Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли храм Преображения Господня в Харькове.

Об этом сообщила Харьковская епархия Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 17 на 18 апреля был в очередной раз обстрелян храм Преображения Господня города Харькова. В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, скрывающихся в храме, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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