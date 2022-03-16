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Завтра відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - мер Маркушин

сумщина,війна,евакуація

Завтра, 17 березня, відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.

Про це у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 ми відновимо евакуацію мешканців Ірпеня з Романівки.

Також нагадую, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві і вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації - телефонуйте:

0683505818
0680437205
0930768411
0672639619
0964511937
0675015153
0683703842
0968698062

Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Приблизно 200 осіб евакуювали з Авдіївки та Вугледара в середу, зокрема 52 дитини, - МВС

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4007) евакуація (2305) Маркушин Олександр (48)


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