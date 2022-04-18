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Зеленський (22429) окупація (6534)

Зеленський - мешканцям окупованих територій півдня України: "Протестуйте. Треба протриматися"

протест,херсон,русский,мир

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих рашистами територій півдня протестувати та саботувати розпорядження окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже я хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.

Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську", - наголосив глава держави.

Також читайте: Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський

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Топ коментарі
+46
Ага, а лучше лично "слуг народа" туда отправить и пусть покажут, как надо безоружным людям сопротивляться понаехавшим росгвардии-фсбэшникам и прочей нечисти, которая уже разворачивает настоящий террор против украинцев. Собственным примером так сказать
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18.04.2022 01:38
+37
Перти голіруч проти озброєних орків? Краще скажи, чому південь лишився без зброї, ясноликий наш Zеленський Vолодимир Oлександрович?
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18.04.2022 01:51
+32
хломідію з люсєндою потрібно закинути в глибокий тил. хай організують підпілля!!!! де ти було і чому не були організовані схрони зброї. вибухівки. зелена мразота тепер щось радить.
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18.04.2022 01:41
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Ага, а лучше лично "слуг народа" туда отправить и пусть покажут, как надо безоружным людям сопротивляться понаехавшим росгвардии-фсбэшникам и прочей нечисти, которая уже разворачивает настоящий террор против украинцев. Собственным примером так сказать
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18.04.2022 01:38 Відповісти
Он должен это говорить! Это война! Он не имеет права, говорить смиритесь с оккупацией, сохраните свои жизни. Сопротивляться можно не только оружием! Другими словами, Зеленский говорит жителям, мы не забыли вас, потерпите, делайте всё что в ваших силах для сопротивления и мы придём вас освободить!!!
Это война, нужно сплотиться вокруг своего правительства. Разбираться, кто прав, кто виноват, нужно после победы!
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18.04.2022 06:29 Відповісти
Легко з дивана *******.
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18.04.2022 07:21 Відповісти
Ну да, спочатку вiдкрили прохiд з Криму, зняли мiннi загородження, а потiв "схаменулися", коли ЗСУ почало давати по зубах. ЗАЕС залишили зовсiм без прикриття, це що - помилка чи договiрняк? Треба ж хоч трiшки бути в темi, коли щось калякаэте.
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18.04.2022 08:39 Відповісти
Він говорить "Протестуйте!".
Яка доля тих люде, які наважуються на відкритий протест?
Затримання, катування, депортація, смерть.

Сам сидить в бункері, наверх виходить оточений загоном охорони, а беззбройних людей в окупації закликає до протестів.
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18.04.2022 08:58 Відповісти
все, все в цій країні тримається на героїзмі простих людей, поки зекоманда тільки те й робить, що пакостить.
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18.04.2022 09:09 Відповісти
В 1940 году Черчилль сказал пламенную речь о возможном вторжении нацистской Германии в Великобританию: "Мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило, мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы не сдадимся никогда". Звучало всё это очень красиво, но вот что именно случилось в реальности, когда немцы оккупировали в 1940-1945 гг. британскую территорию в Европе - Нормандские острова у побережья Франции...
За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - "любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен".
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18.04.2022 09:44 Відповісти
хломідію з люсєндою потрібно закинути в глибокий тил. хай організують підпілля!!!! де ти було і чому не були організовані схрони зброї. вибухівки. зелена мразота тепер щось радить.
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18.04.2022 01:41 Відповісти
Окупація ? Протестувати ? Дозволю собі процитувати В.О. Зеленського : " А какая разница ? "
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18.04.2022 01:43 Відповісти
800 свежих могил в Херсоне.

Сильно не распротестуешься...
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18.04.2022 01:51 Відповісти
Перти голіруч проти озброєних орків? Краще скажи, чому південь лишився без зброї, ясноликий наш Zеленський Vолодимир Oлександрович?
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18.04.2022 01:51 Відповісти
Без зброї?
Та попросту зданим виявився!
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18.04.2022 02:10 Відповісти
Особисто я це вже зрозумів досить давно. І не просто зрозумів, а й передчував, коли дізнався, що більшість виборців проголосували "по пріколу". Просто трохи завуалював питання, щоб ботня не кинула одразу в спам, бо зараз набіжать срані "аб'єдінятори" та "неначасники" і почнуть, як гівно, місити свою мантру.
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18.04.2022 02:30 Відповісти
Якби зараз президентом був Порох, кацапня сюди *** би полізла, а якби й полізла, то отримала б смачного ********** ще десь на кордоні, а не за 30 км від столиці. Бо на відміну від твого їбаного клована, який 3 роки їбав Муму і дерибанив бюджет країни зі своєю шоблою, Олексійович налагодив би обороноздатність по максимуму і замість кривлянь у бік НАТО згуртував би довкола України весь цивілізований світ, а не чекав би доки йому хтось щось принесе. Якби ж тільки такі довбойоби, як ти, не наобирали нам ***ні, то не було б того горя, що нині кочує по країні. Смійся й далі, ослойоб.
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18.04.2022 06:30 Відповісти
А хто ж йому заважав це робити цiлих П"ЯТЬ рокiв? Ви що, з дуба впали, чи з Марса прилетiли?
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18.04.2022 08:43 Відповісти
Він це робив. На відміну від тих, в кого "росіянє не позволят путіну начать войну протів України. Поєтому кладьом асфальт."
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18.04.2022 09:01 Відповісти
сам ти з дуба впав, ботяра. Порошенко це все і робив 5 років. і армію розвивав, і оборонний комплекс. і економіка росла, і ЗВР, і показники розвитку країни. і команда у нього була нормальна - уряд професійний, депутати патріоти.
але такі як ти, проголосували за маппет Коломойського під гаслом хуженєбудєт і хотьпоржом.
ну, насолоджуйтесь тепер.
як ти й совість свою заспокоюєш, продавшись подоляку за 3 грн за комент, тьху.
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18.04.2022 09:04 Відповісти
А ти - довбойоб чи лише вдаєш із себе довбойоба? Порох всі п'ять років цим і займався - розбудовував та зміцнював українську армію, яку Гундосий за три роки свого ************* намагався повернути до зразка 2014-го року, обрізавши бюджет і фінансування, прикривши ракетну програму і перекривши постачання в/ч, коли деяким частина не вистачало навіть елементарного - дизпалива, *****. Я вже не говорю про харчову реформу для військових, яку впровадили при Пороху і яку зелена шобла намагалась скрутити у баранячий ріг. Проснісь і пой, і не пиши херні!
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18.04.2022 09:06 Відповісти
Українська поліція по селах конфіскувала у селян трофейну зброю. На другий день у ті села прийшли москалі.
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18.04.2022 05:12 Відповісти
Херсонську область був наказ здати, тому і зброю поліція конфіскувала.
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18.04.2022 08:14 Відповісти
як можна було здати Херсонську область, це ж означає оточення Маріуполя((
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18.04.2022 09:08 Відповісти
Протестуйте і помирайте в катівнях.А Зеленський,то свою родину давно вивіз і не тільки дружину з дітьми.
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18.04.2022 01:52 Відповісти
між іншим, зефанати впевнені, що Лєнка в Києві, бо так їм розказують на Г+Г
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18.04.2022 09:05 Відповісти
Не буди самурая

