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Маріуполь (3205) Денис Шмигаль (4397)

Захисники Маріуполя відмовилися здати місто на вимогу військ РФ, - Шмигаль

маріуполь

Збройні сили України в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу.

Про це голова українського уряду Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю виданню ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".

За його словами, українські військові продовжують захищати місто, висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем’єр додав, що окупанти змогли захопити тільки одне велике українське місто.

"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив прем’єрміністр.

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Шмигаль додав, що у жителів Маріуполя немає ані води, ані їжі, ані тепла, ані електрики. Він закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

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Топ коментарі
+38
Це герої з героїв. Слава їм і низький уклін!
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17.04.2022 19:28
+22
пане Шмиґалю, а Бердянськ хіба невеличке село?
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17.04.2022 19:26
+16
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 19:29
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пане Шмиґалю, а Бердянськ хіба невеличке село?
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17.04.2022 19:26 Відповісти
Это небольшой город, с населением в 100+ тысяч человек...
Крупный город это 300-500 тыщ. Вот как Херсон или Мариуполь...
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17.04.2022 20:26 Відповісти
Це герої з героїв. Слава їм і низький уклін!
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17.04.2022 19:28 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 19:29 Відповісти
"Збройні сили України в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу." 27 марта это же звучало другими словами: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335060/

"Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя - ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".

Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых".
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17.04.2022 19:30 Відповісти
Якби така розмова, на таку тему, з такими тезами була, то захисники Маріуполя не зверталися б до українського суспільства про допомогу!!!
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17.04.2022 19:34 Відповісти
Не соромтесь, пишіть автора цих слів. Бо ці слова, це єдине, що він зробив для них за цей місяць.
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17.04.2022 19:35 Відповісти
А ссылка зачем???
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17.04.2022 22:24 Відповісти
ВЫЙТИ - це означає, як тільки вони вийдуть з укриттів, їх одразу розстріляють.
Не розуміти цього може лише ідіот
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17.04.2022 19:48 Відповісти
Мені дуже прикро, але допомоги не буде ніякої. Її надавати нічим. Ну, хіба що асфальтом...
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17.04.2022 19:32 Відповісти
Ванга что-ли?
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17.04.2022 19:58 Відповісти
Після війни.ніяких олігархів,як Леонідович бути не повинно.Бо вони заробляли гроші і вивозили їх закордон.
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17.04.2022 19:34 Відповісти
А інші фігуранти журналу Форбс?
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Ага, мечтать не вредно. Еще больше появится - будет много денег, будут больше воровать.
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17.04.2022 19:45 Відповісти
символично. це не я бью. це Верба бье.!
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17.04.2022 19:34 Відповісти
А до чого тут це шмигалясте одоробло? І це воно вилізло попіаритись на чужому героїзмі при ціні одного кілограма крупи на рівні 100 грн.
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17.04.2022 19:41 Відповісти
Война для них - манна небесная...
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17.04.2022 19:47 Відповісти
Дуже шкода хлопців, поляжуть там
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17.04.2022 19:41 Відповісти
... сумна их доля...
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Сили Небесні, Земле Рідна!!! Допоможіть нашим бійцям вистояти! Спасіть їхні життя!
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17.04.2022 19:45 Відповісти
Дай Боже хлопці кожному з нас бути такими ж звитяжними як ви.
Хай береже вас Господь Бог.
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17.04.2022 19:54 Відповісти
За полтора месяца войны не можно было сформировать еще 2-4 БТРГ?
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17.04.2022 19:54 Відповісти
У лишнехромосомного министерства отступления биполярочка...

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17.04.2022 20:20 Відповісти
С Херсоном нужно что-то решать, тем более большая часть города находится на этой стороне Днепра... а то ведь дотянете до создания ХНР или еще какого-то паскудства...
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17.04.2022 20:24 Відповісти
 
 