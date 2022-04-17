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Київська область (3805) Навальний (612) Буча (530)

Рашисти у Бучі вбили чоловіка із прізвищем Навальний, - Bild

навальний

Російські окупанти, перебуваючи у Бучі, застрелили місцевого жителя Іллю Навального, однофамільця опозиційного російського політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Місцева жителька розповіла, що востаннє бачила Іллю 12 березня, тоді ж його розстріляли російські окупанти.

"Ми увійшли в наш багатоквартирний будинок, коли Ілля спустився зі сходів. Я йому кажу: не виходь, там стрілянина. Але він все одно хотів вийти на вулицю, щоб викурити сигарету", - розповіла жінка.

Коли через годину Марія вийшла з підвалу, то побачила, що він лежить на землі.

"Вони вистрілили йому в голову. Його паспорт на прізвище Навальний був поруч", - додала вона.

Іллі Навальному було 60 років. Він родом із Залісся, українського села поблизу Чорнобиля, з якого родом і батько Олексія Навального.

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Топ коментарі
+19
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17.04.2022 19:54
+18
Каждый третий русский имеет украинские корни. Проблема не в этничности, а в идеалах.
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17.04.2022 19:52
+17
навальний просив Захід не постачати зброю Україні, це про так звану опозицію рашки
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17.04.2022 19:52
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А тот, кот. сидит имеет украинские корни..
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17.04.2022 19:50 Відповісти
Каждый третий русский имеет украинские корни. Проблема не в этничности, а в идеалах.
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17.04.2022 19:52 Відповісти
А кожний другий - татаромонгольські
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17.04.2022 19:55 Відповісти
Не имею ничего ни против татар, ни против монгол.
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17.04.2022 20:04 Відповісти
Короче, дальние родственники. Мои родственники из моего родного села также разъехались по всей Украине и не только.
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17.04.2022 19:51 Відповісти
навальний просив Захід не постачати зброю Україні, це про так звану опозицію рашки
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17.04.2022 19:52 Відповісти
Откуда он просил, из тюрьмы?)
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17.04.2022 20:02 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXyRFGIElVb4h8KQmVH3fhYBgniLCldF90aWYJQyYJ5yYQQ84bJvTHN-HLYmYHXltcbls0UXEUqO1OuXG-xtyE2kBpLOGZIh2OpqZJAm6WYk0MTPGLSup8xwcg2lAI46yw&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . А правда ж, Навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:

Форбс:
"Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания.

Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. (Президент России Владимир) Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер".
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17.04.2022 20:19 Відповісти
Не забываем - Навальный (хоть и в зоне) РАШИСТ! Это он сам это признал согласившись с окупацией Крыма в 2014............... https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea

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17.04.2022 20:33 Відповісти
ты забыл добавить что это интервью было 2015году, все остальное верно
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17.04.2022 20:39 Відповісти
"военная победа Украины над Россией невозможна". Возможна, в этом нет сомнений
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18.04.2022 00:08 Відповісти
Поподробней можно, когда и как? А то я как-то за чтением на цензоре всяких пистоболов видно упустил эту новость
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17.04.2022 20:17 Відповісти
Та то було ще в 2015 році, з того часу Навальний вже немало помиїв випив, і в таборах підлікував свою голову.
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17.04.2022 20:58 Відповісти
тут нічого навідь гадати і співставляти - мужика вбили лише за те що він має призвіще Навальний. Всім Навальних на період війни терміново треба видати нові призвіща.
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17.04.2022 19:53 Відповісти
тогда и всем украинцам нужно "видати нові призвіща". Цель орков новый и окончательный геноцид украинцев.
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17.04.2022 19:56 Відповісти
Всі українці і так повинні стати
Бандерами..
Ось так.
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17.04.2022 20:03 Відповісти
краще б того що там а наш би залишився живий.. орки-що скажешь
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17.04.2022 19:54 Відповісти
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17.04.2022 19:54 Відповісти
У расчеловеченных белковых организмов мозгов немного.
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17.04.2022 19:54 Відповісти
Паранойя .
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17.04.2022 19:55 Відповісти
Царствіє небесне чоловіку.
...
...ПС )))) Зато з призвіськом
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17.04.2022 20:07 Відповісти
«Агент Кремля»


@BIuwv9yXkP6N97t

·
https://twitter.com/BIuwv9yXkP6N97t/status/1515531965071601667 13 ч



Это шалашовка так и не попала не под одни санкции, и комфортно продолжает жить в Монако.

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17.04.2022 20:10 Відповісти
До чого тут його прізвище? Щоб вбити українця, оркам привід не потрібен. Вони вбивали людей посеред вулиці просто так, бо всі кацапи - кончєні ********.
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17.04.2022 20:11 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл про того навального, який касап:

А правда ж, навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:
Форбс: "Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания. Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер" (с).

Ах, за славу руцкага аружія йому обідно стало. Ще один рашен пропагандіст хрєнов буде розказувати, що українська армія не могла б перемогти його нєпабєдімую. Цікаво, а в них у тюрмі політінформації проводять? Міг би й підзаробити.
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17.04.2022 20:11 Відповісти
Как же вы задрали, боты проплаченные, разгонять по сети херню всякую. Во-первых, Чорновол, в отличие от отца - не авторитет ни разу, а во-вторых.... Где ссылка на статью? Её не приводишь потому что это из интервью 2015-года? Это прокол, Штирлиц, Петя не похвалит https://www.forbes.ru/news/283059-navalnyi-prizval-ssha-otkazatsya-ot-postavok-oruzhiya-ukraine
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17.04.2022 20:23 Відповісти
От того, что дата интервью не указана, что, віходит, человек врет?
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17.04.2022 21:02 Відповісти
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17.04.2022 20:19 Відповісти
Про якогось родича Навального з тих країв, писали десь осінню, може це і він, і може його навмисне вбили.
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17.04.2022 20:58 Відповісти
І що що Навальний?Я думаю,що в Україні він не один з таким прізвищем.Головне це те,що він когось син,батько,брат,друг,а писати те,що він має таке саме прізвище як той,що сидить у тюрьмі це безглуздо.
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17.04.2022 20:59 Відповісти
если вам говорят "не виходь, там стрілянина." то не выходите покурить.
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20.04.2022 22:15 Відповісти
 
 