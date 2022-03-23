В Ірпінь повернулася українська поліція, місто зачищають від диверсантів, - Клименко. ФОТО
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Національна поліція України відновила свою роботу в Ірпені Київської області. Спецпризначенці зачищають місто від російських диверсійних груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.
"Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій", - йдеться в повідомленні.
За словами Клименка, місто зачищають від диверсантів, але головне завдання - допомога та евакуація жителів, які ще залишаються в Ірпені.
"Спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив глава Нацполіції.
При цьому він зауважив, що російські окупанти і далі обстрілюють Ірпінь.
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По поводу РФ в СБ ООН. Даже если её вообще нах выгонят, ну как Германию из Лиги Наций, результат будет тотже.
Такшта, кроме морального удовлетворения, вся эта херабора нам ничего не даёт.
Міста і села після нашої перемоги (іншого шляху немає, поневолення призведе до загибелі народу) відбудуємо.
Слава захисникам України!
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
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А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!