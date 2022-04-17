Уничтожение позиции оккупантов вблизи Криворожского района. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение вражеских позиций вблизи Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские артиллеристы метко стреляют по позициям и технике оккупантов - БМП, автомобилям снабжения и экскаватору.

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