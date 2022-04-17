Харьковчанам, находящимся под круглосуточными обстрелами, рекомендуем выезжать в более безопасные места, - Терехов

В Харькове полностью безопасных районов на данный момент не осталось.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал харьковчан находиться в укрытиях и беречь свои жизни.

"Мы продолжаем эвакуацию людей из самых опасных районов города, которые находятся под непрерывным обстрелом. Вывозим людей в места, которые менее опасны. Совершенно безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место проживания, горячее питание, душ, медицинскую помощь.

Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, уезжать. Наши волонтеры помогут вам сделать это", – сообщил глава города.

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