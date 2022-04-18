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Новости Война
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армия РФ (18050) Львов (4507) обстрел (25782) ракеты (3471) Садовый (651)

Войска РФ нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, - Садовый

ракета

Войска РФ нанесли очередные ракетные удары по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - написал Садовый.

Никаких других подробностей пока не сообщается.

Читайте: Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбила ПВО, - Резниченко

В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в фейсбуке отметил: "По предварительной информации нанесено четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях".
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Топ комментарии
+34
Це не війська завдали удару, а терористи. Там, куди прилетіли - ніяких військових об'єктів нема. Лише мирні люди. І прилетіли в час, кли ці люди збиралися на роботу. Це не армія, це злочинці. Не знаю, як але проблему Білорусі треба вирішити.
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18.04.2022 09:01
+28
Кремлівська моль біснується , мабуть перед смертю 😠
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18.04.2022 08:55
+28
Та їбаніть по Барановичах. Щоб знади. Це звідти західна Україна обстрілюється
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18.04.2022 09:01
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Ппо у Львові немає.. яснопонятно.
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18.04.2022 08:55 Ответить
Мабуть усе на захисті крівога рога
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18.04.2022 09:20 Ответить
шо ти півень верзеш?
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18.04.2022 09:25 Ответить
А оператори ПВО якраз в цей час ходили в туалет???
з 5ти ракет жодної не збити то ппц
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18.04.2022 08:55 Ответить
Ти хоть трохи розбираєшся в тому що написав?
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18.04.2022 09:01 Ответить
А *****. Можна проздо *********...
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18.04.2022 09:28 Ответить
Смотри дату регистрации, сразу все становиться ясно.
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18.04.2022 11:05 Ответить
Збили. Не всі, правда.
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18.04.2022 09:02 Ответить
Звідки ви знаєте скільки виробів було у залпі?
Спробуйте самі всі крилатки перехопити на радянських системах, вже зношених, невідомо як вони проходили регламент для продовження роботи
(На зрк с-200 вм у срср для протидії "пакету" томагавків взагалі було заплановано спец бч та-22 (22 ктн)
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18.04.2022 09:19 Ответить
Кремлівська моль біснується , мабуть перед смертю 😠
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18.04.2022 08:55 Ответить
Тільки отвєтка щось може заподіяти. Удар по Львову - відповідь по Ленінграду. Удар по Миколаїву - відповідь по Саратову.
Тільки так.
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18.04.2022 09:37 Ответить
Удар по Львову, це має бути відповідь одразу по мацквє
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18.04.2022 10:12 Ответить
А що наші ЗСУ зробили з Ленінградом???
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18.04.2022 10:13 Ответить
Вася- президент, це наймит, якого пересічний українець найняв на виконання певної роботи, якщо буде не справлятися- звільнять. Почитай Конституцію. Але ж як ти прочитаєш бідолашний- в тебе ж "шніфти", очі, що пропив?
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18.04.2022 09:31 Ответить
А ти вже аж 2 дні тут тусуєшся.
Це все, що ти розгледів?
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18.04.2022 09:21 Ответить
Я його, твого ЗЕ, взяв на роботу. Я його працедавець, якщо тобі щось не зрозуміло. І сьогодні результатом його роботи є повний нігілізм у питанні захисту Держави. Звернення до захисників Маріуполя з побажанням "здатися, якщо ті так вважатимуть за правильне" - тому свідчення. Твоєму ЗЕ на все це глибоко пох. За безпеку країни піклуються лише самі українці, та Збройні Сили України.
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18.04.2022 09:23 Ответить
Ну, якщо "твого ЗЕ", то ти за нього не голосував, тому не працедавець, тому йди до Петі...
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18.04.2022 14:08 Ответить
який в тебе був логін до деактивації?
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18.04.2022 09:31 Ответить
всі результати закладаються завчасно.
Цей поточний результат почав закладатися 21.04.2019р.
Не забувай нагадувати про це.
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18.04.2022 09:07 Ответить
А 30 років , починаючи з 1991 року він не закладався ?
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18.04.2022 09:14 Ответить
Закладався. Так, на здачу, на спад. Але з чотирнадцятого року пішло на краще, на зростання. В 19-му - знову в прірву.
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18.04.2022 09:36 Ответить
що вони від нас хочуть усі 30+ років https://www.youtube.com/watch?v=zhXCBlw0x8A&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=zhXCBlw0x8A&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9

