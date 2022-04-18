Міністр транспорту Великої Британії прихистив вдома родину українських біженців

В будинку Гранта Шаппса живе родина українських біженців з трьох поколінь та їхній пес.

Про це Шаппс повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми раді вітати українську родину у трьох поколіннях разом зі своїм собакою Максом, які живуть із нами в нашому домі. Поки їхня країна переживає метушню путінської війни, наша країна рішуче стоїть на боці народу України", - написав він.

Про готовність надати притулок українцям, які змушені тікати від війни, він заявляв 14 березня.

Нагадаємо, за даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня Україну через напад РФ покинуло майже 4,9 млн громадян. Більш ніж половину з них – 2,8 млн – прийняла Польща.

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