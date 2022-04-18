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Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ

рф

Враг завершает создание наступательной группировки в восточной части страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+21
А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
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18.04.2022 07:52
+13
Не нагнітайте паніку . Прокрутіть краще відосик зезі про шашлички на " девьятоє мая " .
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18.04.2022 07:39
+11
Арахамія лобував продаж вугілля і електрику с РФі Берорусі ......
не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
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18.04.2022 07:51
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Не нагнітайте паніку . Прокрутіть краще відосик зезі про шашлички на " девьятоє мая " .
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18.04.2022 07:39 Ответить
Ага, херсонці, протестуйте, маріупольці, тримайтесь. (
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18.04.2022 07:49 Ответить
Арахамія лобував продаж вугілля і електрику с РФі Берорусі ......
не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
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18.04.2022 07:51 Ответить
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
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18.04.2022 07:52 Ответить
Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем брать займы на зарубежных рынках, потому что там просто бешеные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил он.
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18.04.2022 07:54 Ответить
А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
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18.04.2022 07:52 Ответить
Дивизия мобильных крематориев тоже сформирована.
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18.04.2022 07:54 Ответить
Люся в інтервью Ісландиї- розказав що знали за сутку про напад орків -но не хотіли сіяти паніки - тому не повідомили жителям Ірпеня і Бучі що потрібно покинути житло
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18.04.2022 08:03 Ответить
исландия - это шото. А поганяло какое взяли. Северная,нордическая страна, гены Трампуши тоже оттуда. так сказать, характер от этого нордический, но со связями порочащими "имя"...... ну просто беда. Там поганяло нужно более приземленное, отвечающее сути пропагандонов - "Финляндия" или "Арктика" наиболее подходящие. Это, если учитывать ествественное состояние основателей и ведущих типажей.
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18.04.2022 08:36 Ответить
В январе 2020 г. Куйло вместе с Дворниковым и полудохлым ныне Шлангу в Чёрном Море наблюдали за ракетными пусками с крейсера "Маршал Устинов" (однотипный с Мааац-Квой). Жаль, тогда "Нептуна" на эту лохань не нашлось...
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18.04.2022 08:05 Ответить
Шас агрохимия и елдак в прострации, греко-адисабебские связи накрылись, Лукойл в стадии "попадалово", деньжата взяли за капитулирен, как впрочем и некоторые западные политики, но .... А чем отдавать то, тем чем хотели,нельзя. Иначе, как пел поет,"колише вітер тушки гопоти".
Там Танька Чорновіл одним своїм твітом на фоні Стугни зламала коварний,ізощренний план упразднения України.
А їм не слід забувати історію кінця словака Тіссо, норвега Квіслінга......
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18.04.2022 08:50 Ответить
Все так живо нагадує Харківську катастрофу 1942 року. І місця ті ж самі Вовчанськ.Ізюм,Барвенково,Словянськ. І тягомотина з формуванням ударних зєднаннь, Все рузге знає, що несокрушимая і легендарная має наступати флангами......
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18.04.2022 09:10 Ответить
 
 