Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих в Киеве, - The Times
Британский спецназ впервые с начала войны возобновил подготовку военных Украины в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом изданию сообщили украинские командиры.
Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и окрестностях, рассказали, что уже дважды прошли военную подготовку.
Отмечается, что военные инструкторы прибыли, чтобы учить военнослужащих использовать противотанковые ракеты NLAW, поставляемые Великобританией.
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