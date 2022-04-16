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Новини Війна
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Британський спецназ відновив підготовку українських військовослужбовців у Києві, - The Times

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Британський спецназ вперше від початку війни відновив підготовку військових України у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це виданню повідомили українські командири.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та околицях, розповіли, що вже двічі пройшли військову підготовку.

Зазначається, що військові інструктори прибули, щоб навчати військовослужбовців використовувати протитанкові ракети NLAW, які постачаються Великобританією.

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Велика Британія (5578) спецпризначенці (219) ЗСУ (7544)


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Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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16.04.2022 17:45 Відповісти
Кто кого готовит?
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16.04.2022 17:49 Відповісти
в новых видах приблуд усякых - бритты...
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16.04.2022 17:57 Відповісти
Ну так это не СпН должен готовить, а инженеры.
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16.04.2022 18:43 Відповісти
Британці наші справжні друзі .
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16.04.2022 18:43 Відповісти
Интересно сколько танков подбил британский спецназ со своих NLAW?) Мммм?) Ихний спецназ наших уже ничему не научит. Пусть пилотов готовят для апачей и ф16 или экипажи для абрамсов и леопардов.
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16.04.2022 20:12 Відповісти
 
 