Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований. На цьому відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіш за життя маріупольців", - розповів він.

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