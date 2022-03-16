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Новости Война
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Завтра возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - мэр Маркушин

сумщина,війна,евакуація

Завтра, 17 марта, возобновится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

Завтра в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 мы возобновим эвакуацию жителей Ирпеня из Романовки.

Также напоминаю, если вы проживаете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Диброве и вам нужна помощь или консультация по эвакуации - звоните по телефону:

0683505818
0680437205
0930768411
0672639619
0964511937
0675015153
0683703842
0968698062

Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской громады", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 человек эвакуировали из Авдеевки и Угледара в среду, в том числе 52 ребенка, - МВД

Ирпень (370) Киевская область (4118) эвакуация (2065) Маркушин Александр (38)


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