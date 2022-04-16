Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих в Киеве, - The Times

Британский спецназ впервые с начала войны возобновил подготовку военных Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом изданию сообщили украинские командиры.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и окрестностях, рассказали, что уже дважды прошли военную подготовку.

Отмечается, что военные инструкторы прибыли, чтобы учить военнослужащих использовать противотанковые ракеты NLAW, поставляемые Великобританией.

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