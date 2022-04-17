Рашисты в Буче убили мужчину с фамилией Навальный, - Bild
Российские оккупанты, находясь в Буче, застрелили местного жителя Илью Навального, однофамильца оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.
Местная жительница рассказала, что последний раз видела Илью 12 марта, тогда же его расстреляли российские оккупаны.
"Мы вошли в наш многоквартирный дом, когда Илья спустился с лестницы. Я ему говорю: не выходи, там стрельба. Но он все равно хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету", - рассказала женщина.
Когда через час Мария вышла из подвала, она увидела, что он лежит на земле.
"Они выстрелили ему в голову. Его паспорт по фамилии Навальный был рядом", - добавила она.
Илье Навальному было 60 лет. Он родом из Залесья, украинского села близ Чернобыля, из которого родом и отец Алексея Навального.
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Форбс:
"Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания.
Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. (Президент России Владимир) Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер".
Бандерами..
Ось так.
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...ПС )))) Зато з призвіськом
@BIuwv9yXkP6N97t
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https://twitter.com/BIuwv9yXkP6N97t/status/1515531965071601667 13 ч
Это шалашовка так и не попала не под одни санкции, и комфортно продолжает жить в Монако.
А правда ж, навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:
Форбс: "Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания. Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер" (с).
Ах, за славу руцкага аружія йому обідно стало. Ще один рашен пропагандіст хрєнов буде розказувати, що українська армія не могла б перемогти його нєпабєдімую. Цікаво, а в них у тюрмі політінформації проводять? Міг би й підзаробити.