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Окупанти обстріляли житловий масив Харкова: одна людина загинула, 6 поранених

харків,бобок

Сьогодні, 18 квітня російські окупанти обстріляли житловий масив Нові Будинки у Харкові. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені", - повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Повідомляється, що снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти безперервно обстрілюють Харків, мешканців закликають не виходити з укриттів протягом усього дня

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18.04.2022 12:51 Відповісти
БЕЛГОРОД !!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2022 13:02 Відповісти
это очередь за гуманитаркой? это же цель, блин!, надо ее раздавать в метро, хотя бы
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18.04.2022 13:14 Відповісти
 
 