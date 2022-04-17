Уничтожение позиции оккупантов вблизи Криворожского района. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение вражеских позиций вблизи Криворожского района Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские артиллеристы метко стреляют по позициям и технике оккупантов - БМП, автомобилям снабжения и экскаватору.
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они еще северее до кривого рога дошли?
расползлись твари
- Работает Град
- От нас или по нам?
- Конечно от нас!
https://t.me/gruz_200_rus/1845 https://t.me/gruz_200_rus/1845
Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 - ред.) та в якому живе, депутат спочатку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356395873169928&id=100063985545703 повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня.