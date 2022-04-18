Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ
Враг завершает создание наступательной группировки в восточной части страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
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не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
Там Танька Чорновіл одним своїм твітом на фоні Стугни зламала коварний,ізощренний план упразднения України.
А їм не слід забувати історію кінця словака Тіссо, норвега Квіслінга......