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Новини Війна
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армія рф (16180) Київська область (3803)

"Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг": ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ. ДОКУМЕНТ

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Катюжанка – село на Київщині, яке перебувало під російською окупацією майже з перших днів повномасштабної війни. Від села до центру Києва – близько 60 кілометрів, майже 40 км – до Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Після звільнення Катюжанки у школі почали знаходити те, що залишили по собі загарбники. Крім окопів, закинутої техніки, знищеної інфраструктури – у шкільних кабінетах можна натрапити на літературу про "Велику вітчизняну війну", радянські енциклопедії, портрети Леніна та розписані дошки зі зверненням військових до українських дітей. І щоденники солдатів.

Окопавшись на території школи, військові мали час не тільки на те, щоб описувати побут, звичаї та настрої російської армії. Але й детально розповідати про те, чим саме вони займались на службі. Один із таких щоденників – опинився у розпорядженні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

У ньому військовий, найімовірніше, офіцерського рангу, занотовує свої екзистенційні роздуми – про те, звідки і навіщо армійці приїхали в Україну, аналізує воєнну стратегію РФ та розповідає, як проводив у Катюжанці допити українців.

Усім працівникам Катюжанської школи під час прибирання після деокупації села була дана вказівка – збирати все цінне, що може в майбутньому слугувати речовим доказом, розповідає журналістам директор навчального закладу Микола Микитчик.

Таким чином був знайдений один із щоденників військовослужбовців, який згодом опинився у розпорядженні журналістів. Він вів його в одному з зошитів, вірогідно, знайдених прямо в школі.

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"Наш вчитель, моя дружина знайшла щоденник в одному з кабінетів, який вів, швидше за все, один із офіцерів. І, при тому, швидше за все – правник або представник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Там це по контексту можна зрозуміти", – каже Микитчик.

Ідентифікувати його особу поки не вдалось: військовий лише раз на сторінках щоденника називає своє ім’я – Костянтин. Зазначає, що разом з армійцями перетнули український кордон 24 лютого. За кілька днів, 28 лютого – прибули в Катюжанку.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 01

Свої роздуми він почав описувати з 13 березня – коли російська армія вже майже два тижні як окупувала територію села і окопалась в школі.

"Їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…" – таким є заголовок щоденника.

Військовий згадує шлях, який вони подолали: виїхали з російського міста Смоленськ через Білорусь – і потрапили на територію України.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію", – пише військовий і додає: "Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 02

Водночас навіть дозволяє собі критикувати поведінку командування: "Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша правильна, перемога буде за нами"! Та чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"

"Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!", - пише він.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 03

На сторінках щоденника військовий розповідає про втрати серед "своїх": "Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (стільки йому виповниться в жовтні 2022. – Ред.), якщо він помре розпочавши війну, буде "щось"!

Через два дні, 15 березня, військовий написав про те, що ймовірно за місцем їхнього перебування буде організований "ОГВС" (рос. Объединенная группировка войск (сил). – укр. Об'єднане угруповання військ (сил) або "ПВД" (рос. пункт временной дислокации – укр. пункт тимчасової дислокації).

"У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом та технікою. Але це лише чутки", – продовжує дописувати військовий і цього разу вже хвалиться тим, що "завдання виконані відмінно", армійці виявили "сховище техніки".

Ще за 2 дні військовий розповість про те, як проводив допит.

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 04

"В черговий раз довелося допитувати священника, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк – суворість та професіоналізм мною були виявлені із суто самовіддачею, що викликало захоплення спеців з ФСБ, – розповів військовий і продовжив дописувати у щоденнику. – Допити відбуваються успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрував, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 05

Журналістам вдалось раніше поспілкуватись із колишнім українським військовослужбовцем, який, за його словами, просидів у підвалі два дні. Разом з ним, каже, було ще 14 чоловік.

Він розповів, що його допит у школі проводив військовий на прізвисько Нємєц. Журналісти помітили цей напис на дверях одного зі шкільних кабінетів.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 06

Після згадок про проведений допит російський військовий поскаржився на те, що його не беруть "у бій".

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"Обіцяли взяти на бойове завдання, довго я оббивав пороги, щоб домогтися дозволу – у відповідь переконують, що це небезпечно, а мою голову треба берегти, у кожного своя війна, і не завжди вона на полі, у перестрілці, що моя роль не менш важлива, що мною вже багато зроблено для перемоги російської зброї", – йдеться у щоденнику.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 07

Нижче він фантазує на тему кар’єрної перспективи: "Колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки та обіцяють допомогу в підготовці та перебування в академії".

