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оккупация (9992) Херсон (2660)

В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

аксьонов,кастюкевич

Игорь Кастюкевич является депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия". К Украине он раньше не имел никакого отношения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Херсон online".

Кастюкевич встретился с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Два ставленника оккупантов обсудили "детали гуманитарной миссии на освобожденные территории Украины".

Игорь Кастюкевич родился в Саратове и всю свою жизнь до появления во временно оккупированном рашистами Херсоне провел в России. 2017 возглавил кремлевское движение "Молодежка ОНФ" (ОНФ, "Общероссийский народный фронт" - организация, основанная в 2011 году тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным в противовес партии власти "Единая Россия", которая тогда склонялась к формальному президенту России Дмитрию Медведеву. – Ред.).

Смотрите: Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

В 2021 году Кастюкевич стал депутатом Госдумы от путинской "Единой России". Тогда же лично встречался с Путиным. После избрания занял должность заместителя руководителя думской фракции "Единороссов".
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Топ комментарии
+22
После войны надо будет хорошенько разобраться, почему Мариуполь уже 54 дня держится в полной блокаде, а в Херсоне 54(условно) дня спокойно шастают кацапы и назначают свою власть.
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18.04.2022 15:56
+18
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18.04.2022 15:55
+15
Манатки скоро збере і в Московію, якщо встигне, зможе втекти.
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18.04.2022 15:53
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18.04.2022 15:49 Ответить
Манатки скоро збере і в Московію, якщо встигне, зможе втекти.
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18.04.2022 15:53 Ответить
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18.04.2022 15:55 Ответить
протестьі в военное время - уголовка... за тобой следит СБУ, не разслабляйся
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18.04.2022 15:57 Ответить
Крим 2 вже не можливий. Санкції які тоді вводили просто сміхотворні, зараз у кацапів великі проблеми з економікою Ніхто з них ці санкції просто так знімати не буде.
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18.04.2022 15:57 Ответить
Кто сдал Херсон и весь Юг⁉️" Слуга народа" 🐲Ковалёв , купивший 4-й канал преспокойно сотрудничает с ОККУПАНТАМИ РАШИСТАМИ ‼️Он сам заявил на радио "Свобода",что у него там бизнес 🙈 НА КРОВИ‼️
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18.04.2022 16:23 Ответить
***************** феодала привезли
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18.04.2022 15:56 Ответить
После войны надо будет хорошенько разобраться, почему Мариуполь уже 54 дня держится в полной блокаде, а в Херсоне 54(условно) дня спокойно шастают кацапы и назначают свою власть.
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18.04.2022 15:56 Ответить
С ними сотрудничают депутаты от "Слуги народа" Ковалёв владелец 4 кагала Это ли не ЗРАДА
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18.04.2022 16:25 Ответить
Всіх їх треба фіксувати. Протягом 5 років максимум Україна буде в ЄС. Це бидло тільки з"явится у любій країні ЄС буде заарештований.
А він з"явиться, бо скоро на рашці вижити зможуть лише китайці.
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18.04.2022 15:57 Ответить
Звичайний гауляйтер Херсона
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18.04.2022 15:58 Ответить
Ця скотиняка ще не знає у яке лайно вляпався. Втікати буде дуже скоро.
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18.04.2022 15:59 Ответить
по моему в киеве в анабиозе как можно за этим смотреть вообще -В Геническе орки устанавливают памятник Ленину, сообщил первый заместитель председателя херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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18.04.2022 15:59 Ответить
'то хорошо, что они такой ****'й заняты. С таким же успехом они могут еще там установить памятники чапаеву и дерсу узала.
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18.04.2022 16:30 Ответить
А яке він відношення має до України? Навіть серед місцевих прєдатєля не змогли знайти.
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18.04.2022 16:05 Ответить
Навіть місцевим предателям москалі на можуть довіряти, тому назначили гауляйтера
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18.04.2022 16:17 Ответить
там Шальдо пытались люстрировать калибром АК))) бывшый "мэр", сепар и хапуга. пока только помошника уложили, но Шальдо засцял и притих. партизаны працюють
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18.04.2022 16:42 Ответить
Это как Эрих Кох был гауляйтером Украины от Германии, когда Германия Украину оккупировала?
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18.04.2022 16:08 Ответить
А что скажет зеленая власть "мудрого наріду" по этому поводу и по поводу Херсона вообще??
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18.04.2022 16:14 Ответить
Влада в Херсоні є наскрізь прокацаплена, достатньо згадати такого собі В'ячеслава Олексійовича, власника фірми КЕП. Як він вихваляв владу в Криму після 2014 року. Розумна, освічена людина але натуральний козел комуняцкий. Але недовго цім покидькам лишилося. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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18.04.2022 16:25 Ответить
Ґлавнає дароґі...
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18.04.2022 17:30 Ответить
Поки що, все йде за словами Орестовича. Єдине що, мені не по душі, це те, що вінстверджує, що в ЕС якщо і попадае Україна, то лише її краща частина. Значить по херсону договорняк?
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18.04.2022 18:42 Ответить
В ГААГУ ХОЧЕТ ПОПАСТЬ,НАВЕРНОЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 19:06 Ответить
мордор опирается на мразь. аксёнов, этот штымп, всё шваль.
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19.04.2022 06:49 Ответить
 
 