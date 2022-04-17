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Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований. На цьому відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіш за життя маріупольців", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский мир" прийшов у Маріуполь: зруйнований мікрорайон Східний. Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Маріуполь (3235) обстріл (28648) чеченці (112) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+12
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17.04.2022 12:53
+9
Нужно же им перед своим главным Дырявым рамзанкой похвастаться чтобы медалей и денег отсыпал с казны.
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17.04.2022 12:48
+8
Кабздыровцы уже навеки опозорили гордый и непокоренный народ независимой Ичкерии.
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17.04.2022 12:49
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Нужно же им перед своим главным Дырявым рамзанкой похвастаться чтобы медалей и денег отсыпал с казны.
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17.04.2022 12:48 Відповісти
за 1 мин ушел 1 % ресурса этой танковой пушки, но дебилам овцейопам это не понять, они цифры в школе не учили.
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17.04.2022 13:27 Відповісти
Дурні бородаті інстасамки продовжують селфітись...
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17.04.2022 12:48 Відповісти
... мавпа з гранатою навіть поряд не стоїть з дурними овцелюбами...
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17.04.2022 12:50 Відповісти
Кадирівців досі не заблокували в ТікТоці. Наразі це головна перемога путінських вівцейобів в Україні.
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17.04.2022 13:53 Відповісти
Кабздыровцы уже навеки опозорили гордый и непокоренный народ независимой Ичкерии.
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17.04.2022 12:49 Відповісти
Який там "гордий народ"? Звідки б він там взявся? Історично чечени це народ-розбійник. Почитайте історичні хроніки та мемуари про Кавказ та сусідні регіони. Всю свою історію чеченці викрадали людей з метою викупу. І це все чим вони займались окрім грабунку подорожніх віками. Врешті кацапська імперія руками українців Другої Січі під керівництвом отамана Кухаренко поставила їх раком а "царь-батюшка" щоб залучити цю звірину до каральної служби надавав вижившим дворянські титули і запрошував в армію та поліцію. Памятаєте "дику дивізію" яку Махно розхерячив за пару годин? Так вона десятиліттями вбивала протестуючих проти царя по всій імперії...
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17.04.2022 13:03 Відповісти
Кадирівців до речі понапускали в Європу.У Франції не так давно робили погроми і в Австрії їх повно.І так,по них видно,що це гнилота кадирівська,там і перевіряти нікого непотрібно.
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17.04.2022 12:51 Відповісти
Овцейоби диркіньски. Ще будете це все відбудовувати за кусінчик хліба. Тварюки на яких не мають нічого спільного з справжніми патріотами Ічкерії. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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17.04.2022 12:51 Відповісти
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17.04.2022 12:53 Відповісти
Етим тварям кадыровским нужно прилюдно яйца отрезать, в жопу сала напихать и на бутылку сажать. Чтобы весь его аул и весь его род видел как етот выродок сдох с позором. Только тогда они будут бояться в Украину сунуться.
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17.04.2022 12:53 Відповісти
Повну відповідальність за свої підрозділи які зайняті винятково гвалтуванням українських жінок та вбивством цивільних чоловіків, грабунком і доправкою в Чечню ресурсів, зокрема ******** сільськогосподарської техніки на мільйони доларів, автомобілів та інших "трофеїв" несе рамзан кадиров. Український суд має притягнути його до відповідальності. Для цього потрібно оголосити його в міжнародний розшук і призначити ціну за доставку цього типа до суду, а за неможливості доставити живим надати беззаперечні докази його смерті для припинення кримінальної справи і отримання винагороди.
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17.04.2022 12:55 Відповісти
Миф о каДыровцах, которых кацап боится до усрачки, развенчан в Украине. В самом начале войны каДыровцы, получив пи...лей под Киевом (поджарили хенерала М. Тушаева), съе....сь домой, доить Кацапию дальше - это безопаснее. Сегодня каДырка звезда Тик-Тока, ДОН, а кацап его дальше боится. Тьфу.

каДырка, на кремлевскую дань, создавал свою личную армию не для того, чтобы она полегла в степях Украины, каДырки личная армия нужна для другого …
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17.04.2022 12:56 Відповісти
Всі диряві повторюють за своїм головним вівцелюбом дон, дон.Це невірно, половину дирявих треба навчити казати ган, ган,
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17.04.2022 13:06 Відповісти
кадыровцы воюющие на стороне расеи - это воины с интеллектом овцы 🐑 ......
остались ли те кто верны Дудаеву.....?...
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17.04.2022 13:29 Відповісти
Очередная серия комедии "ка'Дырка и война"!
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17.04.2022 13:32 Відповісти
так эти "герои" просто снимают
а в танках другие сидят
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17.04.2022 13:50 Відповісти
Нехай фіксують свої злочини на відео ці дикуни. В
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17.04.2022 14:46 Відповісти
ДА ОНИ ПРОСТО ****** !!! ИМ ДАЖЕ ЖЕНЩИНЫ САМИ НЕ ДАЮТ !!!
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17.04.2022 17:04 Відповісти
 
 