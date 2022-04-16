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Великобритания (4716) оружие (10028) помощь (7419) Джонсон_Борис (495)

В ближайшие дни предоставим Украине новую партию военной помощи, - Джонсон

джонсон

Великобритания в ближайшие дни предоставит Украине новую партию военной помощи.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев необходимыми ресурсами для защиты своей страны от российского наступления", – добавил британский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих в Киеве, - The Times
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Топ комментарии
+86
Господи! До чого ж класний чувак!!!
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16.04.2022 22:23
+53
Дякуємо і ніколи не забудемо.
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16.04.2022 22:24
+46
Спасибо британскому народу!
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16.04.2022 22:25
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Господи! До чого ж класний чувак!!!
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16.04.2022 22:23 Ответить
и шоб мы без него делали? шоб мы делали без тех, кто за 2 недели до войны затаривал нас многотонными "подарками", хоть их просили не нагнетать???
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16.04.2022 22:38 Ответить
Бред. Военная помощь в Одессу не доставляется самолетами. Она самолетами доставляется в Польшу, а оттуда едет наземным транспортом.
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16.04.2022 23:00 Ответить
Чем сбили? Вообще я не шерстю русские источники, но они активно в последние дни лезут. С-300 уничтожены под Днепром, сбитые Сушки в Изюме и прочее. Они сейчас активно вбрасывают перемоги. Может что-то они реально разрушают, но из-за того что наши ничего не пишут остаются только русские помойки и все аналитики сейчас их активно читают. Ну пусть читают.
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16.04.2022 23:08 Ответить
Вообще думаю главная цель вбросов в том, чтобы воодушевить свою армию на штурм. Типа, нет у Украины никакого оружия заморского и вообще надо идти атаковать и дожимать. Также как раньше они рассказывали о сдаче Киева или Одессы, то теперь про то как они там разрушили всё что может укусить побольнее. Чтобы не боялись. Но это моя версия.
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16.04.2022 23:10 Ответить
И в очередной раз напомню что единственное в чем Россия действительно мировая сверхдержава это в способности нагло и на ходу врать. Эту способность невозможно победить никаким оружием, так что она осталась такой же как до войны. Так что относитесь ко всем заявлениям русских со скепсисом. А лучше не читайте их вообще.
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16.04.2022 23:17 Ответить
цю здатність перемогають правдою.
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17.04.2022 00:16 Ответить
Правда для тех кто способен её дождаться. А для нетерпеливых есть русская брехня. Короче, правда она всплывает но не сразу же часто.
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17.04.2022 07:53 Ответить
Чувак ты откуда? Из-под питера? Только дибилы такое могут писать и верить тем более верить. тормоз конченый.
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16.04.2022 23:18 Ответить
Ви навіть не уявляєте як його тут полоскати десь пів року за те що вони в епідемію Ковід провели якусь винну вечірку.при тому що столи як би не були поруч але як тут всі його хаїли...Бідний Борис я думаю що він навіть мігине знати що хтось влаштовує паті під час локдауну але все ж иаін був крайнім.і ось нарешті вже його оштрафували і війна вийшла на перші шпальти.А ми пам'ятаємо як у нас гуляли в Буковелі і майже нічого та масса прикладів а тут вина випили і ледь не у відставку пішов.
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16.04.2022 23:11 Ответить
Пресса. В Британии есть власть и оппозиция. У них такая система власти, что власть сидит в парламенте с одной стороны, а оппозиция с другой. Они правят страной. Власть говорит, оппозиция отвечает. Таким образом вся страна поделена по симпатиям. Сейчас это тори, консерваторы, которые правят в результате победы на мажоритарных округах, а лейбористы главные в оппозиции. И лейбористы активно накидывают на Джонсона.

