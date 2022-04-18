Зеленский – жителям оккупированных территорий юга Украины: "Протестуйте. Надо продержаться"
Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных рашистами территорий юга протестовать и саботировать распоряжения оккупантов.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Очень я хочу сегодня еще раз поддержать всех, кто борется за Украину в городах, в громадах юга нашего государства. Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задач.
Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестируйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске", - подчеркнул глава государства.
Топ комментарии
+46 Дмитрий Иванов 933bda32
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+37 Олександр Карін
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+32 Руслан Михайленко 65e9b44d
показать весь комментарий18.04.2022 01:41
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Это война, нужно сплотиться вокруг своего правительства. Разбираться, кто прав, кто виноват, нужно после победы!
Яка доля тих люде, які наважуються на відкритий протест?
Затримання, катування, депортація, смерть.
Сам сидить в бункері, наверх виходить оточений загоном охорони, а беззбройних людей в окупації закликає до протестів.
За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - "любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен".
Сильно не распротестуешься...
Та попросту зданим виявився!
але такі як ти, проголосували за маппет Коломойського під гаслом хуженєбудєт і хотьпоржом.
ну, насолоджуйтесь тепер.
як ти й совість свою заспокоюєш, продавшись подоляку за 3 грн за комент, тьху.
https://www.youtube.com/watch?v=PdmovUyHnDU
?????
Мабуть, Марченка?
к озверелым оккупантам (любящим убивать и насиловать) для оказания сопротивления!
Не знаю, как у вас, а у меня волосы седеют.
Может в этом и есть грандиозный план по спасению страны?