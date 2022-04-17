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Молдова (2018) літак (2853)

Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі, - ЗМІ

молдова

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда. 

За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова не може запровадити санкції проти РФ, дестабілізація нікому не допоможе, - Санду

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Топ коментарі
+79
****, ну і сусіди у нас навколо - прсто гниди
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17.04.2022 19:58
+44
Молдова виявилась серливою...
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17.04.2022 19:57
+42
а ми ********** мамалижних газом підтримували, коли кацапи їм його перекрили... навіщо, питається в задачі?????
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17.04.2022 19:59
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Беженцам - помогать.
А таким провокаторам как это - можно и в табло.
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17.04.2022 20:54 Відповісти
Я женщине одесситке с двумя девочками,принес рюкзак продуктов,но забыл капусту для борща ей купить. А она говорит -Не беспокойтесь,у меня капуста есть! Открыла холодильник,а там на весь холодильник всего один кочан капусты... А когда последний раз принес,маленькая полутора лет девочка обняла мою ногу и прижалась щекой ко мне,то у меня чуть слезы не брызнули из глаз. Хотя я знаю только имя матери и телефон,а они вообще не знают кто я такой,как меня зовут... Ладно,это эмоции...
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17.04.2022 21:14 Відповісти
Зате https://fb.watch/crW2_j05C_/ M113 та М109 вже в Україні
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17.04.2022 20:26 Відповісти
Оце на майбутнє : багато хто нещодавно були хіба шо не у захваті від такої прогресивної та проєвропейської майї санду... Тепер побачили - чого вартує та її "проєвропейськість"?! Ця квазідержава під назвою "молдова" після нашої Перемоги просто щезне з політичної карти світу- бо буде поглинена Румунією у зв'язку з його нежиттєздатністю як самостійного державного утворення(фейл-стейт). Тому нам нема ніякого сенсу зважати на якісь там "інтереси" чи "вимоги" майбутньої румунської провінції - коли будемо зачищати той придністровський гнидник в себе під боком від рашистських метастазів. А до моменту поглинання цієї країни Румунією треба максимально звузити співпрацю з урядом санду в усіх можливих напрямках, бо як мати таких "гарних друзів" - і ворогів не треба!
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17.04.2022 20:32 Відповісти
Молдова - незалежна держава. Ми маємо це поважати. Хоч би яким гнилуватим було її керівництво. Але, з так званим "ПМР", схоже, доведеться розбиратися нам самим. Бо сама Молдова надто корумпована росіянами і від деокупації Придністров'я самоусунулася. А от чи захоче сама Молдова згодом ввійти в склад Румунії - думати зарано.
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17.04.2022 20:54 Відповісти
на сьогодні Молдова це одне розчарування, шкода, але що поробиш, кожна країна вибирає свій шлях
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17.04.2022 20:33 Відповісти
Отправьте это чучело конченое *************** в бан наконец !!!
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17.04.2022 21:18 Відповісти
Может это такая же "Европейская правда" как и "Евроньюс"-телевидение...
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17.04.2022 20:38 Відповісти
Окрім внутрішніх причин тут є ще одна - це типова жіноча реакція на небезпеку, старатися уникнути довільним способом, навіть ціною ганьби. А тут додатково до зовнішньої небезпеки є ще й загроза внутрішніх неспокоїв. Рішення "не продавати" Україні для Санду просто безальтернативне.