Легко найти под многими новостями о помощи Украине или поддержке Украины в твиттере, что Джонсон должен пойти в отставку из-за скандала с ковидом или что там в его партии брали деньги у русских олигархов и прочее. Короче, всё как у нас.
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16.04.2022 23:30 Ответить
Надо помнить что Уинстон Черчилль был самым популярным человеком в мире в 1944м-45м году, но все равно после победы мира над фашисткой Германией в мае 1945-го -- он потерял свое место премьер-министра. Британцы тогда были о нем другого мнения. И зря. Сейчас он является историческим героем для всех британцев.
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16.04.2022 23:46 Ответить
Краще не скажеш, тому просто лайк Вам. Неземний чолов'яга....
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16.04.2022 23:54 Ответить
Дякуємо і ніколи не забудемо.
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16.04.2022 22:24 Ответить
оце дійсно друзі
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16.04.2022 22:24 Ответить
Вот где дела, а не слова. Правда немцы с французами?
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16.04.2022 22:24 Ответить
Пожежники з Німеччини і Франції в Україні, працюють. А ви з дивана віщаєте
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16.04.2022 22:54 Ответить
ми пожежниками кацев не победим как-бы...
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16.04.2022 23:25 Ответить
Спасибо британскому народу!
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16.04.2022 22:25 Ответить
Спасибо Англии в её борьбе за независимость Украины.
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16.04.2022 22:26 Ответить
Им что, нота протеста мида хрюсии не дошла что-ли?
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16.04.2022 22:26 Ответить
Борис над ними стебается. вот повезло бритам.
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16.04.2022 22:28 Ответить
Дійшла, і тому дадуть нам ще більше зброї
Туму хай свинособаки пишуть ще
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16.04.2022 22:31 Ответить
Боря мстит zасрашке, бо в Сызрани хату хотел купить..😁
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16.04.2022 22:46 Ответить
Якщо нормальній людині будуть надходити погрози, то вона , навпаки, ще більше буде робити задля безпеки. Так що х...ло своїми " нотами" вчергове переграв сам себе. Як завжди.
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16.04.2022 22:52 Ответить
До финнов тоже дошло - тракторами троллят рашку. Есть видео - очень смешно.....
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16.04.2022 23:56 Ответить
Лошаре Пупкину самое время застрелитьс
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16.04.2022 22:28 Ответить
Завжди був англофілом і тепер розумію, чому.
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16.04.2022 22:28 Ответить
What about Inglish speek?
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16.04.2022 22:31 Ответить
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16.04.2022 23:19 Ответить
Видео рекомендовано к распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
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16.04.2022 22:29 Ответить
Великобританія та США хоч таким чином виконують будапештський меморандум.
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16.04.2022 22:29 Ответить
Бомбардировщики мы отдавали России при Кучме или закрыли ракетные программы при Зеленском без Будапешсткого Меморандума. Если бы у нас было бы всё это оружие, то ситуация сейчас была бы совсем иной. Украина уничтожала свою армию. Не только ядерку, а вообще. Может при активном участии российских агентов изнутри и снаружи, но это уничтожение было ручками Украины. Ни Британия, ни США тут ни при чем.
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16.04.2022 22:36 Ответить
Армія, Мова, Віра? Та нє, какая разніца, хуже нє будєт, хоть пасмійомся...
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16.04.2022 22:58 Ответить
Страхіття якесь! Кацапи обьявили,що Джонсону закритий шлях в російські *****!!!
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16.04.2022 22:29 Ответить
Тепер Борян буде мстити. Він так хотів придбати собі хату у Гелєнджику.
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16.04.2022 22:34 Ответить
Тепер і Джосон не зможе зайти в будку з діркою.
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16.04.2022 22:48 Ответить
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16.04.2022 22:32 Ответить
Здається десь далеко(давно) в роду у Бориса хтось з оселедцем ходив намотаним аж на два вуха.
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16.04.2022 22:32 Ответить
Вики говорит турки, евреи и немцы.
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16.04.2022 22:39 Ответить
Вообще кроме смешного Джонсона на троссе во время Олимпийских игр в Лондоне, когда он был мером Лондона я на него впервые обратил внимание, когда он написал стишок как Эрдоган трахает козу за что был скандал. Также он не боится критиковать африканских популистов. Может он сам чуточку популист и вообще хитрый дяденька, но он трезво мыслит.
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16.04.2022 22:41 Ответить
Кстати, о хитрости Джонсона. Джонсон хотел стать премьером и разыграл для этого целую партию. Он поддержал Терезу Мей, так как она была слабым кандидатом. А потом стал её министром, но быстро ушел в отставку и терпеливо ждал пока Мей не потеряет популярность. И тут Борис-спаситель въезжает на белом коне. Об этом бритиши писали сразу же. Короче, он очень умно играет.
