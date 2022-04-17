УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
32 181 33

Знищення позиції окупантів поблизу Криворізького району. ВIДЕО безпілотника

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксоване знищення ворожих позицій поблизу Криворізького району Дніпропетровщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські артилеристи влучно стріляють по позиціям та техніці окупантів - БМП, автомобілям забезпечення та екскаватору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Коли ви ***** уже географію вивчите та дізнаєтесь, що Дніпропетровська область межує з Херсонською?
показати весь коментар
17.04.2022 14:27
+11
Ви, це кацапи? По факту ворог побєдно відступив з половини зайнятої території, втративши 20% армії. Зараз їсть землю без просування вже півтора місяці на півдні і сході. Ми за мемасиками і *********** забуваємо, що на нас напала не Молдова, а величезна імперія, яка мала нас знищити за кілька днів.
показати весь коментар
17.04.2022 14:39
+7
показати весь коментар
17.04.2022 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я думал они дальше близь николаева не прошли
они еще северее до кривого рога дошли?
показати весь коментар
17.04.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 14:20 Відповісти
да уж, сколько их выбивать из своих позиций придется еще
расползлись твари
показати весь коментар
17.04.2022 14:29 Відповісти
невтішна карта..розрізають по кусках..нажаль
показати весь коментар
17.04.2022 15:02 Відповісти
жуткая карта...
показати весь коментар
17.04.2022 16:37 Відповісти
Да при чем тут Николаев? Они вдоль левого берега Днепра ползут в Кривому рогу. Через Николаев они пытаются к Одессе прорваться, а к Днепру через Кривой рог.
показати весь коментар
17.04.2022 14:23 Відповісти
Никуда они не ползут,вернее не ползут,а отползают.
показати весь коментар
17.04.2022 14:42 Відповісти
Може відео стареньке, зараз день в день не викладують.
показати весь коментар
17.04.2022 14:37 Відповісти
они в Херсонской области,просто специфика Кривого Рога такова,что южные районы города практически на границе с Николаевской и Херсонской областей,но рашистов оттуда успешно выбивают.
показати весь коментар
17.04.2022 14:38 Відповісти
Все подходьі к Кривому Рогу бьіли , да и есть до сих пор, заминированьі. Беспрецендентньіе мерьі обороньі , полное вьіселение южньіх частей К. Рога, тяжелое вооружение, и плюс немного везения для нас спасли ситуацию. Но если бьі, от 10 000 орков не отвлекали на себя защитники Мариуполя, они бьі бьіли возле К. Рога,если бьі не ТрО Кривого Рога, если бьі не так наз. добровольческая артиллерия, если бьі не так наз. "Стабилизационньіе мероприятия" от ВСУ , когда кононада бьіла такая, что аж в Петровском, и в Александрии , Кировоградской обл, бьіло сльішно вечером взрьівьі, то плохи бьі бьіли дела, страну перекрьівали по линии на плотину Светловодск и Кременчуг и вся группировка Донбасса отрезана, вместе с Днепр, Харьков, Запорожье, Донбасс.
показати весь коментар
17.04.2022 14:38 Відповісти
Российские оккупанты:
- Работает Град
- От нас или по нам?
- Конечно от нас!

https://t.me/gruz_200_rus/1845 https://t.me/gruz_200_rus/1845

показати весь коментар
17.04.2022 14:18 Відповісти
в цій новині мене перш за все цікавить, що вони *****, вони вже під Кривим Рогом
показати весь коментар
17.04.2022 14:21 Відповісти
https://deepstatemap.live/#8/47.386/32.103 https://deepstatemap.live/#8/47.386/32.103

показати весь коментар
17.04.2022 14:24 Відповісти
Коли ви ***** уже географію вивчите та дізнаєтесь, що Дніпропетровська область межує з Херсонською?
показати весь коментар
17.04.2022 14:27 Відповісти
Я уже не удивляюсь. По новостям мы победно отступаем, а враг позорно бежит за нами.
показати весь коментар
17.04.2022 14:29 Відповісти
Ви, це кацапи? По факту ворог побєдно відступив з половини зайнятої території, втративши 20% армії. Зараз їсть землю без просування вже півтора місяці на півдні і сході. Ми за мемасиками і *********** забуваємо, що на нас напала не Молдова, а величезна імперія, яка мала нас знищити за кілька днів.
показати весь коментар
17.04.2022 14:39 Відповісти
Ми, це краматорский район. Якщо раніше я чув лише постріли від нас, то тепер вже йдо нас прилітає. І вже поруч гинуть люди. То що не так?
показати весь коментар
17.04.2022 21:56 Відповісти
Кривий Ріг протяжністю 120 км, це так для деяких географів.
показати весь коментар
17.04.2022 14:40 Відповісти
Тягнеться майже з початку Херсонської обл.
показати весь коментар
17.04.2022 14:41 Відповісти
Не 120 а 68 км.
показати весь коментар
17.04.2022 15:07 Відповісти
От СевГОКа до ИнГОКа-более 120 км.
показати весь коментар
17.04.2022 15:25 Відповісти
Вони на Херсонщині, а вона межує з Криворізьким районом.
показати весь коментар
17.04.2022 14:46 Відповісти
Какой мудила всё видео надписями загаживает? Одной в уголку мало?
показати весь коментар
17.04.2022 14:26 Відповісти
та й музика по голові лупить.
показати весь коментар
17.04.2022 15:09 Відповісти
свои - это те же мураевские - наші. Кр.Рог - вотчина януковского вилкула - там в голове никогда ничего не изменится.
показати весь коментар
17.04.2022 17:25 Відповісти
і москаля нема ... немає москаля.....немає ***** вопше ....сама сира земля......
показати весь коментар
17.04.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 14:34 Відповісти
Народний депутат з владної фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов повідомив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. У коментарі «Схеми» (Радіо Свобода) депутат розповів про досвід спілкування з російськими військовослужбовцями та запевнив, що з окупаційною владою не співпрацює.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 - ред.) та в якому живе, депутат спочатку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356395873169928&id=100063985545703 повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня.
показати весь коментар
17.04.2022 14:37 Відповісти
Никто и никого до Кривого Рога не допускал,орков гонят с северных районов Херсонской области.
показати весь коментар
17.04.2022 15:23 Відповісти
Даунбас московитам не потрібний, захоплення Донецької і Луганської областей - це виключно поліимчна необхідність, щоб виправдати свої злочинні дії, що вони "досягли своєї метиі звільнили лугандонів від Києва...". Їх основна мета - це захопити узбережжя морів, зробити як Азовське, так і Чорне море своїми внутрішніми морями. Миколаїв взяти не можуть, ось і нищать там все, Одесу бояться, бо буде там їм гаплик. А щодо Херсонської та Запорізької областей - то там нелегко нам прийдеться, але рухатися вперед потрібно, щодня, щогодини нищити москалів, не давати їм покою ні вдень ні вночі, просуватися вперед !!!
показати весь коментар
17.04.2022 16:25 Відповісти
протянули через тапок видео поставили сраных 150 штампиков да еще музыку которая не надо там в принципе та спасибо кровь с глаз и иухов((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
17.04.2022 18:25 Відповісти
 
 