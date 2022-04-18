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До п'яти тисяч дітей вивезли росіяни з Маріуполя, - Зеленський

діти

Російські окупанти вивезли з Маріуполя декілька десятків тисяч людей, у тому числі до п'яти тисяч дітей.

Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені в Російську Федерацію. Що з ними - ми не знаємо, де їхні документи - ми не знаємо. І серед них декілька тисяч дітей. Ми про це знаємо, але що з ними сталося, як здоров’я, де вони перебувають - поки що стовідсоткової інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (російські війська. - Ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми маємо перевіряти і якої ми не знаємо напевне", - сказав Зеленський.

Президент наголосив що так само неможливо достеменно сказати, скільки в Маріуполі наразі залишилося людей, скільки загинуло.

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"Цивільне населення, яке залишилося... також ми не знаємо до кінця. Є дані, що там близько 50-60 тисяч. Інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч могли загинути цивільних, які там залишилися", - сказав Зеленський.

За його словами, загалом важко говорити про втрати серед цивільного населення через те, що такі міста, як Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха заблоковані російськими військами.

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Топ коментарі
+16
Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
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18.04.2022 08:24
+8
Онови методичку, вона застаріла.
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18.04.2022 08:44
+6
це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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18.04.2022 09:12
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Зеленский опять маладец ! Только благодаря ему ... . Кровавые декорации по полной используются .
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18.04.2022 08:15 Відповісти
Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
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18.04.2022 08:24 Відповісти
подожди, так папередник же за 5 лет уже врага победил и маскву взял за годыны. разве не так, подкацапник?
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18.04.2022 08:29 Відповісти
Онови методичку, вона застаріла.
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18.04.2022 08:44 Відповісти
це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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18.04.2022 09:12 Відповісти
Ці пояснення до сраки, він шпарить по методичці 14 року.
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18.04.2022 09:32 Відповісти
Не нужно тупо валить все на Зеленского. Он не затычка в каждой , пусть даже очень важной, "дырке" для Украины. Другое дело - кучу не только очень глупых людей, но и просто предателей, он привел во власть. Но он не спешит избавляться от них - а это очень печально.
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18.04.2022 12:14 Відповісти
Ви праві, він не затичка, він асфальт жалізобетонний, а його оточення малороси і зрадники. Я навіть не бажаю давати їм оцінку, подивіться при кому вони працювали і що вони зробили. Судимо по діях, а не по обіцянках.
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18.04.2022 12:52 Відповісти
Вже навіть дивує як після майже трьох років бездарного правління хтось сподівається на те що Зєлєнський нарешті порозумнішає. Це неможливо на чисто фізіологічному рівні - після 35 років інтелект людини не зростає, а після 40 поступово знижується і лише люди які зайняті інтенсивною науковою працею здатні значно довше підтримувати гарну інтелектуальну форму. Зє такий собі дурник якому щастило доти поки вдавалося спихувати відповідальність на інших. Але ж сказано "неможливо обманювати всіх увесь час". Зеленський психічно незріла особа. Інфантильна, розпаскуджена єврейським вихованням егоцентрична дитина яка не здатна дорослішати - "малєнькій собачка до старости щенок". Йому з дитинства як і кожному єврею вбивають в голову що "наглость второє счастьє" і "хуцпа ето нашє всьо"... Таких як він потрібно жорстко контролювати бо комбінація комплексу неповноцінності, нахабства та глупості на державній службі уже принесла і приносить багато шкоди країні...
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18.04.2022 09:02 Відповісти
Ну да ты конечно правил бы по другому. Пошел ты в путинскую дупу.
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18.04.2022 09:08 Відповісти
Так. Я розумніший. Ти б за мене точно не зміг друкувати мовою ********** в Україні.
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18.04.2022 11:07 Відповісти
Так і є.
Підтвердження цьому його оточення дєрьмак, подоляк татаров і Ко. Яких він так і не захотів прибрати, попри попередження західних і американської розвідок.
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18.04.2022 09:27 Відповісти
держите в курсе ..вон уже сюжет вышел что в азове своя религия репортаж с народной республики-а он интервью дает..((
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18.04.2022 09:56 Відповісти
орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами.
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18.04.2022 12:36 Відповісти
Як на мене, то це кіднепінг в міжнародному масштабі. Треба бити на сполох на весь світ.
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18.04.2022 12:47 Відповісти
 
 