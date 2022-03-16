Завтра відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - мер Маркушин

Завтра, 17 березня, відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.

Про це у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 ми відновимо евакуацію мешканців Ірпеня з Романівки.

Також нагадую, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві і вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації - телефонуйте:

0683505818

0680437205

0930768411

0672639619

0964511937

0675015153

0683703842

0968698062

Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Приблизно 200 осіб евакуювали з Авдіївки та Вугледара в середу, зокрема 52 дитини, - МВС