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Новости Война
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армия РФ (18030) Киевская область (3923)

"Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг": СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ. ДОКУМЕНТ

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Катюжанка – село в Киевской области, которое находилось под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабной войны. От села до центра Киева – около 60 километров, почти 40 км – до Ирпеня, Бучи, Гостомеля. После освобождения Катюжанки в школе начали находить то, что оставили захватчики. Кроме окопов, заброшенной техники, уничтоженной инфраструктуры – в школьных кабинетах можно встретить литературу о "Великой отечественной войне", советские энциклопедии, портреты Ленина и расписанные доски с обращением военных к украинским детям. И ежедневники солдат.

Окопавшись на территории школы, военные имели время не только на то, чтобы описывать быт, обычаи и настроения российской армии. Но подробно рассказывать о том, чем именно они занимались на службе. Один из таких дневников оказался в распоряжении "Схем", передает Цензор.НЕТ.

В нем военный, скорее всего, офицерского ранга, записывает свои экзистенциальные размышления – о том, откуда и зачем армейцы приехали в Украину, анализирует военную стратегию РФ и рассказывает, как проводил в Катюжанке допросы украинцев.

Всем работникам Катюжанской школы во время уборки после деоккупации села было дано указание – собирать все ценное, что может в будущем служить доказательством, рассказывает журналистам директор учебного заведения Николай Никитич.

Таким образом, был найден один из дневников военнослужащих, который впоследствии оказался в распоряжении журналистов. Он вел его в одной из тетрадей, вероятно, найденных прямо в школе.

Смотрите: Уничтожение позиции оккупантов вблизи Криворожского района. ВИДЕО

"Наш учитель, моя жена нашла дневник в одном из кабинетов, который вел, скорее всего, один из офицеров. И, притом, скорее всего – юрист или представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Там это по контексту можно понять", – говорит Никитчик.

Идентифицировать его личность пока не удалось: военный только раз на страницах дневника называет свое имя – Константин. Отмечает, что вместе с армейцами пересекли украинскую границу 24 февраля. Через несколько дней, 28 февраля – прибыли в Катюжанку.

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 01

Свои размышления он начал описывать с 13 марта – когда русская армия уже почти две недели как оккупировала территорию села и окопалась в школе.

"Ехали на учебу, а попали на войну... а война ли ..." - таков заголовок дневника.

Военный вспоминает путь, который они проделали: выехали из российского города Смоленск через Беларусь – и попали на территорию Украины.

"Сижу в Катюжанке, это такое село. Изучаю школьную документацию", – пишет военный и добавляет: "До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это".

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 02

В то же время даже позволяет себе критиковать поведение командования: "Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Да верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?"

"Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вилять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!", - пишет он .

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 03

На страницах дневника военный рассказывает о потерях среди "своих": Артиллерия "мажет", БПЛА топят... войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (столько ему исполнится в октябре 2022. – Ред.), если он умрет начав войну, будет что-то!

Через два дня, 15 марта, военный написал о том, что вероятно по месту их пребывания будет организован "ОГВС" - Объединенная группировка войск (сил) или "ПВД" ( пункт временной дислокации).

"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укров. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", – продолжает дописывать военный и на этот раз уже хвастается тем, что "задания выполнены отлично", армейцы обнаружили "хранилище техники".

Еще через 2 дня военный расскажет о том, как проводил допрос.

"Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами".

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 04

"В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мной были обнаружены с самоотдачей, что вызвало восторг специалистов из ФСБ, – рассказал военный и продолжил дописывать в дневнике. – Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел!".

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 05

Журналистам удалось ранее пообщаться с бывшим украинским военнослужащим, который, по его словам, просидел в подвале два дня. Вместе с ним, говорит, было еще 14 человек.

Он рассказал, что его допрос в школе проводил военный по кличке "Немец". Журналисты заметили эту надпись на дверях одного из школьных кабинетов.

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 06

После упоминаний о проведённом допросе российский военный пожаловался на то, что его не берут "в бой".

Также смотрите: Уничтожение позиции оккупантов вблизи Криворожского района. ВИДЕО

"Обещали взять на боевое задание, долго я обивал пороги, чтобы добиться разрешения – в ответ убеждают, что это опасно, а мою голову надо беречь, у каждого своя война, и не всегда она на поле, в перестрелке, что моя роль не меньше важна, что мною уже многое сделано для победы российского оружия", – говорится в дневнике.

Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной нюрнберг: СМИ нашли в Киевской области дневник офицера РФ 07

Ниже он фантазирует по теме карьерной перспективы: "Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки и обещают помощь в подготовке и пребывании в академии".

На остальных страницах он пишет о том, что мечтает стать судьей и размышляет над тем, какие проблемы есть в судебной системе и как ее реформировать.

Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.

Катюжанка в Киевской области находилась под российской оккупацией около месяца.
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Топ комментарии
+45
Освічений кат, ще мерзеніший, ніж тупе бидло, бо діє свідомо.
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17.04.2022 15:38
+31
Та ні, підарасня мокшанська, це не "гітлеризм", це у тисячу разів жахливіший рашизм. І на відміну від німців вас, суки їбані, треба судити всіх! А саму раху стерти з лиця Землі!
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17.04.2022 15:40
+24
https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
НГУ отработали Т-72 вблизи Рубежного
Drone footage of a Russian T-72 MBT being struck multiple times near Rubizhne, Luhansk Oblast.

https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY

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17.04.2022 15:34
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Правила форума Совет форумчан
блт! как он догадался????
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17.04.2022 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
НГУ отработали Т-72 вблизи Рубежного
Drone footage of a Russian T-72 MBT being struck multiple times near Rubizhne, Luhansk Oblast.

https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY

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17.04.2022 15:34 Ответить
А в чому люся(арестович) неправий!????
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17.04.2022 15:43 Ответить
Теж мені люся лєвєтан, блд...
Свіжий піздьош або дешевий самопіар від Люсі «За голову Арестовича Путин предложил $100 млн. Его телеграм-канал хотят заблокировать».
P.S. *** хтось знає де його голова? зеленського вже 100 разів вбивали, тепер черга арістовича)))
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17.04.2022 15:56 Ответить
А Вы послушайте что люся про захват Крыма в 14 году говорил. Я уже не говорю про 33 похода за линию фронта.
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17.04.2022 16:12 Ответить
навчіть редакторів Бутосова, що то т-64 орків.
Ще передайте, що скоро у нас танків т-72, т-90 і т-80 різних модифікацій буде більше, ніж т-64, спасибі москалям за трофеї. А у каzапів ж, навпаки, відсоток т-64, знятих з консервації, буде поступово збільшуватись.
p.s. в новинах знищені танки орків можна назвати просто "танк", якщо не впевнені, яка саме залізяка кацапів з буквою Z знищена.
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17.04.2022 17:01 Ответить
Так і буде, якщо наші не ************.
Як говорив Коновалець, Україна не встояла в 20 столітті через політиків. Армія готова була воювати і звільняти, а ті щось намутили..
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17.04.2022 15:37 Ответить
поки шо ми в обороні...і важкі бої на сході
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17.04.2022 15:43 Ответить
і якшо наші погоджуються на домовленності .значить не все так добре ,на фронті...бо нам багато чого не говорять..
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17.04.2022 15:45 Ответить
Де насправді не дуже добре, так це в простигосподикерівництвідержави.
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17.04.2022 16:02 Ответить
Так може, нужно уже договаривать, а не говорить потом, что у нас не было выхода
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17.04.2022 16:17 Ответить
Те саме намутили що ї зараз їде - почали сратися замість обїеднатися. Саме це зараз роблять порохоботи...Нажаль. Ї можете піздіти у відповідь хочь до всрачкі - все одно мозок увімкнути не взмозі... Всі вам винни - Марік не деблокований, Зеля щось не так робить/каже. Тількі ви на своїх діванах все знаєте та вмієте...
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17.04.2022 21:47 Ответить
Малахольный. Еще дневник, главное, вел. Надеюсь, ты свою пулю/бомбу/мину/снаряд/ракету нашел, ублюдок.
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17.04.2022 15:38 Ответить
Там і сільського нужника на всю голову цілком вистачить
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17.04.2022 15:46 Ответить