https://www.youtube.com/watch?v=PdmovUyHnDU
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18.04.2022 02:11 Відповісти
под откос пускать, всю парасню: от составов до плешивого пахана!
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18.04.2022 02:19 Відповісти
Херсон треба якнайшвидше звільняти. Для звільнення цього міста є найбільше можливостей. Плюс, його звільнення додатково відкриває шлях на Маріуполь, так чи інакше. А в нас з Херсоном - якась дивина. Тільки-но зняли Залужного з Миколаїва, просунення наших військ до Херсону зупинилося, а Миколаїв почали ще дужче обстрілювати. Чи комусь дуже хочеться, щоб місто швидше "зачистили" від активних українських громадян і оголосили якесь "хрн"?
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18.04.2022 02:33 Відповісти
Тільки-но зняли Залужного з Миколаїва

?????
Мабуть, Марченка?
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18.04.2022 03:44 Відповісти
Так, Марченка, перепрошую.
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18.04.2022 07:29 Відповісти
Под Залужного тоже Дерьмак копает,дабы не затмевал сонцеликого великого полководца Зе.
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18.04.2022 08:12 Відповісти
В ввв були партизани яким давали зброю.Протести це ненадовго їх придушать.Всі це прекрасно розуміють,Безх зброї без спротиву діла не буде.Думайте як людям дати зброю і як сформувати групи спротиву.
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18.04.2022 03:15 Відповісти
У меня как херсонцу к тебе Зеленский вопрос.... Почему тёр обороне не выдали оружие.... Почему не взорвали антон мост... Почему рашка с песнями перешла крым перешеек... Почему СБУ, таможня и военкоматы смылись, а документация и списки тёр обороны не уничтожили....
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18.04.2022 05:56 Відповісти
Уважно, бо тут диванні неначасники заклюють. Їм видніше
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18.04.2022 07:25 Відповісти
Патамушта андрюшка єрмак бьіл протів
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18.04.2022 09:45 Відповісти
Дуже нагадує нещодавній Крим!
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18.04.2022 06:42 Відповісти
Треба було своєчасно дати людям зброю. Але Зеля народу боїться більше ніж Путлера.
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18.04.2022 07:46 Відповісти
Злочинний заклик, знайомі виїхали мати побита, син із поламаними ребрами, беззбройні виступали. Зброю хрін отримаєш, все по старому, в ментовку з заявою, довідку від психіатра, нарколога, курси, і ментовка потім вирішує.
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18.04.2022 07:57 Відповісти
Після Бучі та Бородянки такі заклики звучать як провокація. Горбатого М.
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18.04.2022 08:06 Відповісти
Воно дійсно хворе, він прямим текстом каже, йдіть на підвал. Нехай краще розповість як за 48 годин було окуповано пів Запорізької області.
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18.04.2022 09:40 Відповісти
Знову з єРмаком нюхнув, несе куйню. Вони касетними бомбами по скупченням людей валять. Що робемо? Збираємось всі в одному місці і протестуємо. Логічно ****.
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18.04.2022 09:44 Відповісти
Протестувати треба було, коли прохід з Криму розміновували і ракети в асфальт закопували. Чому Зе не закликає стріляти зі зброї, яку він не дозволив видати цивільним?
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18.04.2022 10:24 Відповісти
аристович уже раскололся - у них план сдать херсон в хнр и получить взамен 6-й пакет санкций) стратеги плять
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18.04.2022 11:28 Відповісти
Я ищу хотя бы одного человека, который послал бы своих близких дорогих людей, безоружных,
к озверелым оккупантам (любящим убивать и насиловать) для оказания сопротивления!
Не знаю, как у вас, а у меня волосы седеют.
Может в этом и есть грандиозный план по спасению страны?
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18.04.2022 18:03 Відповісти
 
 