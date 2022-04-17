РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Война
37 451 50
изнасилование (909) Федорук (27) Ворзель (14)

Рашисты изнасиловали охранника детского санатория в Ворзеле, - мэр Бучи Федорук

рф

Российские оккупанты на Киевщине насиловали не только женщин и детей, но и мужчин.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу больше, Ворзель, детский санаторий "Орленок", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", - рассказал он.

Смотрите: "Ты давай там, украинских баб насилуй": идентифицированы российский оккупант и его жена, фигурирующие на пленках СБУ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+88
показать весь комментарий
17.04.2022 20:08
+57
Не згоден.Як би не було важко,але про всі злочини кацапських мерзенних вбивць потрібно розповідати...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:07
+55
Про всі злочини орків на нашій , Богом даній , землі потрібно
Не просто говорити , а кричати на весь світ , щоби знали , що
росія - то Є зло для всього людства 😡
показать весь комментарий
17.04.2022 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ти і дибіл мер Бучі...Помер чи ні, а деякі речі не потрібно говорити
показать весь комментарий
17.04.2022 20:00 Ответить
Не згоден.Як би не було важко,але про всі злочини кацапських мерзенних вбивць потрібно розповідати...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:07 Ответить
Не обязательно уточнять подробности личности.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
Говорити можна і потрібно. Згвалтувати можна будь кого. Так що розводити тут "зеківську" мораль що "Єслі опустілі то било за чьто" не варто. У нас відомі випадки коли затриманих гвалтували мєнти поліцейськими дрючками з настанням інвалідності для жертв. Це мабуть і були омонівці чи якісь там кацапські беркутята з анальною фіксацією.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:18 Ответить
Тю..*** вашу матір...йо#ані в#бл..дки. Ну кончєні покидьки,яких треба тільки на пляшку з під шампанського садити.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:03 Ответить
На пляшку ? На розпечену палицю, і це буде для них замало.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:10 Ответить
Гранату ...без за палу
показать весь комментарий
17.04.2022 20:13 Ответить
На кукан по самые гланды.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:01 Ответить
Про всі злочини орків на нашій , Богом даній , землі потрібно
Не просто говорити , а кричати на весь світ , щоби знали , що
росія - то Є зло для всього людства 😡
показать весь комментарий
17.04.2022 20:04 Ответить
*********, як і всі кацапи
показать весь комментарий
17.04.2022 20:05 Ответить
русский народ принес в Украину русскую культуру.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:05 Ответить
Я б не говорила про такі речі,тим паче чоловік помер. Тільки з дозволу жертви. Мерів половину потрібно звільнити. Там з Маріуполя до сих пір віщає ,здриснувши
показать весь комментарий
17.04.2022 20:06 Ответить
Про жінок, по-вашому, теж мовчати? Чи кримінальні кацапські поняття в дії?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:16 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 20:08 Ответить
Ну це просто п'ять балів,як то кажуть. Хтось ще на Банковій робить вигляд,що можна домовитись. З ким? З орками?
показать весь комментарий
17.04.2022 20:12 Ответить
Не "хтось" а така сама худоба прагне "обнюхати хвостик".
показать весь комментарий
17.04.2022 20:21 Ответить
З худоби є користь, а практично усі кацапи - потвори з хибним генетичним кодом.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:12 Ответить
И з циеи худобы е корысть: на аргана.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:03 Ответить
Так воно згнило ще до смерті.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:09 Ответить
Щоб русня пішла шляхом Німеччини потрібно розбити всі їхні армії, взяти Москву штурмом, та ніхто це не зробить, бо НАТО не воює з ними. Україна може тільки змусити їх забратися геть з нашої землі.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:27 Ответить
Вибачьте, але і до худоби, раzzійська еволюція не доросла! Яка худоба вбиває собі подобних?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:36 Ответить
я так понимаю насиловали чем то что человек аж умер от этого. Ну что сказать, Слава Богу сразу после Бучи генштаб сказал что можно по желанию в плен не брать. А вы думаете почему больше нету видео с пленными)
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
не треба було конкретизувати...хоч і померлий та залишилися знайомі чи рідні...
нелюди і падло... звільнили від життя... асвабадители прОкляті...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
********* во всех смыслах слова..
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 20:11 Ответить
Ірпінь

Сім'я чоловік, жінка,три доньки 5,8,17 років. Орки
поселилися в їх домі. Чоловіка розстріляли одразу в той же день. На очах жінки, і її саму, вони гвалтували дітей. Дівчата 5 i 8 років померли від згвалтувать і травм. Жінка і донька 17 років вижили, але в лікарні у важкому стані. Як їм жити далі?

Гостомель

Сім'я жінка і син 16 років. Сина застрелили. Жінку
гвалтували і били понад 3 тижні. Вона померла від
травм. Сім'ї немає.

Ірпінь

Жінка, чоловік, дочка 11 років і собака вівчарка.
Чоловіка застрелили. Собаку різали на протязі 4x
годин на очах у дитини і жінки. Жінку більше тижня
гвалтували на очах у дитини. Дитину не чіпали. Як
жити далі?

