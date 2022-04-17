Рашисти у Бучі вбили чоловіка із прізвищем Навальний, - Bild
Російські окупанти, перебуваючи у Бучі, застрелили місцевого жителя Іллю Навального, однофамільця опозиційного російського політика Олексія Навального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Місцева жителька розповіла, що востаннє бачила Іллю 12 березня, тоді ж його розстріляли російські окупанти.
"Ми увійшли в наш багатоквартирний будинок, коли Ілля спустився зі сходів. Я йому кажу: не виходь, там стрілянина. Але він все одно хотів вийти на вулицю, щоб викурити сигарету", - розповіла жінка.
Коли через годину Марія вийшла з підвалу, то побачила, що він лежить на землі.
"Вони вистрілили йому в голову. Його паспорт на прізвище Навальний був поруч", - додала вона.
Іллі Навальному було 60 років. Він родом із Залісся, українського села поблизу Чорнобиля, з якого родом і батько Олексія Навального.
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Форбс:
"Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания.
Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. (Президент России Владимир) Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер".
Бандерами..
Ось так.
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...ПС )))) Зато з призвіськом
@BIuwv9yXkP6N97t
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https://twitter.com/BIuwv9yXkP6N97t/status/1515531965071601667 13 ч
Это шалашовка так и не попала не под одни санкции, и комфортно продолжает жить в Монако.
А правда ж, навальний - не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати. Нехай уже сидить до останку, стервота. Чому? Та й раніше аргументів вистачало. А тут іще підвалило:
Форбс: "Оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете The Washington Post выступил против поставок летального вооружения из США на Украину, призвав вместо этого расширить санкции против россиян. Фрагменты интервью опубликованы на сайте издания. Навальный усомнился в том, что поставки летального вооружения на Украину кардинально изменят ситуацию. «Просто из-за того факта, что военная победа Украины над Россией невозможна. Путин получит новые факты в пользу того, что американцы, а не украинцы воюют на Украине. Но я не могу представить, что украинская армия, даже вооруженная американскими беспилотниками, одержит победу над российской армией», - сказал оппозиционер" (с).
Ах, за славу руцкага аружія йому обідно стало. Ще один рашен пропагандіст хрєнов буде розказувати, що українська армія не могла б перемогти його нєпабєдімую. Цікаво, а в них у тюрмі політінформації проводять? Міг би й підзаробити.