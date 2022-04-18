В Херсоні росіяни призначили окупаційного "голову" - депутата Держдуми РФ Кастюкевича

Ігор Кастюкевич є депутатом Державної Думи РФ від партії "Єдина Росія". До України він раніше не мав жодного відношення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Херсон online".

Кастюкевич зустрівся із головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим. Два ставленики окупантів обговорили "деталі гуманітарної місії на звільненій території України".

Ігор Кастюкевич народився у Саратові і усе своє життя до появи у тимчасово окупованому рашистами Херсоні провів у Росії. 2017 року очолив кремлівський рух "Молодіжка ОНФ" (ОНФ, "Общероссийский народный фронт" - організація, яку заснував 2011 року тодішній прем'єм-міністр РФ Володимир Путін на противагу партії влади "Єдина Росія", яка тоді схилялася до формального президента Росії Дмитра Медведєва. – Ред.).

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2021 року Кастюкевич став депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії". Тоді ж особисто зустрічався із Путіним. Після обрання зайняв посаду заступника керівника думської фракції "єдиноросів".