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18.04.2022 10:06 Ответить
Президенту нужно выступать днём и ночью на ведущих телеканалах мира, как это делает Порошенко, а не выкладывать видосики в российском телеграме, которые никто не смотрит.
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18.04.2022 09:11 Ответить
Президенту потрібно мізки малоросам втирати
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18.04.2022 09:15 Ответить
Думаєш, у єрмаків, тищенків, татарових та інших куніцкіх є мізки? 🤔
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18.04.2022 09:42 Ответить
Вибачте, що втручаюсь у вашу розмову, але особисто я думаю, що мізки у них є, ну крім тишенків та інших безуглих та юрченков
,, інакше вони не були б на високих державних посадах, а от у тих, хто голосував за ЗЕ та його зграю шакалів, мізків немає.
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18.04.2022 10:02 Ответить
+100500.
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18.04.2022 10:34 Ответить
"а не выкладывать видосики в российском телеграме, которые никто не смотрит."

У вас наверное кроме "телеграма" ничего нет. Зе очень часто,ежедневно вступает,обращается,комментирует по Українському ТБ. Так що не треба БРЕХАТИ і пороха.не до речі згадувати.....
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18.04.2022 09:24 Ответить
Ага, виступає: Херсон, протестуйте, Маріуполь, тримайтесь. Можем ше 10 років воювати. Дебіл. Я не хочу 10 років воювати.
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18.04.2022 09:32 Ответить
А что - уже жопу на диване отдавил? Вояка...
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18.04.2022 09:49 Ответить
При чем, по ночам…
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18.04.2022 09:27 Ответить
Та він і виступає, але не на телеканалах, а у парламентах. А тебе де більше 50-ти днів носило, що цього не знаєш?
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18.04.2022 14:15 Ответить
В криму нема по чьому точку запустити? Якраз і свинособаки побігли б по своєму мосту як тік-токовці кадирАвци після першого пострілу в їх сторону. І не було б проблеми ,що робити з завезеними кацапами в крим .
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18.04.2022 08:58 Ответить
Від Одеси до севастополя по морю 302 км. точка У пуляє 120 км. Получається нема чим.
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18.04.2022 09:08 Ответить
Не думаю що на всю країну, не залишилось пару ракет більш потужних.
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18.04.2022 09:14 Ответить
Нептун та Гарпун досягає
Влупити по мосту кілька залпів і буде корок
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18.04.2022 10:03 Ответить
нашо Севастополь? там і біля Джанкою є у що пуляти
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18.04.2022 14:11 Ответить
Є інформація, що це з Білорусі.
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18.04.2022 09:12 Ответить
Логічно. Від Львова до бєлорашистського кордону 325 км
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18.04.2022 10:15 Ответить
Только оттуда
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18.04.2022 10:20 Ответить
Львiв це також Донбас? Так скоро до Варшави чи Праги доберуться.
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18.04.2022 08:59 Ответить
Вся нечисть піднімає голову на християнські свята
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18.04.2022 08:59 Ответить
Все ж таки одну ракету із 6ти які летіли на Львів було збито... ну хоч щось!
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18.04.2022 09:00 Ответить
Це не війська завдали удару, а терористи. Там, куди прилетіли - ніяких військових об'єктів нема. Лише мирні люди. І прилетіли в час, кли ці люди збиралися на роботу. Це не армія, це злочинці. Не знаю, як але проблему Білорусі треба вирішити.
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18.04.2022 09:01 Ответить
... і що ж там зробити якщо метастази рашизму уже пронизують усе тіло...
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18.04.2022 09:07 Ответить
З чого ви вирішили, що по мирним били? Не тільки ж військові об'єкти під прицілом. Є ще один дуже важливий об'єкт
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18.04.2022 09:28 Ответить
Разорвать дипломатические отношения и ипануть по их нефтеперерабатывающим заводам. Лукашенко и так в долг живёт, гнида. Но мы слишком осторожничаем.
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18.04.2022 09:33 Ответить
Щось білорашистський фюрер притих. То ліз з усіх отворів, а це не видно - не чути.
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18.04.2022 10:11 Ответить
Та їбаніть по Барановичах. Щоб знади. Це звідти західна Україна обстрілюється
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18.04.2022 09:01 Ответить
