Рашисти у Бучі вбили чоловіка із прізвищем Навальний, - Bild

Російські окупанти, перебуваючи у Бучі, застрелили місцевого жителя Іллю Навального, однофамільця опозиційного російського політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Місцева жителька розповіла, що востаннє бачила Іллю 12 березня, тоді ж його розстріляли російські окупанти.

"Ми увійшли в наш багатоквартирний будинок, коли Ілля спустився зі сходів. Я йому кажу: не виходь, там стрілянина. Але він все одно хотів вийти на вулицю, щоб викурити сигарету", - розповіла жінка.

Коли через годину Марія вийшла з підвалу, то побачила, що він лежить на землі.

"Вони вистрілили йому в голову. Його паспорт на прізвище Навальний був поруч", - додала вона.

Іллі Навальному було 60 років. Він родом із Залісся, українського села поблизу Чорнобиля, з якого родом і батько Олексія Навального.

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