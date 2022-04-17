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Уничтожение позиции оккупантов вблизи Криворожского района. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение вражеских позиций вблизи Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские артиллеристы метко стреляют по позициям и технике оккупантов - БМП, автомобилям снабжения и экскаватору.

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армия РФ (19350) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+12
Коли ви ***** уже географію вивчите та дізнаєтесь, що Дніпропетровська область межує з Херсонською?
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17.04.2022 14:27
+11
Ви, це кацапи? По факту ворог побєдно відступив з половини зайнятої території, втративши 20% армії. Зараз їсть землю без просування вже півтора місяці на півдні і сході. Ми за мемасиками і *********** забуваємо, що на нас напала не Молдова, а величезна імперія, яка мала нас знищити за кілька днів.
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17.04.2022 14:39
+7
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17.04.2022 14:34
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я думал они дальше близь николаева не прошли
они еще северее до кривого рога дошли?
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17.04.2022 14:17 Ответить
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17.04.2022 14:20 Ответить
да уж, сколько их выбивать из своих позиций придется еще
расползлись твари
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17.04.2022 14:29 Ответить
невтішна карта..розрізають по кусках..нажаль
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17.04.2022 15:02 Ответить
жуткая карта...
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17.04.2022 16:37 Ответить
Да при чем тут Николаев? Они вдоль левого берега Днепра ползут в Кривому рогу. Через Николаев они пытаются к Одессе прорваться, а к Днепру через Кривой рог.
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17.04.2022 14:23 Ответить
Никуда они не ползут,вернее не ползут,а отползают.
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17.04.2022 14:42 Ответить
Може відео стареньке, зараз день в день не викладують.
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17.04.2022 14:37 Ответить
они в Херсонской области,просто специфика Кривого Рога такова,что южные районы города практически на границе с Николаевской и Херсонской областей,но рашистов оттуда успешно выбивают.
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17.04.2022 14:38 Ответить
Все подходьі к Кривому Рогу бьіли , да и есть до сих пор, заминированьі. Беспрецендентньіе мерьі обороньі , полное вьіселение южньіх частей К. Рога, тяжелое вооружение, и плюс немного везения для нас спасли ситуацию. Но если бьі, от 10 000 орков не отвлекали на себя защитники Мариуполя, они бьі бьіли возле К. Рога,если бьі не ТрО Кривого Рога, если бьі не так наз. добровольческая артиллерия, если бьі не так наз. "Стабилизационньіе мероприятия" от ВСУ , когда кононада бьіла такая, что аж в Петровском, и в Александрии , Кировоградской обл, бьіло сльішно вечером взрьівьі, то плохи бьі бьіли дела, страну перекрьівали по линии на плотину Светловодск и Кременчуг и вся группировка Донбасса отрезана, вместе с Днепр, Харьков, Запорожье, Донбасс.
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17.04.2022 14:38 Ответить
Российские оккупанты:
- Работает Град
- От нас или по нам?
- Конечно от нас!

https://t.me/gruz_200_rus/1845 https://t.me/gruz_200_rus/1845

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17.04.2022 14:18 Ответить
в цій новині мене перш за все цікавить, що вони *****, вони вже під Кривим Рогом
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17.04.2022 14:21 Ответить
https://deepstatemap.live/#8/47.386/32.103 https://deepstatemap.live/#8/47.386/32.103

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17.04.2022 14:24 Ответить
Коли ви ***** уже географію вивчите та дізнаєтесь, що Дніпропетровська область межує з Херсонською?
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17.04.2022 14:27 Ответить
Я уже не удивляюсь. По новостям мы победно отступаем, а враг позорно бежит за нами.
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17.04.2022 14:29 Ответить
Ви, це кацапи? По факту ворог побєдно відступив з половини зайнятої території, втративши 20% армії. Зараз їсть землю без просування вже півтора місяці на півдні і сході. Ми за мемасиками і *********** забуваємо, що на нас напала не Молдова, а величезна імперія, яка мала нас знищити за кілька днів.
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17.04.2022 14:39 Ответить
Ми, це краматорский район. Якщо раніше я чув лише постріли від нас, то тепер вже йдо нас прилітає. І вже поруч гинуть люди. То що не так?
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17.04.2022 21:56 Ответить
Кривий Ріг протяжністю 120 км, це так для деяких географів.
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17.04.2022 14:40 Ответить
Тягнеться майже з початку Херсонської обл.
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17.04.2022 14:41 Ответить
Не 120 а 68 км.
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17.04.2022 15:07 Ответить
От СевГОКа до ИнГОКа-более 120 км.
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17.04.2022 15:25 Ответить
Вони на Херсонщині, а вона межує з Криворізьким районом.
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17.04.2022 14:46 Ответить
Какой мудила всё видео надписями загаживает? Одной в уголку мало?
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17.04.2022 14:26 Ответить
та й музика по голові лупить.
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17.04.2022 15:09 Ответить
свои - это те же мураевские - наші. Кр.Рог - вотчина януковского вилкула - там в голове никогда ничего не изменится.
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17.04.2022 17:25 Ответить
і москаля нема ... немає москаля.....немає ***** вопше ....сама сира земля......
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17.04.2022 14:28 Ответить
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17.04.2022 14:34 Ответить
Народний депутат з владної фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов повідомив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. У коментарі «Схеми» (Радіо Свобода) депутат розповів про досвід спілкування з російськими військовослужбовцями та запевнив, що з окупаційною владою не співпрацює.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 - ред.) та в якому живе, депутат спочатку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356395873169928&id=100063985545703 повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня.
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17.04.2022 14:37 Ответить
Никто и никого до Кривого Рога не допускал,орков гонят с северных районов Херсонской области.
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17.04.2022 15:23 Ответить
Даунбас московитам не потрібний, захоплення Донецької і Луганської областей - це виключно поліимчна необхідність, щоб виправдати свої злочинні дії, що вони "досягли своєї метиі звільнили лугандонів від Києва...". Їх основна мета - це захопити узбережжя морів, зробити як Азовське, так і Чорне море своїми внутрішніми морями. Миколаїв взяти не можуть, ось і нищать там все, Одесу бояться, бо буде там їм гаплик. А щодо Херсонської та Запорізької областей - то там нелегко нам прийдеться, але рухатися вперед потрібно, щодня, щогодини нищити москалів, не давати їм покою ні вдень ні вночі, просуватися вперед !!!
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17.04.2022 16:25 Ответить
протянули через тапок видео поставили сраных 150 штампиков да еще музыку которая не надо там в принципе та спасибо кровь с глаз и иухов((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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17.04.2022 18:25 Ответить
 
 