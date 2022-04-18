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Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході України, - Генштаб ЗСУ
Ворог завершує створення наступального угруповання у східній частині країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє в понеділок уранці Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
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не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
Там Танька Чорновіл одним своїм твітом на фоні Стугни зламала коварний,ізощренний план упразднения України.
А їм не слід забувати історію кінця словака Тіссо, норвега Квіслінга......