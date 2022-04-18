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біженці (1764) Велика Британія (5338)

Міністр транспорту Великої Британії прихистив вдома родину українських біженців

грант,шаппс

В будинку Гранта Шаппса живе родина українських біженців з трьох поколінь та їхній пес.

Про це Шаппс повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми раді вітати українську родину у трьох поколіннях разом зі своїм собакою Максом, які живуть із нами в нашому домі. Поки їхня країна переживає метушню путінської війни, наша країна рішуче стоїть на боці народу України", - написав він.

Про готовність надати притулок українцям, які змушені тікати від війни, він заявляв 14 березня.

Нагадаємо, за даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня Україну через напад РФ покинуло майже 4,9 млн громадян. Більш ніж половину з них – 2,8 млн – прийняла Польща.

Також читайте: Держприкордонслужба пояснила, чому відновила виїзд з України за закордонним паспортом: "На даний момент авральної ситуації немає"

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Бау, вау, уау - відповів український пес, що означає - Слава Великоританії, Червоним Кожухам Слава
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18.04.2022 12:10 Відповісти
ПреЗедентські дачі хоча б зараз віддали українським дітям-біженцям?
Резиденції-дачі є і на заході України.
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18.04.2022 12:17 Відповісти
Думаю, що президентські халупи зараз дуже небезпечні! Ще прилетить🚀🥺
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18.04.2022 12:26 Відповісти
Ще в жодну не прилітало.
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18.04.2022 12:31 Відповісти
ну прям як історія педдінгтона. на їх місці мав бути зеля.
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18.04.2022 12:49 Відповісти
вы почитате комменты бритишей под этой новостью:
Should have sent them to Rwanda instead.....
и тп

почему не взял негров и сирийцев? сколько ты на этом заработал тп.
Больные люди....
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18.04.2022 17:14 Відповісти
 
 