На решті сторінок він пише про те, що мріє стати суддею і розмірковує над тим, які проблеми є у судовій системі і як її реформувати.

Останній допис у щоденнику датований 19 березня.

Катюжанка на Київщині перебувала під російською окупацією близько місяця.

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Топ коментарі
+45
Освічений кат, ще мерзеніший, ніж тупе бидло, бо діє свідомо.
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17.04.2022 15:38
+31
Та ні, підарасня мокшанська, це не "гітлеризм", це у тисячу разів жахливіший рашизм. І на відміну від німців вас, суки їбані, треба судити всіх! А саму раху стерти з лиця Землі!
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17.04.2022 15:40
+24
https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
НГУ отработали Т-72 вблизи Рубежного
Drone footage of a Russian T-72 MBT being struck multiple times near Rubizhne, Luhansk Oblast.

https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY

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17.04.2022 15:34
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блт! как он догадался????
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17.04.2022 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
НГУ отработали Т-72 вблизи Рубежного
Drone footage of a Russian T-72 MBT being struck multiple times near Rubizhne, Luhansk Oblast.

https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY

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17.04.2022 15:34 Відповісти
А в чому люся(арестович) неправий!????
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17.04.2022 15:43 Відповісти
Теж мені люся лєвєтан, блд...
Свіжий піздьош або дешевий самопіар від Люсі «За голову Арестовича Путин предложил $100 млн. Его телеграм-канал хотят заблокировать».
P.S. *** хтось знає де його голова? зеленського вже 100 разів вбивали, тепер черга арістовича)))
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17.04.2022 15:56 Відповісти
А Вы послушайте что люся про захват Крыма в 14 году говорил. Я уже не говорю про 33 похода за линию фронта.
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17.04.2022 16:12 Відповісти
навчіть редакторів Бутосова, що то т-64 орків.
Ще передайте, що скоро у нас танків т-72, т-90 і т-80 різних модифікацій буде більше, ніж т-64, спасибі москалям за трофеї. А у каzапів ж, навпаки, відсоток т-64, знятих з консервації, буде поступово збільшуватись.
p.s. в новинах знищені танки орків можна назвати просто "танк", якщо не впевнені, яка саме залізяка кацапів з буквою Z знищена.
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17.04.2022 17:01 Відповісти
Так і буде, якщо наші не ************.
Як говорив Коновалець, Україна не встояла в 20 столітті через політиків. Армія готова була воювати і звільняти, а ті щось намутили..
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17.04.2022 15:37 Відповісти
поки шо ми в обороні...і важкі бої на сході
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17.04.2022 15:43 Відповісти
і якшо наші погоджуються на домовленності .значить не все так добре ,на фронті...бо нам багато чого не говорять..
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17.04.2022 15:45 Відповісти
Де насправді не дуже добре, так це в простигосподикерівництвідержави.
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17.04.2022 16:02 Відповісти
Так може, нужно уже договаривать, а не говорить потом, что у нас не было выхода
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17.04.2022 16:17 Відповісти
Те саме намутили що ї зараз їде - почали сратися замість обїеднатися. Саме це зараз роблять порохоботи...Нажаль. Ї можете піздіти у відповідь хочь до всрачкі - все одно мозок увімкнути не взмозі... Всі вам винни - Марік не деблокований, Зеля щось не так робить/каже. Тількі ви на своїх діванах все знаєте та вмієте...
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17.04.2022 21:47 Відповісти
Малахольный. Еще дневник, главное, вел. Надеюсь, ты свою пулю/бомбу/мину/снаряд/ракету нашел, ублюдок.
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17.04.2022 15:38 Відповісти
Там і сільського нужника на всю голову цілком вистачить
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17.04.2022 15:46 Відповісти

