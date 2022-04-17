Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО
Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований. На цьому відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіш за життя маріупольців", - розповів він.
Топ коментарі
+12 Randall Flag #387882
показати весь коментар17.04.2022 12:53
+9 Green sheet
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+8 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар17.04.2022 12:49
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каДырка, на кремлевскую дань, создавал свою личную армию не для того, чтобы она полегла в степях Украины, каДырки личная армия нужна для другого …
остались ли те кто верны Дудаеву.....?...
а в танках другие сидят