Але це не значить, що Україна має забути таке "відсиджування за спинами українців", особливо маючи приклади балтійських країн.
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17.04.2022 20:43 Відповісти
Я їх розумію. Їм ще з ПНР воювати. Можут починати хоч завтра.
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17.04.2022 20:46 Відповісти
Да не факт,что был этот отказ! Только если будет официальное заявления нашего президента,то тогда все будет ясно.
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17.04.2022 20:54 Відповісти
Гадаєте, щось зміниться?
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18.04.2022 02:21 Відповісти
Я,лично ,извиняюсь ,что подумала плохо -оказалось,что мы и не обращались к Молдове с этим ...кому то надо всех пересрать (
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18.04.2022 08:21 Відповісти
Народ, ну что вы хотите от Модовы, это маленькая страна с населением 2 миллиона человек и крохотной армией. Которая в отличии от прибалтийских стран, еще и не прикрыта зонтиком НАТО...
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17.04.2022 20:50 Відповісти
Да ладно НАТО. Польша и Прибалты вместе взятые - дали ровно столько же самолетов что и Молдова.
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17.04.2022 20:57 Відповісти
Ви помиляєтеся
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17.04.2022 21:50 Відповісти
У всех соседей Украины есть территориальные претензии к Украине
Вот и всё
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17.04.2022 20:52 Відповісти
А тому,Україні потрібно ставати сильною..."чтоби всє сосєді вмєсто прєтензій курілі одну большую толстую пісю,і прі встрєче говорілі "Слава Україні!". Правда, сосєд?" Скажу по секрету.Так і буде!
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17.04.2022 21:24 Відповісти
Мда? Только с Россией вообще-то. И Венгрия о чём-то там фантазирует, но не больше.
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17.04.2022 21:34 Відповісти
На ""балансі"" Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29 і можна назавжди про них забути. бо там усе розкрадено...
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17.04.2022 20:52 Відповісти
ЗЕ им, кажется, осенью с газом помог из наших хранилищ? Ню-ню...
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17.04.2022 20:57 Відповісти
А хто саме звертався, яка кремльовсьаа криса хотіла віддати гроші за те, на відновлення чого немає ані часу, ані, можливо, засобів?
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17.04.2022 20:58 Відповісти
мало ім Прпдністров.я--історія нічого не вчить .
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17.04.2022 21:04 Відповісти
Можливо я не правий але з'явилася думка що багато країн використовують війну Росії проти України в своїх цілях, наприклад таких як отримання американської зброї замість свого мотлоху чи якісь економічні плюшки. Хотів би я знати про ці високоморальні країни.
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17.04.2022 21:08 Відповісти
Залякав путлер всіх хто малий і слабкий, ось і серуть. Тай у Європі багато хто боїться русню, добре хоть дядько Сем і Брити не з лякливих.
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17.04.2022 21:10 Відповісти
Ну молдавани теж в ілюзії що якщо сидітимуть тихо то їх може не помітять і не з'їдять. Вони жорстоко помиляються
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17.04.2022 21:15 Відповісти
Зато в ЄС вони перші в черзі.
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17.04.2022 21:16 Відповісти
Ми це запам'ятаємо, санду...
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17.04.2022 21:35 Відповісти
Брехня, в этих Маркулештах давно нет ни одного самолета, еще в 90-е президент Лучинский все кому-то продал, а деньги украл. Там нет ничего кроме взлетной полосы да и та травой поросла. Это вброс рашистов чтоб натравить молдаван и украинцев друг на друга.
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17.04.2022 21:38 Відповісти
Брехня. Якби не було - так і сказали б.
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17.04.2022 21:47 Відповісти
Реально ,это брехня,как оказалось сегодня..
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18.04.2022 08:22 Відповісти
Интересно, Санду понимает, что если, не дай бог, мы проиграем, то рашка Молдову проглотит за один раз и не подавится? ***** Санду не помилует в любом случае
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17.04.2022 21:41 Відповісти
Украина не проиграет.
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17.04.2022 21:59 Відповісти
Ну нє то нє. І від нас буде нє. Ікнеться.
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17.04.2022 21:46 Відповісти
Наші наївні як діти)) ще б у білорасєї запросили літаків на продаж...
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17.04.2022 21:59 Відповісти
Нет там ни хрена и уже давно это кремлевский вброс эти истребители еще лучинский продал американцам и деньги не извесно где Не верьте в эту чушь
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17.04.2022 22:12 Відповісти
Фейк від Европейская правда. Не треба бути як русня та користуватись декількома джерелами інформації.
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17.04.2022 22:15 Відповісти
Молдова, Грузия и Армения - это правильные соседи кремля.
Прежде, чем пукнуть, они думают: не разозлит ли это Россию?
Убогих надо пожалеть.
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17.04.2022 22:34 Відповісти
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18.04.2022 00:07 Відповісти
15 років зберігання під вікритим небом.... мммм я навіть не знаю напевне стан ********... у нас що своїх таких мало?
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18.04.2022 00:19 Відповісти
Это 6 призраком без моторов их даже не заводили лет 20 они даже на зап части не годятся не то что летать
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18.04.2022 00:20 Відповісти
Ви кількома постами вище писали, що їх немає взагалі. Так вони є чи їх нема?
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18.04.2022 02:26 Відповісти
Після розпаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдові дісталося 32https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-3 [3] (за іншими даними 34https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-4 [4] ) винищувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 86-го винищувального полку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Чорноморського флоту СРСР (аеродром Маркулешти), що після розпаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР перейшов під юрисдикцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови .

https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - 1 літак ймовірно https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D0%93-29_(1992)&action=edit&redlink=1 збитий в ході Придністровського конфліктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-5 [5]
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - 1 літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова віддала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії . У документах не фігурує ціна літака. За словами голови спеціальної парламентської комісії Юрія Стойковаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-6 [6] , колишні високопоставлені військові Молдови визнали, що поступилися літаком «в рахунок боргів Молдови Румунії за надану допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 воєнного конфлікту 1992 року» .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - 4 літаки продано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Ємен https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-7 [7] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 - 21 літак (з них лише шість придатні для польотів) продано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 17 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 колишній міністр оборони країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82 Валеріу Пасат був засуджений до 10 років в'язниці за продаж літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Він був звинувачений у тому, що в результаті цієї операції, держава втратила понад 50 мільйонів доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-8 [8] .

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 на аеродромі в Маркулешти залишилося 6 винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 . Всі в робочому станіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-9 [9] .

