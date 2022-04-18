В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

Игорь Кастюкевич является депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия". К Украине он раньше не имел никакого отношения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Херсон online".

Кастюкевич встретился с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Два ставленника оккупантов обсудили "детали гуманитарной миссии на освобожденные территории Украины".

Игорь Кастюкевич родился в Саратове и всю свою жизнь до появления во временно оккупированном рашистами Херсоне провел в России. 2017 возглавил кремлевское движение "Молодежка ОНФ" (ОНФ, "Общероссийский народный фронт" - организация, основанная в 2011 году тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным в противовес партии власти "Единая Россия", которая тогда склонялась к формальному президенту России Дмитрию Медведеву. – Ред.).

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В 2021 году Кастюкевич стал депутатом Госдумы от путинской "Единой России". Тогда же лично встречался с Путиным. После избрания занял должность заместителя руководителя думской фракции "Единороссов".