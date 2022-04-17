Захисники Маріуполя відмовилися здати місто на вимогу військ РФ, - Шмигаль
Збройні сили України в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу.
Про це голова українського уряду Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю виданню ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".
За його словами, українські військові продовжують захищати місто, висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем’єр додав, що окупанти змогли захопити тільки одне велике українське місто.
"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив прем’єрміністр.
Шмигаль додав, що у жителів Маріуполя немає ані води, ані їжі, ані тепла, ані електрики. Він закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.
Будь ласка, зачекайте...
Крупный город это 300-500 тыщ. Вот как Херсон или Мариуполь...
Слава нації
Смерть москалям
"Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя - ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".
Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых".
Не розуміти цього може лише ідіот
Хай береже вас Господь Бог.