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Мариуполь (5693) Шмыгаль Денис (2590)

Защитники Мариуполя отказались сдать город по требованию войск РФ, - Шмыгаль

маріуполь

Вооруженные силы Украины в осажденном российскими войсками Мариуполе отвергли ультиматум оккупантов о сдаче.

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

По его словам, украинские военные продолжают защищать город, выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отбросили. Премьер добавил, что оккупанты смогли захватить только один крупный украинский город.

"Лишь Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины", – подчеркнул премьер-министр.

Читайте: Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах, - Кулеба

Шмыгаль добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Он призвал мировое сообщество остановить сложившуюся в осажденном городе гуманитарную катастрофу.
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Топ комментарии
+38
Це герої з героїв. Слава їм і низький уклін!
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17.04.2022 19:28
+22
пане Шмиґалю, а Бердянськ хіба невеличке село?
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17.04.2022 19:26
+16
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 19:29
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пане Шмиґалю, а Бердянськ хіба невеличке село?
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17.04.2022 19:26 Ответить
Это небольшой город, с населением в 100+ тысяч человек...
Крупный город это 300-500 тыщ. Вот как Херсон или Мариуполь...
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17.04.2022 20:26 Ответить
Це герої з героїв. Слава їм і низький уклін!
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17.04.2022 19:28 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 19:29 Ответить
"Збройні сили України в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу." 27 марта это же звучало другими словами: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335060/

"Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя - ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".

Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых".
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17.04.2022 19:30 Ответить
Якби така розмова, на таку тему, з такими тезами була, то захисники Маріуполя не зверталися б до українського суспільства про допомогу!!!
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17.04.2022 19:34 Ответить
Не соромтесь, пишіть автора цих слів. Бо ці слова, це єдине, що він зробив для них за цей місяць.
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17.04.2022 19:35 Ответить
А ссылка зачем???
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17.04.2022 22:24 Ответить
ВЫЙТИ - це означає, як тільки вони вийдуть з укриттів, їх одразу розстріляють.
Не розуміти цього може лише ідіот
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17.04.2022 19:48 Ответить
Мені дуже прикро, але допомоги не буде ніякої. Її надавати нічим. Ну, хіба що асфальтом...
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17.04.2022 19:32 Ответить
Ванга что-ли?
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17.04.2022 19:58 Ответить
Після війни.ніяких олігархів,як Леонідович бути не повинно.Бо вони заробляли гроші і вивозили їх закордон.
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17.04.2022 19:34 Ответить
А інші фігуранти журналу Форбс?
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17.04.2022 19:42 Ответить
Ага, мечтать не вредно. Еще больше появится - будет много денег, будут больше воровать.
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17.04.2022 19:45 Ответить
символично. це не я бью. це Верба бье.!
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17.04.2022 19:34 Ответить
А до чого тут це шмигалясте одоробло? І це воно вилізло попіаритись на чужому героїзмі при ціні одного кілограма крупи на рівні 100 грн.
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17.04.2022 19:41 Ответить
Война для них - манна небесная...
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17.04.2022 19:47 Ответить
Дуже шкода хлопців, поляжуть там
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17.04.2022 19:41 Ответить
... сумна их доля...
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17.04.2022 19:45 Ответить
Сили Небесні, Земле Рідна!!! Допоможіть нашим бійцям вистояти! Спасіть їхні життя!
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17.04.2022 19:45 Ответить
Дай Боже хлопці кожному з нас бути такими ж звитяжними як ви.
Хай береже вас Господь Бог.
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17.04.2022 19:54 Ответить
За полтора месяца войны не можно было сформировать еще 2-4 БТРГ?
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17.04.2022 19:54 Ответить
У лишнехромосомного министерства отступления биполярочка...

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17.04.2022 20:20 Ответить
С Херсоном нужно что-то решать, тем более большая часть города находится на этой стороне Днепра... а то ведь дотянете до создания ХНР или еще какого-то паскудства...
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17.04.2022 20:24 Ответить
 
 