Де ж ті партизани білоруські? Може, їм якось заплатити треба?
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18.04.2022 09:05 Ответить
Так орки цього і домагаються. Але є дві проблеми. Перша - надто далеко. Друга - велика вірогідність дати в руки лукашенці аргумент для введення військ. Найілеальніше було б знищення тих літаків. Але для цього потрібні як мінімум С-300. І то не у Львові, а на Волині.
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18.04.2022 09:07 Ответить
В лукашенка 6-7 тис. Боєщдатних військ. З них половина після переходу кордону покине свої машини і здасть зброю
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18.04.2022 09:35 Ответить
Спочатку подивіться на карту і побачте, скільки км від Українського кордону до Барановичів. Щонайменше, 350. У на такі відстані нічого не стріляє
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18.04.2022 10:17 Ответить
Піздарікі творяться... Ботоксний сатана "вітає" всіх з Великоднем...
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18.04.2022 09:03 Ответить
По Києву, кажуть на ТБ, також гатили
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18.04.2022 09:04 Ответить
Садовий хвалить росіян: "5 прицільних ракетних ударів по Львову."
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18.04.2022 09:04 Ответить
Цей садовий або концерва фсбешна або просто дебіл. Не даремно з його 24 каналу вийшли такі гамноїди як серлєщь і бігуси.
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18.04.2022 09:09 Ответить
Може фсбешний дебіл?
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18.04.2022 09:22 Ответить
Садовий приблатнений фраєр. З моменту створення ГАЛІНВЕСТУ не виплатив усім акціонерам ані шеляга дивідендів і став мільйонером
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18.04.2022 10:07 Ответить
Доля придурок
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18.04.2022 09:14 Ответить
Поки ми аналогічно не відповімо у бік стартових майданчиків цих ракет - так воно і буде тепер! Треба приймати якесь вольове рішення!!!
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18.04.2022 09:13 Ответить
Вони пересувні , запустив склався і поїхав 10 хв
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18.04.2022 09:19 Ответить
Чому свідомо не давати москалям цілі яких в природі не існує?? Зробити хорошу картинку десь в полі з купою цистерн з пальним, якого там в природі не було і хай собі стріляють....
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18.04.2022 09:14 Ответить
Вони і так буває ! гасять по пустих нафтобазах
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18.04.2022 09:17 Ответить
Можливо, тому що колаборантів розвелося, понаїхало і понаобирали за цей час стільки, що нічого не вийде.
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18.04.2022 09:32 Ответить
ищите мудаков, которые метки ставят. или же сливают координаты. здесь сложнее, конечно же.
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18.04.2022 09:15 Ответить
мітки потрібні для ракет або з лазерним наведенням (по промінню) або по телекамері (наскільки я в курсі)
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18.04.2022 09:22 Ответить
А сексота радіє ,що ракети по Львову вдарили .
Су....не гонять на орків та *****, а на владу.
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18.04.2022 09:21 Ответить
Головне не нехтувати тривогами, особливо тим хто працює в критичній інфраструктурі. Головне наші люди. А свинособаки обов'язково за все будуть відповідати
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18.04.2022 09:21 Ответить
За попередньою інформацією по Львівщині нанесли 4 ракетні удари, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Водночас мер Львова повідомляє про 5 ракетних ударів по місту. Детальніша інформація наразі з'ясовується.

З'ясовується хто навідник?
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18.04.2022 09:21 Ответить
Та навідників вистачає.
Народ, хоч ніхеране бачить, не ліниться постити про постачання зброї залізницею.
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18.04.2022 09:26 Ответить
Бо нарід дурний. Як і кацапи. Навіщо здійснювати постачання маршрутом, який не можна ні змінити, ні пиховати? Хоча кацапи роблять саме так, бо крім залізниці у них доріг немає.
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18.04.2022 09:48 Ответить
Чорт !!!
Знову.

Нам розказують лише про наступ і загострення на сході, але z-мерзота залишається небезпечною, поки їй не випустять кишки.

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18.04.2022 10:07 Ответить
За ТАКІ об'єкти Європа має відповідати новим пакетом санкцій. Інакше рашисти будуть і далі безкарно лупити по цивільних
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18.04.2022 10:11 Ответить
 
 