Британський спецназ відновив підготовку українських військовослужбовців у Києві, - The Times
Британський спецназ вперше від початку війни відновив підготовку військових України у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це виданню повідомили українські командири.
Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та околицях, розповіли, що вже двічі пройшли військову підготовку.
Зазначається, що військові інструктори прибули, щоб навчати військовослужбовців використовувати протитанкові ракети NLAW, які постачаються Великобританією.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.04.2022 17:45 Відповісти Мені подобається 23
Alexey Poltorak
показати весь коментар16.04.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 1
Don Bessam #359417
показати весь коментар16.04.2022 17:57 Відповісти Мені подобається 5
Alexey Poltorak
показати весь коментар16.04.2022 18:43 Відповісти Мені подобається 0
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар16.04.2022 18:43 Відповісти Мені подобається 6
Andrew Kampfer
показати весь коментар16.04.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль