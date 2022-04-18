Российские оккупанты обстреляли Очаков запрещенными кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ, - ОК "Південь"
Оккупационные войска РФ обстреляли кассетными снарядами жилые районы Очакова Николаевской области.
Об этом сообщило Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары. Благодаря четкому реагированию сил ПВО, ракета уничтожена. По Очакову был открыт огонь системами залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями снарядами Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.
Готовясь к "референдуму" в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокативные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти.
Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных от них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отражена. Под обстрелом противник отступил.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить на угрозы ракетных ударов. Что периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но мало вероятна", - говорится в сообщении.
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А каким образом можно блокировать судоходство например на пути Стамбул-Черноморск, если от севера Ботанического заказника, там где в полях в лесополосах вполне могут курсировать Нептуны, до точки на этом пути на широте Севастополя примерно 200 км?
Чтобы кого-то не пропустить в сторону Украины, нужно ведь наверное приблизиться, пострелять из пушки перед носом, предложить разворачиваться и припугнуть что в случае продвижения еще на милю вперед будет открыт огонь на поражение.
Можно конечно топить всех без предупреждения, но это ведь объявление войны стране под чьим флагом идет судно.