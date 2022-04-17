Знищення позиції окупантів поблизу Криворізького району. ВIДЕО безпілотника

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксоване знищення ворожих позицій поблизу Криворізького району Дніпропетровщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські артилеристи влучно стріляють по позиціям та техніці окупантів - БМП, автомобілям забезпечення та екскаватору.

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