар
16.04.2022 22:48 Відповісти
Уважуха!!!!
показати весь коментар
16.04.2022 22:49 Відповісти
А можна його наступним презедентом України вибрати? ну будьлааааска....
показати весь коментар
16.04.2022 22:52 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 22:53 Відповісти
Спасибо Британии, недаром она называется Великой. Украинский народ благодарен за её помощь в борьбе с орками во имя нашей победы.
показати весь коментар
16.04.2022 23:16 Відповісти
Сподіваюсь, ця зброя вже в Україні. А Джонсон просто забув перед відправленням сказати.
показати весь коментар
16.04.2022 23:18 Відповісти
Борис бритва)))
показати весь коментар
17.04.2022 06:52 Відповісти
 
 