Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові.
Про це повідомила Харківська Єпархія Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч із 17 на 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. В храмі вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Oleh Stavynoha
показати весь коментар18.04.2022 15:09
+4 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар18.04.2022 15:10
+3 Nov
показати весь коментар18.04.2022 15:11
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що або вони нас , або ми їх знищимо , іншого не дано !!
урод-бедоносецнарод- богоносец разрушает церкви. они (орки) это делали ВСЕГДА, поэтому и удивляться лжецам, ворам, убийцам, мародерам и войску бесов мраZZийской резервации нечему...