У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова оголосила про намір продати останні шість винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 , що ще залишилися в неї на озброєнні. У разі, «якщо покупець на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 не знайдеться, вони будуть утилізовані».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-10 [10] .

***** про які літаки взагалі мова,вони з 2007 го не літають,***** та у нас такого мотлоху по авіабазах самих гниє,що вони купляти зібрались,не літаючі гниляки? ви тут всі в сосну вдарились,найшли за що молдову гандоситим,а мізками своїми подумати слабо? Згідно вікі Україні після розпаду совка дісталось 220! міг29,а скільки в строю? от і ***** нам ці борти якщо у нас самих їх не накрилі ціла гора,краще б подумали за СКІЛЬКИ ті ********** хотіли їх купити?
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18.04.2022 00:16 Відповісти
Украинское издание обвинило Молдову в нежелании передать нашей стране ржавые МиГи: дураки или провокаторы?
Одно из национальных изданий распространило сегодня https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340272/ фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.

Опрошенные «Думской» специалисты едины во мнении: наши коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.

На молдавском аэродроме Маркулешты действительно стоят шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.

Более тридцати самолетов МиГ-29 остались на маркулештском аэродроме после распада бывшего СССР от 86-го истребительного полка 119-й истребительной авиадивизии.

В 1994-97 годах несколько бортов за очень небольшие деньги продали Йемену, а 21 - США. В 2007-2010 годах Молдова безуспешно пыталась продать оставшиеся шесть самолетов, но покупателей так и не нашлось.

В 2012 году Кишинев еще раз попытал счастья - вся шестерка продавалась на аукционе за 8,5 миллиона долларов, но покупателей не нашлось.

Можно не сомневаться, что и Йемен, и США забрали самые свежие борта, поднимавшиеся в воздух во время вооруженного конфликта в непризнанной пмр в 1992 году. А самолеты, находящиеся сейчас в Маркулештах, в 2005-2006 годах прошли ремонт в Румынии и вернулись своим ходом.

Бывший министр обороны Молдовы Валерий Пасат в 2005 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за сделку с США, в результате которой страна якобы потеряла более 50 миллионов долларов.

Как бы то ни было, истребители, о которых идет речь, стоят без какого-либо обслуживания под открытым небом уже 16 лет. Даже если представить невозможную ситуацию, что с них не сняли все ценное, крылатые машины все равно могут служить разве что в роли музейных экспонатов. И думать, что они представляют какую-то военную ценность, может разве что клинический идиот. Или провокатор.

Редакция «Думской» хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.

Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).

Друзья, у Молдовы нет танков!

В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.

Слава Украине!

https://dumskaya.net/news/razoblachenie-ocherednogo-feyka-starye-moldavski-163163/ Автор - редакция «Думской»

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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18.04.2022 00:30 Відповісти
тихенько треба було все зробить, навіщо всім знати кому продали
або польщі продати а вона нам
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18.04.2022 01:22 Відповісти
літаки 16 років стоять на приколі,***** нам цей брухт,у нас самих таких стоїть бери не хочу.
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18.04.2022 02:28 Відповісти
суки
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18.04.2022 01:30 Відповісти
Просто малышка Мая Санду испугалась, что мы не выстоим, а если она поможет нам, то потом русские твари захватят и Молдову.
И ей должно быть немножко стыдно за такие действия) Но она может исправить ситуацию
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18.04.2022 01:58 Відповісти
ЭТО НЕПРАВДА! Те самолёты непригодны для ремонта и использования, это МЕТАЛЛОЛОМ, который остался после распада СССР с 1991 года, их даже на запчасти нельзя разобрать! И никто их не собирался покупать!
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18.04.2022 03:14 Відповісти
Тю-тю-тю,вы то откуда знаете о состоянии самолётов,а мнение "Думской",которая в "курсе" не многого стоит.
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18.04.2022 12:46 Відповісти
https://dumskaya.net/news/razoblachenie-ocherednogo-feyka-starye-moldavski-163163/
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18.04.2022 03:15 Відповісти
Это оказалось полным фейком -мы даже не обращались с этим к Молдове
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18.04.2022 08:24 Відповісти
У вас статус не тот ,что бы к кому то обращаться.Есть такое выражение,-"Мы пахпли".
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18.04.2022 12:40 Відповісти
Ц винищувачі (що вони є, що їх немає...) допоможуть Молдавії як мертвому припарка. Молдавії їх краще віддати - ціліша буде.
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18.04.2022 08:53 Відповісти
На Цензоре точно сидят российские кроты в модераторах. Прибежала какая-то нервная особа и удалили комментарий, который набрал 66 лайков: "Может, они сожалеют, что не вся территория Приднестровье? Убогие...". Т.е., многие люди думают, как я.
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18.04.2022 11:49 Відповісти
Такое впечатление,что и Приднестровье Молдове не нужно.Над этим вопросом стоит поразмыслить,нам на фланге не очень то и нужен такой сосед
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18.04.2022 12:37 Відповісти
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