Як з'явилась літера Z
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17.04.2022 15:38 Ответить
классика !!!! но ключевую роль в этом сыграла меркель и современная германия.
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17.04.2022 15:59 Ответить
Только свастику с серпомолтом попутали! Гитлер сралина сношал во все щели, если бы не США и Великобритания...
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17.04.2022 22:46 Ответить
Освічений кат, ще мерзеніший, ніж тупе бидло, бо діє свідомо.
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17.04.2022 15:38 Ответить
Увійшов "во вкус", тварина. Допити він проводить...
Сподіваюся, що здох.
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17.04.2022 19:21 Ответить
Пох, ..что они говорять и пишут. Уничтожение кацапни -вот альфа и омега спокойствия на планете..
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17.04.2022 15:39 Ответить
Та ні, підарасня мокшанська, це не "гітлеризм", це у тисячу разів жахливіший рашизм. І на відміну від німців вас, суки їбані, треба судити всіх! А саму раху стерти з лиця Землі!
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17.04.2022 15:40 Ответить
Шёл пацан к успеху... -- осталось только завещание, без материального обеспечения.
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17.04.2022 15:40 Ответить
все они там мрази на расии
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17.04.2022 15:43 Ответить
"Д" не та
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17.04.2022 15:43 Ответить
Кацапські вбивці-ваше майбутнє лише у пеклі...
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17.04.2022 15:47 Ответить
Сюр якийсь - "нас чекає новий "Нюрнберг", "був, воював, шкодую" і тут "хочу бути суддею" Суддя має встановлювати справедливість, а ти беручи участь у "гітлеризмі" пишеш такі речі. Тобі не в судді, тобі в монахи, якщо вижевеш. Вони реально думають, що будуть просто жити далі, що їм це снитися не буде в нічних жахіттях. Чувак, ты выкидыш системы, позор всего человечества. У тебя не будет карьеры. Тебя, твоих детей, друзей и знакомых весь мир сторониться и презирает. У тебя НЕТ будущего. "Оставь последнюю пулю себе"
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17.04.2022 15:55 Ответить
Мій син мав нагоду поспілкуватися з москалями на одному з наукових семінарів ще задовго до війни. Так у нього враження, "вони якісь пластикові". Немає емоцій. Це справді ще якісь недолюди.
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17.04.2022 16:05 Ответить
Какие, к чёрту, монахи?! Посмотри на их капище - "храм вооружённых сил", где главная реликвия - священный китель великомученика адольфа. Он пытал людей - и всё это должно ему вернуться.
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17.04.2022 16:14 Ответить
Не обманюйте себе. Все у нього може бути. У межах тої системи, яка складеться у рф, чи на території ******** рф.
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17.04.2022 16:22 Ответить
Подожди, 3/14дрило, всё будет...
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17.04.2022 15:59 Ответить
Скоріше, вас будуть як скаженних собак знищувати спецслужби.
Причому, висока ймовірність того, що це також будуть робити ваші спецслужби: щоб прибрати свідків та виконавців.
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17.04.2022 16:03 Ответить
В кои то веке умный русский. И тот "немец".
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17.04.2022 16:03 Ответить
Почерк на дверях і в зошиті не однаковий
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17.04.2022 17:13 Ответить
типичный фсбешник
пытать, хвалиться
надеюсь он не доехал до белоруси
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17.04.2022 16:13 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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17.04.2022 16:16 Ответить
Треба було заголовок новини брати не з того часу, колу у цієї свинособаки ще були залишки совісті, а коли він незворотно перетворився на русского
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17.04.2022 16:18 Ответить
ЧТО Ж ОНИ ТАКИЕ БЕДНЫЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УМНЫЕ !)
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17.04.2022 16:36 Ответить
У фільмі здається було : «Еслі ти такой умний - пачєму же ти такой мьортвий ?
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17.04.2022 17:16 Ответить
От на біса публікувати всі ці кацапські "одкровення"? Щоб нагадати про "нєтакіхрусскіх"? Чума на них усіх!
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17.04.2022 16:52 Ответить
Когда речь идёт про сралина и (или) *****, пожалуйста оставьте Гитлера в покое! Хотя когда речь идёт о Гитлере, его можно, может и нужно сравнивать с этими ***********!
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17.04.2022 16:55 Ответить
Треба просити європу прирівняти напад путіна на Україну до нападу гітлера на Австрію 1938 року. А також влаштувати нюрнберг 2, де засудити російську владу заочно.
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17.04.2022 18:53 Ответить
Украина и сама хорошо помнит свою историю. Получается орки хотят писать историю Украины где по их мнению нет Украины а есть Россия? Взгляды истории России и Украины существенно отличаются особенно от кремлевских шовинистов которые искажают историю.
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17.04.2022 18:55 Ответить
 
 