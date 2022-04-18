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Новини Війна
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Латвія (1291) НАТО (6215) військові навчання (2761)

Військові навчання за участю підрозділів НАТО розпочинаються в Латвії

нато

З понеділка, 18 квітня, і до 27 травня у всіх регіонах Латвії відбуватиметься весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань. Для участі у першому етапі Namejs 2022 до Латвії прибудуть військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії, повідомляє агентство BNS.

Крім латвійських частин, навчальні завдання виконуватимуть підрозділи, які наразі розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію.

Ці країни будуть представлені на навчаннях сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські спецпризначенці відновили навчання українських військових з використання протитанкових ракет

Загальна кількість військовослужбовців із інших країн становитиме приблизно 3 тис. осіб.

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Топ коментарі
+8
Наверное это все таки хорошая новость, несмотря на то что ситуация накаляется...
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18.04.2022 09:57
+6
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18.04.2022 10:00
+4
Значить ситуація серйозна.
Ну гахніть помилково по оркам,потім відпишетесь
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18.04.2022 09:52
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Значить ситуація серйозна.
Ну гахніть помилково по оркам,потім відпишетесь
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18.04.2022 09:52 Відповісти
Час витягувати всіх мужиків з офісів на стрільби і злагодження, попереду реальна війна, тил має бути готовий до визволення України, і можливого наступу до Москви разом з НАТО, точніше з тим що залишиться від НАТО після вирогідного ядерного удару по НАТО. Вірогідність ядерного удару по Україні дуже малий, а по НАТО великий. Русский Чорт хворий, в сенсі, не розумово, а фізично, і йому залишилось не довго, а в такому стані він 50/50 здатний на крайні дії.
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18.04.2022 09:59 Відповісти
Навіть можуть сказати що то ми.
Нічого страшного )
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18.04.2022 10:01 Відповісти
Наверное это все таки хорошая новость, несмотря на то что ситуация накаляется...
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18.04.2022 09:57 Відповісти
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18.04.2022 10:00 Відповісти
А как потом всяких шмар и п...в промосковских в саратовскую губернию отправлять?
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18.04.2022 10:07 Відповісти
На веслах
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18.04.2022 10:14 Відповісти
Чем((((
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18.04.2022 11:05 Відповісти
Та відразу потрібно розпочинати ще й в Литві й Естонії! Так щоб відразу відрізати Петербург і рухатись на Мінськ! Досить панькатись з російськими й білоруськими фашистами!
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18.04.2022 10:14 Відповісти
 
 