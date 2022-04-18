Зеленський - мешканцям окупованих територій півдня України: "Протестуйте. Треба протриматися"

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих рашистами територій півдня протестувати та саботувати розпорядження окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже я хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.

Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську", - наголосив глава держави.

Також читайте: Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський