В ближайшие дни предоставим Украине новую партию военной помощи, - Джонсон

Великобритания в ближайшие дни предоставит Украине новую партию военной помощи.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев необходимыми ресурсами для защиты своей страны от российского наступления", – добавил британский премьер.

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