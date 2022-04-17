РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11313 посетителей онлайн
Новости Война
8 287 31
Киевская область (3923) Навальный (855) Буча (451)

Рашисты в Буче убили мужчину с фамилией Навальный, - Bild

навальний

Российские оккупанты, находясь в Буче, застрелили местного жителя Илью Навального, однофамильца оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

Местная жительница рассказала, что последний раз видела Илью 12 марта, тогда же его расстреляли российские оккупаны.

"Мы вошли в наш многоквартирный дом, когда Илья спустился с лестницы. Я ему говорю: не выходи, там стрельба. Но он все равно хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету", - рассказала женщина.

Когда через час Мария вышла из подвала, она увидела, что он лежит на земле.

"Они выстрелили ему в голову. Его паспорт по фамилии Навальный был рядом", - добавила она.

Илье Навальному было 60 лет. Он родом из Залесья, украинского села близ Чернобыля, из которого родом и отец Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг": СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ. ДОКУМЕНТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
17.04.2022 19:54
+18
Каждый третий русский имеет украинские корни. Проблема не в этничности, а в идеалах.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:52
+17
навальний просив Захід не постачати зброю Україні, це про так звану опозицію рашки
показать весь комментарий
17.04.2022 19:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тот, кот. сидит имеет украинские корни..
показать весь комментарий
17.04.2022 19:50 Ответить
Каждый третий русский имеет украинские корни. Проблема не в этничности, а в идеалах.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:52 Ответить
А кожний другий - татаромонгольські
показать весь комментарий
17.04.2022 19:55 Ответить
Не имею ничего ни против татар, ни против монгол.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:04 Ответить
Короче, дальние родственники. Мои родственники из моего родного села также разъехались по всей Украине и не только.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:51 Ответить
навальний просив Захід не постачати зброю Україні, це про так звану опозицію рашки
показать весь комментарий
17.04.2022 19:52 Ответить
Откуда он просил, из тюрьмы?)
показать весь комментарий
17.04.2022 20:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXyRFGIElVb4h8KQmVH3fhYBgniLCldF90aWYJQyYJ5yYQQ84bJvTHN-HLYmYHXltcbls0UXEUqO1OuXG-xtyE2kBpLOGZIh2OpqZJAm6WYk0MTPGLSup8xwcg2lAI46yw&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . А правда ж, Навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:

Форбс:
"Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания.

Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. (Президент России Владимир) Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер".
показать весь комментарий
17.04.2022 20:19 Ответить
Не забываем - Навальный (хоть и в зоне) РАШИСТ! Это он сам это признал согласившись с окупацией Крыма в 2014............... https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea

показать весь комментарий
17.04.2022 20:33 Ответить
ты забыл добавить что это интервью было 2015году, все остальное верно
показать весь комментарий
17.04.2022 20:39 Ответить
"военная победа Украины над Россией невозможна". Возможна, в этом нет сомнений
показать весь комментарий
18.04.2022 00:08 Ответить
Поподробней можно, когда и как? А то я как-то за чтением на цензоре всяких пистоболов видно упустил эту новость
показать весь комментарий
17.04.2022 20:17 Ответить
Та то було ще в 2015 році, з того часу Навальний вже немало помиїв випив, і в таборах підлікував свою голову.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:58 Ответить
тут нічого навідь гадати і співставляти - мужика вбили лише за те що він має призвіще Навальний. Всім Навальних на період війни терміново треба видати нові призвіща.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:53 Ответить
тогда и всем украинцам нужно "видати нові призвіща". Цель орков новый и окончательный геноцид украинцев.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:56 Ответить
Всі українці і так повинні стати
Бандерами..
Ось так.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:03 Ответить
краще б того що там а наш би залишився живий.. орки-що скажешь
показать весь комментарий
17.04.2022 19:54 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 19:54 Ответить
У расчеловеченных белковых организмов мозгов немного.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:54 Ответить
Паранойя .
показать весь комментарий
17.04.2022 19:55 Ответить
Царствіє небесне чоловіку.
...
...ПС )))) Зато з призвіськом
показать весь комментарий
17.04.2022 20:07 Ответить
«Агент Кремля»


@BIuwv9yXkP6N97t

·
https://twitter.com/BIuwv9yXkP6N97t/status/1515531965071601667 13 ч



Это шалашовка так и не попала не под одни санкции, и комфортно продолжает жить в Монако.

показать весь комментарий
17.04.2022 20:10 Ответить
До чого тут його прізвище? Щоб вбити українця, оркам привід не потрібен. Вони вбивали людей посеред вулиці просто так, бо всі кацапи - кончєні ********.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл про того навального, який касап:

А правда ж, навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:
Форбс: "Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания. Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер" (с).

Ах, за славу руцкага аружія йому обідно стало. Ще один рашен пропагандіст хрєнов буде розказувати, що українська армія не могла б перемогти його нєпабєдімую. Цікаво, а в них у тюрмі політінформації проводять? Міг би й підзаробити.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
Как же вы задрали, боты проплаченные, разгонять по сети херню всякую. Во-первых, Чорновол, в отличие от отца - не авторитет ни разу, а во-вторых.... Где ссылка на статью? Её не приводишь потому что это из интервью 2015-года? Это прокол, Штирлиц, Петя не похвалит https://www.forbes.ru/news/283059-navalnyi-prizval-ssha-otkazatsya-ot-postavok-oruzhiya-ukraine
показать весь комментарий
17.04.2022 20:23 Ответить
От того, что дата интервью не указана, что, віходит, человек врет?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 20:19 Ответить
Про якогось родича Навального з тих країв, писали десь осінню, може це і він, і може його навмисне вбили.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:58 Ответить
І що що Навальний?Я думаю,що в Україні він не один з таким прізвищем.Головне це те,що він когось син,батько,брат,друг,а писати те,що він має таке саме прізвище як той,що сидить у тюрьмі це безглуздо.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:59 Ответить
если вам говорят "не виходь, там стрілянина." то не выходите покурить.
показать весь комментарий
20.04.2022 22:15 Ответить
 
 