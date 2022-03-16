Завтра возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - мэр Маркушин
Завтра, 17 марта, возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.
Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
Завтра в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 мы возобновим эвакуацию жителей Ирпеня из Романовки.
Также напоминаю, если вы проживаете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Диброве и вам нужна помощь или консультация по эвакуации - звоните по телефону:
0683505818
0680437205
0930768411
0672639619
0964511937
0675015153
0683703842
0968698062
Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской громады", - говорится в сообщении.
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