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16.04.2022 22:47 Ответить
по нему не скажешь...а терезу жалко было...Она так плакала...
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16.04.2022 23:27 Ответить
Я даже больше скажу. Он же поддержал Брексит, чтобы снять предыдущего премьера. Короче, если смотрели сериал Карточный Домик со Спейси, то он изначально про британскую политику. Вот Джонсон политик уровня главного героя Карточного Домика, только он компетентен, а не убивает журналистов.
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16.04.2022 23:33 Ответить
Він нормальний такий популіст і в Британії йому за це на горіхи дістається, але за таку відверто проукраїнську позицію йому можна багато чого пробачити
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16.04.2022 22:58 Ответить
Он скорее антироссийский, но просто он не любит вранье. А русские лжецы. Он Россию активно критикует уже много лет.
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16.04.2022 23:01 Ответить
Врчд ли он антироссийский, он знает руский например, против путлера скорее всего, еще химатака россии на британию сильно задело
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17.04.2022 00:56 Ответить
Он еще до химатаки был против России. Но у Джонсона это не только России касается. Он также относится к другим диктаторам и популистам. Россия просто концентрация всего того чего не любит Джонсон.
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17.04.2022 07:51 Ответить
В молодости Борис Джонсон прожил два года в Израиле, ему было интересно, так как там есть евреи в роду.
Работал и жил в кибуце, хорошо говорит на Иврите.
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16.04.2022 22:46 Ответить
Вопрос к знающим людям. Могут ли сейчас в Европе какие-то страны ремонтировать наши танки?
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16.04.2022 22:36 Ответить
наши танки и наша могут хорошо ремонтировать...( в любой тракторной бригаде)))
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16.04.2022 22:41 Ответить
Дмитрий Иванов: можуть,але кому і навіщо потрібен такий онанізм?! Краще побудувати адекватний Челенджер,Леопард чи навіть Леклерк.
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16.04.2022 22:46 Ответить
Чехия и Польша
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16.04.2022 22:48 Ответить
БОрис,ти нариваєшся! А як же заборона приїхати в кацапські *****?!
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16.04.2022 22:36 Ответить
отож! Борис обиделся!!! )))теперь он свободно может закидывать на Украину все шо его щедрая душа пожелает, без оглядки на русовонючек !!!
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16.04.2022 22:40 Ответить
Борис рассердился, что в бебеня не поi'де й вирiшив стати англоукром!
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16.04.2022 22:44 Ответить
Борис по этому поводу не сильно переживает. Все равно в будущем разрешение на посещение руин москвы будет давать власть Украины.
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16.04.2022 22:47 Ответить
михалков, старый пердун, призывает отомстить за крейсер масква, ну который пошел *****. кстати по ящику это слово уже не запикивают. ну утапили 750 млн долл.
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16.04.2022 22:41 Ответить
Йооооой шо сі коється, от буває ж, і шо не треба запитувати НАТО?????!! оййй, а німці там бідненькі всі пороги Стєклова оббили, постійно питають а шо давати, а скільки? а може путін нападе??? а як же ми самі тоді? аааа якщо газ подорожчає??? шо ж ми робити будемо... і шо не треба дзвонити в бункер і питати дозволу? і шо прям от так? взяли й дали? і не треба шукати відповіді чому путін напав? і шо його образили? і не треба спокійніше говорити, про брацькі народи? так пане Омікрон?! ойойой, якісь чудні речі, просто отак взяли і дали? і шо не потрібно питати мадярщину обригану???! а як же без Сіярто? а як же його дуже важлива думка? та величний циганьский барон Обран може ж вето накласти? НІ??? Чудо якесь, просто *нєобикновєнноу чудо*... і шо не треба санкцій ООН, просто от так можно дати? і не треба питати в пана путіна? нехаймер, шольц? Ви чули?!!! ТАК БУВАЄ! коли Чоловічі статеві залози присутні, і нормальних розмірів, а не перепелині...
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16.04.2022 22:47 Ответить
Джонсонюку треба якийсь монумент поставити
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16.04.2022 22:48 Ответить
Уважуха!!!!
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16.04.2022 22:49 Ответить
А можна його наступним презедентом України вибрати? ну будьлааааска....
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16.04.2022 22:52 Ответить
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16.04.2022 22:53 Ответить
Спасибо Британии, недаром она называется Великой. Украинский народ благодарен за её помощь в борьбе с орками во имя нашей победы.
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16.04.2022 23:16 Ответить
Сподіваюсь, ця зброя вже в Україні. А Джонсон просто забув перед відправленням сказати.
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16.04.2022 23:18 Ответить
Борис бритва)))
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17.04.2022 06:52 Ответить
 
 