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В ближайшие дни предоставим Украине новую партию военной помощи, - Джонсон
Великобритания в ближайшие дни предоставит Украине новую партию военной помощи.
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
"Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев необходимыми ресурсами для защиты своей страны от российского наступления", – добавил британский премьер.
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Топ комментарии
+86 Старый пионэр
показать весь комментарий16.04.2022 22:23
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Легко найти под многими новостями о помощи Украине или поддержке Украины в твиттере, что Джонсон должен пойти в отставку из-за скандала с ковидом или что там в его партии брали деньги у русских олигархов и прочее. Короче, всё как у нас.
Туму хай свинособаки пишуть ще
https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
Работал и жил в кибуце, хорошо говорит на Иврите.