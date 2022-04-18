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армия РФ (18050) обстрел (25782) УПЦ МП (1551) Харьков (7287) церковь (1321)

Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли храм Преображения Господня в Харькове.

Об этом сообщила Харьковская епархия Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 17 на 18 апреля был в очередной раз обстрелян храм Преображения Господня города Харькова. В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, скрывающихся в храме, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли жилой массив Харькова: один человек погиб, 6 раненых

Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 01
Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 02
Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 03
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Топ комментарии
+4
Що для язичників азіатських церква?
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18.04.2022 15:09
+4
Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
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18.04.2022 15:10
+3
Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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18.04.2022 15:11
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Що для язичників азіатських церква?
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18.04.2022 15:09 Ответить
Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
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18.04.2022 15:10 Ответить
Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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18.04.2022 15:11 Ответить
а не треба було німчуру принижувати
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18.04.2022 15:16 Ответить
Треба всіх протвережувати і ставити на місця. Поставки німецьких панцергаубиць це в економічних інтересах Німеччини, а північний потік це фінансування корумпуваня і військової агресії проти Німеччини, якщо дивитись далі власного носа.
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18.04.2022 17:03 Ответить
а шо в церкві є бомбосховище?чого там ховатись,якшо орки луплять по всьому.Чи ви думаєте хрести від ракет захистять..як показала війна не врятує
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18.04.2022 15:11 Ответить
А где ховатися? В Бородянке люди умерли в подвалах под завалами.
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18.04.2022 15:16 Ответить
На нашу землю прийшла сатана із кацапстану і тут потрібно розуміти ,
що або вони нас , або ми їх знищимо , іншого не дано !!
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18.04.2022 15:14 Ответить
Это же как по-православному. урод-бедоносец народ- богоносец разрушает церкви. они (орки) это делали ВСЕГДА, поэтому и удивляться лжецам, ворам, убийцам, мародерам и войску бесов мраZZийской резервации нечему...
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18.04.2022 15:15 Ответить
Ну как же, с их точки зрения церковь, если не московская или не подлизывает москве - захвачена дьяволом. Я имел несчастье читать их православнутые журнальчики ещё в 90х - с тех пор лучше оно стать не могло.
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18.04.2022 15:54 Ответить
Для сатанистів - однаково, куди він попаде.
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18.04.2022 15:19 Ответить
Гундяєвські скрепи.
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18.04.2022 15:34 Ответить
Але, гундяйчик, христопродавець довбаний. Ну шо, скрепи не духе скриплять? Подобається, як під твоїм керівництвом з Богом розмовляють?
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18.04.2022 15:41 Ответить
І навіть тут московські паскуди-попи не вказали у повідомленні своєї ******* конкретно КИМ був обстріляний храм??? Сказали просто "вчергове було обстріляно"... Уявляю, як зараз розпинається кремлівська пропаганда і гундяївські виплодки про "звірства українських нацистів"... Московський парханат - то виплодки пекла.
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18.04.2022 15:54 Ответить
Дайте угадаю, там база "Азова" ?
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18.04.2022 16:02 Ответить
ні-там резіденція бакланова
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18.04.2022 16:42 Ответить
Від Гундяєва прилетів "привіт".
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18.04.2022 16:46 Ответить
Та не переймайтесь тим "храмом". Він належить кацапській псевдоцеркві. Туди йому і дорога.
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18.04.2022 17:08 Ответить
 
 