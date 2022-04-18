Зеленский – жителям оккупированных территорий юга Украины: "Протестуйте. Надо продержаться"

Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных рашистами территорий юга протестовать и саботировать распоряжения оккупантов.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Очень я хочу сегодня еще раз поддержать всех, кто борется за Украину в городах, в громадах юга нашего государства. Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задач.

Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестируйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске", - подчеркнул глава государства.

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