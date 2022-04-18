Зеленський - мешканцям окупованих територій півдня України: "Протестуйте. Треба протриматися"
Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих рашистами територій півдня протестувати та саботувати розпорядження окупантів.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже я хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.
Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+46 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар18.04.2022 01:38
+37 Олександр Карін
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+32 Руслан Михайленко 65e9b44d
показати весь коментар18.04.2022 01:41
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Будь ласка, зачекайте...
Это война, нужно сплотиться вокруг своего правительства. Разбираться, кто прав, кто виноват, нужно после победы!
Яка доля тих люде, які наважуються на відкритий протест?
Затримання, катування, депортація, смерть.
Сам сидить в бункері, наверх виходить оточений загоном охорони, а беззбройних людей в окупації закликає до протестів.
За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - "любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен".
Сильно не распротестуешься...
Та попросту зданим виявився!
але такі як ти, проголосували за маппет Коломойського під гаслом хуженєбудєт і хотьпоржом.
ну, насолоджуйтесь тепер.
як ти й совість свою заспокоюєш, продавшись подоляку за 3 грн за комент, тьху.
https://www.youtube.com/watch?v=PdmovUyHnDU
?????
Мабуть, Марченка?
к озверелым оккупантам (любящим убивать и насиловать) для оказания сопротивления!
Не знаю, как у вас, а у меня волосы седеют.
Может в этом и есть грандиозный план по спасению страны?