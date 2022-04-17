Защитники Мариуполя отказались сдать город по требованию войск РФ, - Шмыгаль

Вооруженные силы Украины в осажденном российскими войсками Мариуполе отвергли ультиматум оккупантов о сдаче.

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

По его словам, украинские военные продолжают защищать город, выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отбросили. Премьер добавил, что оккупанты смогли захватить только один крупный украинский город.

"Лишь Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины", – подчеркнул премьер-министр.

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Шмыгаль добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Он призвал мировое сообщество остановить сложившуюся в осажденном городе гуманитарную катастрофу.