Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході України, - Генштаб ЗСУ

Ворог завершує створення наступального угруповання у східній частині країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє в понеділок уранці Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

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