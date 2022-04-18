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дети (6345) Зеленский (19056) Мариуполь (5695)

До пяти тысяч детей вывезли россияне из Мариуполя, - Зеленский

діти

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей.

Об этом в интервью CNN сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Несколько десятков тысяч были принудительно вывезены в Российскую Федерацию. Что с ними, мы не знаем, где их документы, мы не знаем. И среди них несколько тысяч детей. Мы об этом знаем, но что с ними произошло, как здоровье, где они находятся - пока что стопроцентной информации об этом нет... Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (российские войска. - Ред.) не позволили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Потому мы не знаем, что с этими детьми. Этот вопрос очень сложен и труден. Есть много информации, которую мы должны проверять и которой мы не знаем точно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что так же невозможно точно сказать, сколько в Мариуполе пока осталось людей, сколько погибло.

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"Гражданское население, которое осталось... тоже мы не знаем до конца. Есть данные, что там около 50-60 тысяч. Другие данные говорили, что 100 тысяч. Сейчас есть информация, что где-то 20-30 тысяч могли погибнуть гражданских, которые там остались", – сказал Зеленский.

По его словам, в целом трудно говорить о потерях среди гражданского населения из-за того, что такие города как Херсон, Бердянск, Мариуполь, Волноваха заблокированы российскими войсками.

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Топ комментарии
+16
Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
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18.04.2022 08:24
+8
Онови методичку, вона застаріла.
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18.04.2022 08:44
+6
це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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18.04.2022 09:12
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Зеленский опять маладец ! Только благодаря ему ... . Кровавые декорации по полной используются .
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18.04.2022 08:15 Ответить
Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
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18.04.2022 08:24 Ответить
подожди, так папередник же за 5 лет уже врага победил и маскву взял за годыны. разве не так, подкацапник?
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18.04.2022 08:29 Ответить
Онови методичку, вона застаріла.
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18.04.2022 08:44 Ответить
це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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18.04.2022 09:12 Ответить
Ці пояснення до сраки, він шпарить по методичці 14 року.
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18.04.2022 09:32 Ответить
Не нужно тупо валить все на Зеленского. Он не затычка в каждой , пусть даже очень важной, "дырке" для Украины. Другое дело - кучу не только очень глупых людей, но и просто предателей, он привел во власть. Но он не спешит избавляться от них - а это очень печально.
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18.04.2022 12:14 Ответить
Ви праві, він не затичка, він асфальт жалізобетонний, а його оточення малороси і зрадники. Я навіть не бажаю давати їм оцінку, подивіться при кому вони працювали і що вони зробили. Судимо по діях, а не по обіцянках.
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18.04.2022 12:52 Ответить
Вже навіть дивує як після майже трьох років бездарного правління хтось сподівається на те що Зєлєнський нарешті порозумнішає. Це неможливо на чисто фізіологічному рівні - після 35 років інтелект людини не зростає, а після 40 поступово знижується і лише люди які зайняті інтенсивною науковою працею здатні значно довше підтримувати гарну інтелектуальну форму. Зє такий собі дурник якому щастило доти поки вдавалося спихувати відповідальність на інших. Але ж сказано "неможливо обманювати всіх увесь час". Зеленський психічно незріла особа. Інфантильна, розпаскуджена єврейським вихованням егоцентрична дитина яка не здатна дорослішати - "малєнькій собачка до старости щенок". Йому з дитинства як і кожному єврею вбивають в голову що "наглость второє счастьє" і "хуцпа ето нашє всьо"... Таких як він потрібно жорстко контролювати бо комбінація комплексу неповноцінності, нахабства та глупості на державній службі уже принесла і приносить багато шкоди країні...
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18.04.2022 09:02 Ответить
Ну да ты конечно правил бы по другому. Пошел ты в путинскую дупу.
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18.04.2022 09:08 Ответить
Так. Я розумніший. Ти б за мене точно не зміг друкувати мовою ********** в Україні.
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18.04.2022 11:07 Ответить
Так і є.
Підтвердження цьому його оточення дєрьмак, подоляк татаров і Ко. Яких він так і не захотів прибрати, попри попередження західних і американської розвідок.
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18.04.2022 09:27 Ответить
держите в курсе ..вон уже сюжет вышел что в азове своя религия репортаж с народной республики-а он интервью дает..((
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18.04.2022 09:56 Ответить
орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами.
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18.04.2022 12:36 Ответить
Як на мене, то це кіднепінг в міжнародному масштабі. Треба бити на сполох на весь світ.
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18.04.2022 12:47 Ответить
 
 