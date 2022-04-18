Війська РФ завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, - Садовий

Війська РФ завдали чергових ракетних ударів по Львову.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з'ясовуємо", - зауважив Садовий.

Жодних інших подробиць наразі не повідомляється.

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У свою чергу глава Львівської ОВА Максим Козицький у фейсбуці зазначив: "За попередньою інформацією відбулося чотири ракетні удари. Залишайтесь в укриттях".