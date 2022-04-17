Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі, - ЗМІ
У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.
На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.
Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.
Будь ласка, зачекайте...
А таким провокаторам как это - можно и в табло.
Але це не значить, що Україна має забути таке "відсиджування за спинами українців", особливо маючи приклади балтійських країн.
Вот и всё
Прежде, чем пукнуть, они думают: не разозлит ли это Россию?
Убогих надо пожалеть.
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - 1 літак ймовірно https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D0%93-29_(1992)&action=edit&redlink=1 збитий в ході Придністровського конфліктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-5 [5]
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - 1 літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова віддала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії . У документах не фігурує ціна літака. За словами голови спеціальної парламентської комісії Юрія Стойковаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-6 [6] , колишні високопоставлені військові Молдови визнали, що поступилися літаком «в рахунок боргів Молдови Румунії за надану допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 воєнного конфлікту 1992 року» .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - 4 літаки продано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Ємен https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-7 [7] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 - 21 літак (з них лише шість придатні для польотів) продано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 17 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 колишній міністр оборони країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82 Валеріу Пасат був засуджений до 10 років в'язниці за продаж літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Він був звинувачений у тому, що в результаті цієї операції, держава втратила понад 50 мільйонів доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-8 [8] .
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 на аеродромі в Маркулешти залишилося 6 винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 . Всі в робочому станіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-9 [9] .
У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова оголосила про намір продати останні шість винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 , що ще залишилися в неї на озброєнні. У разі, «якщо покупець на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 не знайдеться, вони будуть утилізовані».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-10 [10] .
***** про які літаки взагалі мова,вони з 2007 го не літають,***** та у нас такого мотлоху по авіабазах самих гниє,що вони купляти зібрались,не літаючі гниляки? ви тут всі в сосну вдарились,найшли за що молдову гандоситим,а мізками своїми подумати слабо? Згідно вікі Україні після розпаду совка дісталось 220! міг29,а скільки в строю? от і ***** нам ці борти якщо у нас самих їх не накрилі ціла гора,краще б подумали за СКІЛЬКИ ті ********** хотіли їх купити?
Одно из национальных изданий распространило сегодня https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340272/ фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.
Опрошенные «Думской» специалисты едины во мнении: наши коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.
На молдавском аэродроме Маркулешты действительно стоят шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.
Более тридцати самолетов МиГ-29 остались на маркулештском аэродроме после распада бывшего СССР от 86-го истребительного полка 119-й истребительной авиадивизии.
В 1994-97 годах несколько бортов за очень небольшие деньги продали Йемену, а 21 - США. В 2007-2010 годах Молдова безуспешно пыталась продать оставшиеся шесть самолетов, но покупателей так и не нашлось.
В 2012 году Кишинев еще раз попытал счастья - вся шестерка продавалась на аукционе за 8,5 миллиона долларов, но покупателей не нашлось.
Можно не сомневаться, что и Йемен, и США забрали самые свежие борта, поднимавшиеся в воздух во время вооруженного конфликта в непризнанной пмр в 1992 году. А самолеты, находящиеся сейчас в Маркулештах, в 2005-2006 годах прошли ремонт в Румынии и вернулись своим ходом.
Бывший министр обороны Молдовы Валерий Пасат в 2005 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за сделку с США, в результате которой страна якобы потеряла более 50 миллионов долларов.
Как бы то ни было, истребители, о которых идет речь, стоят без какого-либо обслуживания под открытым небом уже 16 лет. Даже если представить невозможную ситуацию, что с них не сняли все ценное, крылатые машины все равно могут служить разве что в роли музейных экспонатов. И думать, что они представляют какую-то военную ценность, может разве что клинический идиот. Или провокатор.
Редакция «Думской» хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.
Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).
Друзья, у Молдовы нет танков!
В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.
Слава Украине!
https://dumskaya.net/news/razoblachenie-ocherednogo-feyka-starye-moldavski-163163/ Автор - редакция «Думской»
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
або польщі продати а вона нам
И ей должно быть немножко стыдно за такие действия) Но она может исправить ситуацию