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Новости Война
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Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих в Киеве, - The Times

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Британский спецназ впервые с начала войны возобновил подготовку военных Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом изданию сообщили украинские командиры.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и окрестностях, рассказали, что уже дважды прошли военную подготовку.

Отмечается, что военные инструкторы прибыли, чтобы учить военнослужащих использовать противотанковые ракеты NLAW, поставляемые Великобританией.

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Великобритания (4952) спецназ (617) ВСУ (6587)


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Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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16.04.2022 17:45 Ответить
Кто кого готовит?
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16.04.2022 17:49 Ответить
в новых видах приблуд усякых - бритты...
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16.04.2022 17:57 Ответить
Ну так это не СпН должен готовить, а инженеры.
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16.04.2022 18:43 Ответить
Британці наші справжні друзі .
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16.04.2022 18:43 Ответить
Интересно сколько танков подбил британский спецназ со своих NLAW?) Мммм?) Ихний спецназ наших уже ничему не научит. Пусть пилотов готовят для апачей и ф16 или экипажи для абрамсов и леопардов.
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16.04.2022 20:12 Ответить
 
 