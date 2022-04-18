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окупація (6537) Херсон (3195)

В Херсоні росіяни призначили окупаційного "голову" - депутата Держдуми РФ Кастюкевича

аксьонов,кастюкевич

Ігор Кастюкевич є депутатом Державної Думи РФ від партії "Єдина Росія". До України він раніше не мав жодного відношення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Херсон online".

Кастюкевич зустрівся із головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим. Два ставленики окупантів обговорили "деталі гуманітарної місії на звільненій території України".

Ігор Кастюкевич народився у Саратові і усе своє життя до появи у тимчасово окупованому рашистами Херсоні провів у Росії. 2017 року очолив кремлівський рух "Молодіжка ОНФ" (ОНФ, "Общероссийский народный фронт" - організація, яку заснував 2011 року тодішній прем'єм-міністр РФ Володимир Путін на противагу партії влади "Єдина Росія", яка тоді схилялася до формального президента Росії Дмитра Медведєва. – Ред.).

Читайте: Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук

2021 року Кастюкевич став депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії". Тоді ж особисто зустрічався із Путіним. Після обрання зайняв посаду заступника керівника думської фракції "єдиноросів".

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Топ коментарі
+22
После войны надо будет хорошенько разобраться, почему Мариуполь уже 54 дня держится в полной блокаде, а в Херсоне 54(условно) дня спокойно шастают кацапы и назначают свою власть.
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18.04.2022 15:56
+18
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18.04.2022 15:55
+15
Манатки скоро збере і в Московію, якщо встигне, зможе втекти.
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18.04.2022 15:53
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18.04.2022 15:49 Відповісти
Манатки скоро збере і в Московію, якщо встигне, зможе втекти.
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18.04.2022 15:53 Відповісти
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18.04.2022 15:55 Відповісти
протестьі в военное время - уголовка... за тобой следит СБУ, не разслабляйся
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18.04.2022 15:57 Відповісти
Крим 2 вже не можливий. Санкції які тоді вводили просто сміхотворні, зараз у кацапів великі проблеми з економікою Ніхто з них ці санкції просто так знімати не буде.
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18.04.2022 15:57 Відповісти
Кто сдал Херсон и весь Юг⁉️" Слуга народа" 🐲Ковалёв , купивший 4-й канал преспокойно сотрудничает с ОККУПАНТАМИ РАШИСТАМИ ‼️Он сам заявил на радио "Свобода",что у него там бизнес 🙈 НА КРОВИ‼️
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18.04.2022 16:23 Відповісти
***************** феодала привезли
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18.04.2022 15:56 Відповісти
После войны надо будет хорошенько разобраться, почему Мариуполь уже 54 дня держится в полной блокаде, а в Херсоне 54(условно) дня спокойно шастают кацапы и назначают свою власть.
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18.04.2022 15:56 Відповісти
С ними сотрудничают депутаты от "Слуги народа" Ковалёв владелец 4 кагала Это ли не ЗРАДА
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18.04.2022 16:25 Відповісти
Всіх їх треба фіксувати. Протягом 5 років максимум Україна буде в ЄС. Це бидло тільки з"явится у любій країні ЄС буде заарештований.
А він з"явиться, бо скоро на рашці вижити зможуть лише китайці.
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18.04.2022 15:57 Відповісти
Звичайний гауляйтер Херсона
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18.04.2022 15:58 Відповісти
Ця скотиняка ще не знає у яке лайно вляпався. Втікати буде дуже скоро.
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18.04.2022 15:59 Відповісти
по моему в киеве в анабиозе как можно за этим смотреть вообще -В Геническе орки устанавливают памятник Ленину, сообщил первый заместитель председателя херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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18.04.2022 15:59 Відповісти
'то хорошо, что они такой ****'й заняты. С таким же успехом они могут еще там установить памятники чапаеву и дерсу узала.
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18.04.2022 16:30 Відповісти
А яке він відношення має до України? Навіть серед місцевих прєдатєля не змогли знайти.
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18.04.2022 16:05 Відповісти
Навіть місцевим предателям москалі на можуть довіряти, тому назначили гауляйтера
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18.04.2022 16:17 Відповісти
там Шальдо пытались люстрировать калибром АК))) бывшый "мэр", сепар и хапуга. пока только помошника уложили, но Шальдо засцял и притих. партизаны працюють
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18.04.2022 16:42 Відповісти
Это как Эрих Кох был гауляйтером Украины от Германии, когда Германия Украину оккупировала?
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18.04.2022 16:08 Відповісти
А что скажет зеленая власть "мудрого наріду" по этому поводу и по поводу Херсона вообще??
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18.04.2022 16:14 Відповісти
Влада в Херсоні є наскрізь прокацаплена, достатньо згадати такого собі В'ячеслава Олексійовича, власника фірми КЕП. Як він вихваляв владу в Криму після 2014 року. Розумна, освічена людина але натуральний козел комуняцкий. Але недовго цім покидькам лишилося. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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18.04.2022 16:25 Відповісти
Ґлавнає дароґі...
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18.04.2022 17:30 Відповісти
Поки що, все йде за словами Орестовича. Єдине що, мені не по душі, це те, що вінстверджує, що в ЕС якщо і попадае Україна, то лише її краща частина. Значить по херсону договорняк?
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18.04.2022 18:42 Відповісти
В ГААГУ ХОЧЕТ ПОПАСТЬ,НАВЕРНОЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 19:06 Відповісти
мордор опирается на мразь. аксёнов, этот штымп, всё шваль.
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19.04.2022 06:49 Відповісти
 
 