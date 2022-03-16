Завтра відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - мер Маркушин
Завтра, 17 березня, відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.
Про це у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 ми відновимо евакуацію мешканців Ірпеня з Романівки.
Також нагадую, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві і вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації - телефонуйте:
0683505818
0680437205
0930768411
0672639619
0964511937
0675015153
0683703842
0968698062
Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", - йдеться в повідомленні.
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