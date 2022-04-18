Военные учения с участием подразделений НАТО начинаются в Латвии

С понедельника, 18 апреля и до 27 мая во всех регионах Латвии пройдет весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Общая цель учений – улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии, сообщает агентство BNS.

Кроме латвийских частей, учебные задания будут выполнять подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Эти страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

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Общее количество военнослужащих из других стран составит около 3 тыс. человек.