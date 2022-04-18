РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10732 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 330 3
обстрел (25782) Харьков (7287)

Оккупанты обстреляли жилой массив Харькова: один человек погиб, 6 раненых

харків,бобок

Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли жилой массив Новые Дома в Харькове. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"В результате обстрела района Новых Домов, по предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены", - сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Сообщается, что снаряды падали рядом с пунктом выдачи гуманитарной помощи.

Читайте: Оккупанты непрерывно обстреливают Харьков, жителей призывают не выходить из укрытий в течение всего дня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.04.2022 12:51 Ответить
БЕЛГОРОД !!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 13:02 Ответить
это очередь за гуманитаркой? это же цель, блин!, надо ее раздавать в метро, хотя бы
показать весь комментарий
18.04.2022 13:14 Ответить
 
 