Войска РФ нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, - Садовый
Войска РФ нанесли очередные ракетные удары по Львову.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - написал Садовый.
Никаких других подробностей пока не сообщается.
В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в фейсбуке отметил: "По предварительной информации нанесено четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях".
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+34 Rostyslav Komarnytsky
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+28 Amber
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+28 василь лялик
показать весь комментарий18.04.2022 09:01
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Пожалуйста, подождите...
з 5ти ракет жодної не збити то ппц
Спробуйте самі всі крилатки перехопити на радянських системах, вже зношених, невідомо як вони проходили регламент для продовження роботи
(На зрк с-200 вм у срср для протидії "пакету" томагавків взагалі було заплановано спец бч та-22 (22 ктн)
Тільки так.
Це все, що ти розгледів?
Цей поточний результат почав закладатися 21.04.2019р.
Не забувай нагадувати про це.
,, інакше вони не були б на високих державних посадах, а от у тих, хто голосував за ЗЕ та його зграю шакалів, мізків немає.
У вас наверное кроме "телеграма" ничего нет. Зе очень часто,ежедневно вступает,обращается,комментирует по Українському ТБ. Так що не треба БРЕХАТИ і пороха.не до речі згадувати.....
Влупити по мосту кілька залпів і буде корок
Су....не гонять на орків та *****, а на владу.
З'ясовується хто навідник?
Народ, хоч ніхеране бачить, не ліниться постити про постачання зброї залізницею.
Знову.
Нам розказують лише про наступ і загострення на сході, але z-мерзота залишається небезпечною, поки їй не випустять кишки.