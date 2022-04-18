Министр транспорта Великобритании приютил дома семью украинских беженцев

В доме Гранта Шаппса живет семья украинских беженцев из трех поколений и их пес.

Об этом Шаппс сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы рады приветствовать украинскую семью в трех поколениях вместе с их псом Максом, живущую с нами в нашем доме. Пока их страна переживает треволнение путинской войны, наша страна решительно стоит на стороне народа Украины", - написал он.

О готовности приютить украинцев, которые вынуждены бежать от войны, он заявлял 14 марта.

Напомним, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля Украину из-за нападения РФ покинуло почти 4,9 млн граждан. Более половины из них – 2,8 млн – приняла Польша.

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