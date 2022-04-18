УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5269 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 368 13
армія рф (16200) Генштаб ЗС (6071)

Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході України, - Генштаб ЗСУ

рф

Ворог завершує створення наступального угруповання у східній частині країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє в понеділок уранці Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад 100 військових РФ відмовилися воювати в Україні, - журналіст Цимбалюк

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
показати весь коментар
18.04.2022 07:52
+13
Не нагнітайте паніку . Прокрутіть краще відосик зезі про шашлички на " девьятоє мая " .
показати весь коментар
18.04.2022 07:39
+11
Арахамія лобував продаж вугілля і електрику с РФі Берорусі ......
не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
показати весь коментар
18.04.2022 07:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не нагнітайте паніку . Прокрутіть краще відосик зезі про шашлички на " девьятоє мая " .
показати весь коментар
18.04.2022 07:39 Відповісти
Ага, херсонці, протестуйте, маріупольці, тримайтесь. (
показати весь коментар
18.04.2022 07:49 Відповісти
Арахамія лобував продаж вугілля і електрику с РФі Берорусі ......
не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
показати весь коментар
18.04.2022 07:51 Відповісти
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
показати весь коментар
18.04.2022 07:52 Відповісти
Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем брать займы на зарубежных рынках, потому что там просто бешеные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил он.
показати весь коментар
18.04.2022 07:54 Відповісти
А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
показати весь коментар
18.04.2022 07:52 Відповісти
Дивизия мобильных крематориев тоже сформирована.
показати весь коментар
18.04.2022 07:54 Відповісти
Люся в інтервью Ісландиї- розказав що знали за сутку про напад орків -но не хотіли сіяти паніки - тому не повідомили жителям Ірпеня і Бучі що потрібно покинути житло
показати весь коментар
18.04.2022 08:03 Відповісти
исландия - это шото. А поганяло какое взяли. Северная,нордическая страна, гены Трампуши тоже оттуда. так сказать, характер от этого нордический, но со связями порочащими "имя"...... ну просто беда. Там поганяло нужно более приземленное, отвечающее сути пропагандонов - "Финляндия" или "Арктика" наиболее подходящие. Это, если учитывать ествественное состояние основателей и ведущих типажей.
показати весь коментар
18.04.2022 08:36 Відповісти
В январе 2020 г. Куйло вместе с Дворниковым и полудохлым ныне Шлангу в Чёрном Море наблюдали за ракетными пусками с крейсера "Маршал Устинов" (однотипный с Мааац-Квой). Жаль, тогда "Нептуна" на эту лохань не нашлось...
показати весь коментар
18.04.2022 08:05 Відповісти
Шас агрохимия и елдак в прострации, греко-адисабебские связи накрылись, Лукойл в стадии "попадалово", деньжата взяли за капитулирен, как впрочем и некоторые западные политики, но .... А чем отдавать то, тем чем хотели,нельзя. Иначе, как пел поет,"колише вітер тушки гопоти".
Там Танька Чорновіл одним своїм твітом на фоні Стугни зламала коварний,ізощренний план упразднения України.
А їм не слід забувати історію кінця словака Тіссо, норвега Квіслінга......
показати весь коментар
18.04.2022 08:50 Відповісти
Все так живо нагадує Харківську катастрофу 1942 року. І місця ті ж самі Вовчанськ.Ізюм,Барвенково,Словянськ. І тягомотина з формуванням ударних зєднаннь, Все рузге знає, що несокрушимая і легендарная має наступати флангами......
показати весь коментар
18.04.2022 09:10 Відповісти
 
 