До пяти тысяч детей вывезли россияне из Мариуполя, - Зеленский

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей.

Об этом в интервью CNN сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Несколько десятков тысяч были принудительно вывезены в Российскую Федерацию. Что с ними, мы не знаем, где их документы, мы не знаем. И среди них несколько тысяч детей. Мы об этом знаем, но что с ними произошло, как здоровье, где они находятся - пока что стопроцентной информации об этом нет... Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (российские войска. - Ред.) не позволили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Потому мы не знаем, что с этими детьми. Этот вопрос очень сложен и труден. Есть много информации, которую мы должны проверять и которой мы не знаем точно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что так же невозможно точно сказать, сколько в Мариуполе пока осталось людей, сколько погибло.

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"Гражданское население, которое осталось... тоже мы не знаем до конца. Есть данные, что там около 50-60 тысяч. Другие данные говорили, что 100 тысяч. Сейчас есть информация, что где-то 20-30 тысяч могли погибнуть гражданских, которые там остались", – сказал Зеленский.

По его словам, в целом трудно говорить о потерях среди гражданского населения из-за того, что такие города как Херсон, Бердянск, Мариуполь, Волноваха заблокированы российскими войсками.