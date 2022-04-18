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Новости Война
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Латвия (1279) НАТО (8642) военные учения (3437)

Военные учения с участием подразделений НАТО начинаются в Латвии

нато

С понедельника, 18 апреля и до 27 мая во всех регионах Латвии пройдет весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Общая цель учений – улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии, сообщает агентство BNS.

Кроме латвийских частей, учебные задания будут выполнять подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Эти страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

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Общее количество военнослужащих из других стран составит около 3 тыс. человек.
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Топ комментарии
+8
Наверное это все таки хорошая новость, несмотря на то что ситуация накаляется...
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18.04.2022 09:57
+6
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18.04.2022 10:00
+4
Значить ситуація серйозна.
Ну гахніть помилково по оркам,потім відпишетесь
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18.04.2022 09:52
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Значить ситуація серйозна.
Ну гахніть помилково по оркам,потім відпишетесь
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18.04.2022 09:52 Ответить
Час витягувати всіх мужиків з офісів на стрільби і злагодження, попереду реальна війна, тил має бути готовий до визволення України, і можливого наступу до Москви разом з НАТО, точніше з тим що залишиться від НАТО після вирогідного ядерного удару по НАТО. Вірогідність ядерного удару по Україні дуже малий, а по НАТО великий. Русский Чорт хворий, в сенсі, не розумово, а фізично, і йому залишилось не довго, а в такому стані він 50/50 здатний на крайні дії.
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18.04.2022 09:59 Ответить
Навіть можуть сказати що то ми.
Нічого страшного )
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18.04.2022 10:01 Ответить
Наверное это все таки хорошая новость, несмотря на то что ситуация накаляется...
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18.04.2022 09:57 Ответить
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18.04.2022 10:00 Ответить
А как потом всяких шмар и п...в промосковских в саратовскую губернию отправлять?
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18.04.2022 10:07 Ответить
На веслах
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18.04.2022 10:14 Ответить
Чем((((
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18.04.2022 11:05 Ответить
Та відразу потрібно розпочинати ще й в Литві й Естонії! Так щоб відразу відрізати Петербург і рухатись на Мінськ! Досить панькатись з російськими й білоруськими фашистами!
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18.04.2022 10:14 Ответить
 
 