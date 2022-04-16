Британський спецназ відновив підготовку українських військовослужбовців у Києві, - The Times

Британський спецназ вперше від початку війни відновив підготовку військових України у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це виданню повідомили українські командири.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та околицях, розповіли, що вже двічі пройшли військову підготовку.

Зазначається, що військові інструктори прибули, щоб навчати військовослужбовців використовувати протитанкові ракети NLAW, які постачаються Великобританією.

Також читайте: В Ірпінь повернулася українська поліція, місто зачищають від диверсантів, - Клименко. ФОТО