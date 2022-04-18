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Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові.

Про це повідомила Харківська Єпархія Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 17 на 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. В храмі вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 01
Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 02
Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 03

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Топ коментарі
+4
Що для язичників азіатських церква?
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18.04.2022 15:09
+4
Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
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18.04.2022 15:10
+3
Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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18.04.2022 15:11
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Що для язичників азіатських церква?
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18.04.2022 15:09 Відповісти
Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
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18.04.2022 15:10 Відповісти
Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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18.04.2022 15:11 Відповісти
а не треба було німчуру принижувати
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18.04.2022 15:16 Відповісти
Треба всіх протвережувати і ставити на місця. Поставки німецьких панцергаубиць це в економічних інтересах Німеччини, а північний потік це фінансування корумпуваня і військової агресії проти Німеччини, якщо дивитись далі власного носа.
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18.04.2022 17:03 Відповісти
а шо в церкві є бомбосховище?чого там ховатись,якшо орки луплять по всьому.Чи ви думаєте хрести від ракет захистять..як показала війна не врятує
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18.04.2022 15:11 Відповісти
А где ховатися? В Бородянке люди умерли в подвалах под завалами.
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18.04.2022 15:16 Відповісти
На нашу землю прийшла сатана із кацапстану і тут потрібно розуміти ,
що або вони нас , або ми їх знищимо , іншого не дано !!
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18.04.2022 15:14 Відповісти
Это же как по-православному. урод-бедоносец народ- богоносец разрушает церкви. они (орки) это делали ВСЕГДА, поэтому и удивляться лжецам, ворам, убийцам, мародерам и войску бесов мраZZийской резервации нечему...
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18.04.2022 15:15 Відповісти
Ну как же, с их точки зрения церковь, если не московская или не подлизывает москве - захвачена дьяволом. Я имел несчастье читать их православнутые журнальчики ещё в 90х - с тех пор лучше оно стать не могло.
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18.04.2022 15:54 Відповісти
Для сатанистів - однаково, куди він попаде.
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Гундяєвські скрепи.
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18.04.2022 15:34 Відповісти
Але, гундяйчик, христопродавець довбаний. Ну шо, скрепи не духе скриплять? Подобається, як під твоїм керівництвом з Богом розмовляють?
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18.04.2022 15:41 Відповісти
І навіть тут московські паскуди-попи не вказали у повідомленні своєї ******* конкретно КИМ був обстріляний храм??? Сказали просто "вчергове було обстріляно"... Уявляю, як зараз розпинається кремлівська пропаганда і гундяївські виплодки про "звірства українських нацистів"... Московський парханат - то виплодки пекла.
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18.04.2022 15:54 Відповісти
Дайте угадаю, там база "Азова" ?
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18.04.2022 16:02 Відповісти
ні-там резіденція бакланова
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18.04.2022 16:42 Відповісти
Від Гундяєва прилетів "привіт".
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18.04.2022 16:46 Відповісти
Та не переймайтесь тим "храмом". Він належить кацапській псевдоцеркві. Туди йому і дорога.
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18.04.2022 17:08 Відповісти
 
 