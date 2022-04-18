Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли храм Преображения Господня в Харькове.
Об этом сообщила Харьковская епархия Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь с 17 на 18 апреля был в очередной раз обстрелян храм Преображения Господня города Харькова. В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, скрывающихся в храме, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Oleh Stavynoha
показать весь комментарий18.04.2022 15:09
+4 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий18.04.2022 15:10
+3 Nov
показать весь комментарий18.04.2022 15:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
що або вони нас , або ми їх знищимо , іншого не дано !!
урод-бедоносецнарод- богоносец разрушает церкви. они (орки) это делали ВСЕГДА, поэтому и удивляться лжецам, ворам, убийцам, мародерам и войску бесов мраZZийской резервации нечему...