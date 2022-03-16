Завтра возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - мэр Маркушин

Завтра, 17 марта, возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

Завтра в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 мы возобновим эвакуацию жителей Ирпеня из Романовки.

Также напоминаю, если вы проживаете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Диброве и вам нужна помощь или консультация по эвакуации - звоните по телефону:

0683505818

0680437205

0930768411

0672639619

0964511937

0675015153

0683703842

0968698062

Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской громады", - говорится в сообщении.

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