Буча

Молода сім'я чоловік і жінка. Знайшли мертвими. У чоловіка вирізані статеві органи. У жінки порвані
статеві органи і травми голови. Все, немає молодої
сім'ї

Кажете, то все путін? Ні. Це всі росєяні психічно
хворі. Саме вони були в цих містах. Саме прості
росЄяні гвалтували жінок, дітей і по звірячому
вбивали. Я бажаю, щоб коли та рашиська сволота
повернеться додому в рашку, так само гвалтували
своїх дітей і жінок! Щоб вони один одного вбивали і зжерали!
Ніколи не забудемо і не простимо! Я буду вчити
свою дитину,внуків, правнуків, щоб вони ненавиділи всю росію!


Ґвалтують жінок,дітей, бабусь і отримують задоволення!!!
і тут не про sекс.. вони отримують насолоду від знущань,які не те що уявити тяжко, а й написати про то.. вони робили то з нашими бабцями.. вони роблять,то знову.. а їхні жінки чуючи ,що він зґвалтував - хіхікають!!!!
Нація від дитини до дорослого згнила.. в людській подобі- дияволи!
Розривати промежину 5-річній дитині і знімати ,то на відео… різати груди вагітній жінці… скляною пляшкою розривати все там і дивитися ,як до неї тулиться дитина…до мертвої закривавленої мами дитя… і це така мала частина біди,що переживають наші жінки… трагедія душі… нестерпна біль тіла.. смерть в муках….
Наше тіло зжимається від погляду на фото,але ми немаємо права мовчати про то.. в соц мережах, в переписках з друзями/знайомими закордоном..де лише можемо -маємо кричати про цю біль!!! Не треба дописи про природу-в нас вмирають від страшних мук жінки! кожен в світі має про то знати!


Rape women, children, grandmothers and have fun! and they enjoy bullying, which is not hard to imagine, but also to write about it .. they did it with our grandmothers .. they do it again, then again .. and their wives, hearing that he raped - giggle !!!! The nation from child to adult has rotted ... in human form - devils! Tear the crotch of a 5-year-old child and shoot, then in the video… cut the breasts of a pregnant woman… glass bottle tear everything there and watch the child huddle to her… to the dead bloodied mother child… and this is such a small part of the ******* our women are going through… tragedy of the soul… unbearable pain of the body .. Our body shrinks from looking at the photo, but we have no right to remain silent about it .. in social networks, in correspondence with friends / acquaintances abroad..where we can - we have to shout about this pain !!! No need for posts about nature, we have women dying from terrible torments! everyone in the world should know about it!
Наталія Балацька

https://www.facebook.com/hashtag/stop_russian_aggression?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russian_aggression
https://www.facebook.com/hashtag/stop_war_in_ukraine?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_war_in_ukraine
https://www.facebook.com/hashtag/stop_russia?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russia
показать весь комментарий
17.04.2022 20:13 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1210359523058568&set=a.1200836977344156
показать весь комментарий
17.04.2022 20:14 Ответить
нужна англ. версия
показать весь комментарий
18.04.2022 02:06 Ответить
....после прочитанного не могу нажать "мені подобається".....они просто психически больные ...сдвинутые по фазе...дикари...выродки...просто нет слов...
показать весь комментарий
17.04.2022 23:39 Ответить
Вони не дикуни-кацапи просто не є людьми
показать весь комментарий
18.04.2022 00:50 Ответить
нужен максимальный репост! мне иностранцы не верят, когда я пишу об этом!
слишком невероятно, ответили мне!
показать весь комментарий
18.04.2022 02:05 Ответить
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:18 Ответить
В кремле россиян нет.
Там засел другой народ, который умело разжигает в них всё самое низменное, и направляет на другие народы.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:37 Ответить
страна *********, продолжатели дела ********* большевиков.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:20 Ответить
Кацапен зольдати - підори

показать весь комментарий
17.04.2022 20:39 Ответить
Іроди прокляті , немає і не може бути ніякого і ніколи прощення! Ні їм ні всьому їх племені до десятого коліна
показать весь комментарий
17.04.2022 20:21 Ответить
Бл ну такую куяту городят , уссаться можно. Мужиков насилуют, трупов насилуют. неужели есть те , кто хавает это гавно????? Ну правда, это читать уже противно
показать весь комментарий
17.04.2022 20:22 Ответить
Не узнаешь свою вЯЯликую русскую культуру, русский?
показать весь комментарий
17.04.2022 20:25 Ответить
Так обычные вещи для России. Там же постоянно такие новости шли в криминальной хронике. Это русская культура.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:27 Ответить
Это мардовская скрепная культура: снахачество, промискуитет и **********. ПС. Со времен Херодота на мехесрань мудянских балатах канибализмом и ************ занимались.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:06 Ответить
Ты уже уссался?
показать весь комментарий
17.04.2022 20:36 Ответить
такого даже гитлеровцы не делали, может кто-то лысого все-таки сместит?
показать весь комментарий
17.04.2022 20:28 Ответить
Так справа не тільки в лисому. Вони такі є уроди. Просто зараз це все стає явним, раніше було прихованим. За одну мить такими уродами стати неможливо. Це їхня природа.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:59 Ответить
Современная Хомо-фауна (именно так, а не "народ") российской 3/14дерации, яркий пример тому, что аборты нельзя запрещать!
Я бы даже сказал, - в таких (простиГосподи) "странах", их нужно культивировать, пропагандировать и рекламировать!
Бл@дь - "Сделай аборт - получи литр водки и гречу!"...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:35 Ответить
Кацапи будуть прориватися в Карпати. Вони мріють про чарівних, молоденьких овечок...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:16 Ответить
 
 