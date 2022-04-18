Окупанти обстріляли житловий масив Харкова: одна людина загинула, 6 поранених
Сьогодні, 18 квітня російські окупанти обстріляли житловий масив Нові Будинки у Харкові. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені", - повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
Повідомляється, що снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар18.04.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 0
Злой Карлик
показати весь коментар18.04.2022 13:02 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
показати весь коментар18.04.2022 13:14 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...