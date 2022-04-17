Молдова отказалась продавать Украине свои истребители, - СМИ

В первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на балансе Миг-29 и которые не используются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

По данным ЕП, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать или передать Украине боевую авиацию молдовских ВВС.

На балансе Минобороны в Молдове находятся 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Однако источники издания утверждают, что Киев по просьбе получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы, с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.

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