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Новости Война
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армия РФ (18059) обстрел (25795) провокация (1456) военные преступления (1376) Очаков (87)

Российские оккупанты обстреляли Очаков запрещенными кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ, - ОК "Південь"

рф

Оккупационные войска РФ обстреляли кассетными снарядами жилые районы Очакова Николаевской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары. Благодаря четкому реагированию сил ПВО, ракета уничтожена. По Очакову был открыт огонь системами залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями снарядами Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.

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Готовясь к "референдуму" в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокативные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти.

Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных от них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отражена. Под обстрелом противник отступил.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить на угрозы ракетных ударов. Что периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но мало вероятна", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+15
при цій владі ні. Зараз подоляцькі будуть волати, щоб не розкачували човен під час війни і будуть продовжувати піарити на єдиному каналі "зелену" владу. А здали Херсон ті, хто при владі. Хіба не казали американці, англічани, що ворог піде, щоб захопити підходи до води та пустити воду в Крим? Говорили, але хтось в оманах, чи інших країнах домовився про це і самі відкрили їм ворота. Ті зайшли, та їх обдурили, почали звідти гатити по інших містах і просовуватися в бік Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва.
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18.04.2022 17:09
+9
А москву з пітером вони обстріляти не хочуть? Ми потім скажемо, що, так, це справді ми. Особливо, якщо кремль розхренячите.
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18.04.2022 16:57
+8
Чому нема відповіді за знищені орками нафтобази, аеропорти, склади ***********, цілі величезні міста? Хто боїться пустити ракети у відповідь?? гірше, ніж є, вже не буде. Якби була конкретна відповідь за кожний розрушений об"єкт з поясненням всьому світу - от нам розбомбили нафтобазу, а ми лупанули аеропорт...кому щось мішає танцювати????
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18.04.2022 17:07
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Правила форума Совет форумчан
А москву з пітером вони обстріляти не хочуть? Ми потім скажемо, що, так, це справді ми. Особливо, якщо кремль розхренячите.
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18.04.2022 16:57 Ответить
при цій владі ні. Зараз подоляцькі будуть волати, щоб не розкачували човен під час війни і будуть продовжувати піарити на єдиному каналі "зелену" владу. А здали Херсон ті, хто при владі. Хіба не казали американці, англічани, що ворог піде, щоб захопити підходи до води та пустити воду в Крим? Говорили, але хтось в оманах, чи інших країнах домовився про це і самі відкрили їм ворота. Ті зайшли, та їх обдурили, почали звідти гатити по інших містах і просовуватися в бік Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва.
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18.04.2022 17:09 Ответить
скільки ще терпітимуть обстріл громадянського населення України? На обстрілі українських цивільних об'єктів потрібно завдавати ударів по російським.
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18.04.2022 17:02 Ответить
Чому нема відповіді за знищені орками нафтобази, аеропорти, склади ***********, цілі величезні міста? Хто боїться пустити ракети у відповідь?? гірше, ніж є, вже не буде. Якби була конкретна відповідь за кожний розрушений об"єкт з поясненням всьому світу - от нам розбомбили нафтобазу, а ми лупанули аеропорт...кому щось мішає танцювати????
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18.04.2022 17:07 Ответить
про склади вімомо, що це справа рук Порошенко, а от хто палить нафтобази? Чи не так нам розповідали пропогандони Бені і Зелі? А Бігус не бажає поїхати в Херсон і провести журналістське розслідування? А в Крим немає бажання поїхати і подивитися на хатинку одного патріота і розповісти чому ця хатинка не заарештована? А "свати" заблокували до показу на московії?
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18.04.2022 17:17 Ответить
а чому допустили обстріл ? може тому що генерала Марченка там немає ?
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18.04.2022 17:14 Ответить
Тому, що ми не в НАТО.
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18.04.2022 17:18 Ответить
один австрійський художник за 6 років збудував найсильнішу армію Європи на той час . у нас було 8 років , з яких 5 будували дуже повільно і мало, а 3 просто саботували .
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18.04.2022 17:34 Ответить
Якби 5 років будували дуже повільно і мало, то хто б нас зараз захищав?
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18.04.2022 17:49 Ответить
так саме мало ! у всякому випадку броніжелетів і касок за 5 років наробити можно на роки вперед . мої друзі в гаражі за тиждень з ресор зварили 20 штук . захищати є кому немає чим !
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18.04.2022 18:07 Ответить
Нагадаєте, за що вазеленські посадили генерала Марченка, який зараз захищає південь України?
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18.04.2022 18:27 Ответить
15000 желєтів це крапля , їх треба 1,5 мільйона ! Марченка відсторонили, де він зараз ? через 8 років волонтери повинні займатись гуманітаркою , а не тепловізорами , касками , броніками ... добре хоч зброю союзники дають .
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18.04.2022 18:42 Ответить
А він не в Одесі? Щось так і не відповідають де він
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18.04.2022 18:17 Ответить
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Джерело:

А каким образом можно блокировать судоходство например на пути Стамбул-Черноморск, если от севера Ботанического заказника, там где в полях в лесополосах вполне могут курсировать Нептуны, до точки на этом пути на широте Севастополя примерно 200 км?
Чтобы кого-то не пропустить в сторону Украины, нужно ведь наверное приблизиться, пострелять из пушки перед носом, предложить разворачиваться и припугнуть что в случае продвижения еще на милю вперед будет открыт огонь на поражение.
Можно конечно топить всех без предупреждения, но это ведь объявление войны стране под чьим флагом идет судно.
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18.04.2022 17:48 Ответить
немає там кому курсувати ! Нептунів одна установка з параду та десяток ракет , що волонтери зібрали в гаражі . те що втопили москву я вважаю джекпот . з початку війни обстріляно 5 суден іноземних держав і що ? міні знайшли біля Румунії і Туреччини ну і що ? ніхто не хоче провокувати ***** .
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18.04.2022 18:00 Ответить
 
 