"Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг": СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ. ДОКУМЕНТ

Катюжанка – село в Киевской области, которое находилось под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабной войны. От села до центра Киева – около 60 километров, почти 40 км – до Ирпеня, Бучи, Гостомеля. После освобождения Катюжанки в школе начали находить то, что оставили захватчики. Кроме окопов, заброшенной техники, уничтоженной инфраструктуры – в школьных кабинетах можно встретить литературу о "Великой отечественной войне", советские энциклопедии, портреты Ленина и расписанные доски с обращением военных к украинским детям. И ежедневники солдат.

Окопавшись на территории школы, военные имели время не только на то, чтобы описывать быт, обычаи и настроения российской армии. Но подробно рассказывать о том, чем именно они занимались на службе. Один из таких дневников оказался в распоряжении "Схем", передает Цензор.НЕТ.

В нем военный, скорее всего, офицерского ранга, записывает свои экзистенциальные размышления – о том, откуда и зачем армейцы приехали в Украину, анализирует военную стратегию РФ и рассказывает, как проводил в Катюжанке допросы украинцев.

Всем работникам Катюжанской школы во время уборки после деоккупации села было дано указание – собирать все ценное, что может в будущем служить доказательством, рассказывает журналистам директор учебного заведения Николай Никитич.

Таким образом, был найден один из дневников военнослужащих, который впоследствии оказался в распоряжении журналистов. Он вел его в одной из тетрадей, вероятно, найденных прямо в школе.

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"Наш учитель, моя жена нашла дневник в одном из кабинетов, который вел, скорее всего, один из офицеров. И, притом, скорее всего – юрист или представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Там это по контексту можно понять", – говорит Никитчик.

Идентифицировать его личность пока не удалось: военный только раз на страницах дневника называет свое имя – Константин. Отмечает, что вместе с армейцами пересекли украинскую границу 24 февраля. Через несколько дней, 28 февраля – прибыли в Катюжанку.

Свои размышления он начал описывать с 13 марта – когда русская армия уже почти две недели как оккупировала территорию села и окопалась в школе.

"Ехали на учебу, а попали на войну... а война ли ..." - таков заголовок дневника.

Военный вспоминает путь, который они проделали: выехали из российского города Смоленск через Беларусь – и попали на территорию Украины.

"Сижу в Катюжанке, это такое село. Изучаю школьную документацию", – пишет военный и добавляет: "До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это".

В то же время даже позволяет себе критиковать поведение командования: "Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Да верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?"

"Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вилять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!", - пишет он .

На страницах дневника военный рассказывает о потерях среди "своих": Артиллерия "мажет", БПЛА топят... войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (столько ему исполнится в октябре 2022. – Ред.), если он умрет начав войну, будет что-то!

Через два дня, 15 марта, военный написал о том, что вероятно по месту их пребывания будет организован "ОГВС" - Объединенная группировка войск (сил) или "ПВД" ( пункт временной дислокации).

"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укров. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", – продолжает дописывать военный и на этот раз уже хвастается тем, что "задания выполнены отлично", армейцы обнаружили "хранилище техники".

Еще через 2 дня военный расскажет о том, как проводил допрос.

"Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами".

"В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мной были обнаружены с самоотдачей, что вызвало восторг специалистов из ФСБ, – рассказал военный и продолжил дописывать в дневнике. – Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел!".

Журналистам удалось ранее пообщаться с бывшим украинским военнослужащим, который, по его словам, просидел в подвале два дня. Вместе с ним, говорит, было еще 14 человек.

Он рассказал, что его допрос в школе проводил военный по кличке "Немец". Журналисты заметили эту надпись на дверях одного из школьных кабинетов.

После упоминаний о проведённом допросе российский военный пожаловался на то, что его не берут "в бой".

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"Обещали взять на боевое задание, долго я обивал пороги, чтобы добиться разрешения – в ответ убеждают, что это опасно, а мою голову надо беречь, у каждого своя война, и не всегда она на поле, в перестрелке, что моя роль не меньше важна, что мною уже многое сделано для победы российского оружия", – говорится в дневнике.

Ниже он фантазирует по теме карьерной перспективы: "Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки и обещают помощь в подготовке и пребывании в академии".

На остальных страницах он пишет о том, что мечтает стать судьей и размышляет над тем, какие проблемы есть в судебной системе и как ее реформировать.

Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.

Катюжанка в Киевской области находилась под российской оккупацией около месяца.