Як з'явилась літера Z
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17.04.2022 15:38 Відповісти
классика !!!! но ключевую роль в этом сыграла меркель и современная германия.
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17.04.2022 15:59 Відповісти
Только свастику с серпомолтом попутали! Гитлер сралина сношал во все щели, если бы не США и Великобритания...
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17.04.2022 22:46 Відповісти
Освічений кат, ще мерзеніший, ніж тупе бидло, бо діє свідомо.
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17.04.2022 15:38 Відповісти
Увійшов "во вкус", тварина. Допити він проводить...
Сподіваюся, що здох.
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17.04.2022 19:21 Відповісти
Пох, ..что они говорять и пишут. Уничтожение кацапни -вот альфа и омега спокойствия на планете..
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17.04.2022 15:39 Відповісти
Та ні, підарасня мокшанська, це не "гітлеризм", це у тисячу разів жахливіший рашизм. І на відміну від німців вас, суки їбані, треба судити всіх! А саму раху стерти з лиця Землі!
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17.04.2022 15:40 Відповісти
Шёл пацан к успеху... -- осталось только завещание, без материального обеспечения.
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17.04.2022 15:40 Відповісти
все они там мрази на расии
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17.04.2022 15:43 Відповісти
"Д" не та
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17.04.2022 15:43 Відповісти
Кацапські вбивці-ваше майбутнє лише у пеклі...
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17.04.2022 15:47 Відповісти
Сюр якийсь - "нас чекає новий "Нюрнберг", "був, воював, шкодую" і тут "хочу бути суддею" Суддя має встановлювати справедливість, а ти беручи участь у "гітлеризмі" пишеш такі речі. Тобі не в судді, тобі в монахи, якщо вижевеш. Вони реально думають, що будуть просто жити далі, що їм це снитися не буде в нічних жахіттях. Чувак, ты выкидыш системы, позор всего человечества. У тебя не будет карьеры. Тебя, твоих детей, друзей и знакомых весь мир сторониться и презирает. У тебя НЕТ будущего. "Оставь последнюю пулю себе"
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17.04.2022 15:55 Відповісти
Мій син мав нагоду поспілкуватися з москалями на одному з наукових семінарів ще задовго до війни. Так у нього враження, "вони якісь пластикові". Немає емоцій. Це справді ще якісь недолюди.
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17.04.2022 16:05 Відповісти
Какие, к чёрту, монахи?! Посмотри на их капище - "храм вооружённых сил", где главная реликвия - священный китель великомученика адольфа. Он пытал людей - и всё это должно ему вернуться.
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17.04.2022 16:14 Відповісти
Не обманюйте себе. Все у нього може бути. У межах тої системи, яка складеться у рф, чи на території ******** рф.
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17.04.2022 16:22 Відповісти
Подожди, 3/14дрило, всё будет...
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17.04.2022 15:59 Відповісти
Скоріше, вас будуть як скаженних собак знищувати спецслужби.
Причому, висока ймовірність того, що це також будуть робити ваші спецслужби: щоб прибрати свідків та виконавців.
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17.04.2022 16:03 Відповісти
В кои то веке умный русский. И тот "немец".
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17.04.2022 16:03 Відповісти
Почерк на дверях і в зошиті не однаковий
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17.04.2022 17:13 Відповісти
типичный фсбешник
пытать, хвалиться
надеюсь он не доехал до белоруси
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17.04.2022 16:13 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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17.04.2022 16:16 Відповісти
Треба було заголовок новини брати не з того часу, колу у цієї свинособаки ще були залишки совісті, а коли він незворотно перетворився на русского
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17.04.2022 16:18 Відповісти
ЧТО Ж ОНИ ТАКИЕ БЕДНЫЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УМНЫЕ !)
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17.04.2022 16:36 Відповісти
У фільмі здається було : «Еслі ти такой умний - пачєму же ти такой мьортвий ?
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17.04.2022 17:16 Відповісти
От на біса публікувати всі ці кацапські "одкровення"? Щоб нагадати про "нєтакіхрусскіх"? Чума на них усіх!
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17.04.2022 16:52 Відповісти
Когда речь идёт про сралина и (или) *****, пожалуйста оставьте Гитлера в покое! Хотя когда речь идёт о Гитлере, его можно, может и нужно сравнивать с этими ***********!
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17.04.2022 16:55 Відповісти
Треба просити європу прирівняти напад путіна на Україну до нападу гітлера на Австрію 1938 року. А також влаштувати нюрнберг 2, де засудити російську владу заочно.
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17.04.2022 18:53 Відповісти
Украина и сама хорошо помнит свою историю. Получается орки хотят писать историю Украины где по их мнению нет Украины а есть Россия? Взгляды истории России и Украины существенно отличаются особенно от кремлевских шовинистов которые искажают историю.
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17.04.2022 18:55 Відповісти
 
 