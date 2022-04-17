Защитники Мариуполя отказались сдать город по требованию войск РФ, - Шмыгаль
Вооруженные силы Украины в осажденном российскими войсками Мариуполе отвергли ультиматум оккупантов о сдаче.
Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".
По его словам, украинские военные продолжают защищать город, выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отбросили. Премьер добавил, что оккупанты смогли захватить только один крупный украинский город.
"Лишь Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины", – подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Он призвал мировое сообщество остановить сложившуюся в осажденном городе гуманитарную катастрофу.
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Крупный город это 300-500 тыщ. Вот как Херсон или Мариуполь...
Слава нації
Смерть москалям
"Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя - ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".
Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых".
Не розуміти цього може лише ідіот
Хай береже вас Господь Бог.